Лисакович был главной звездой «Рубина» Слуцкого, но сейчас не нужен команде. Продать форварда со сложным характером будет сложно

Белорус все реже появляется на поле.

У Лисаковича травма, но и до повреждения игрок не входил в планы Рахимова

На неделе вышло несколько новостей о том, что Виталий Лисакович не нужен «Рубину» — якобы у форварда конфликт с Рашидом Рахимовым. Белорус в двух матчах подряд не попадал в заявку, а главный тренер казанцев после поражения от «Ростова» (0:1) в Кубке сообщил, что у футболиста повреждение и он недавно перенес операцию.

Но Лисакович и до травмы не входил в планы тренера: в товарищеских матчах перед стартом сезона форвард выпал из основного состава. В одном из заключительных матчей перед игрой с «Локо» в РПЛ казанцы на своей базе провели две игры против «Крыльев Советов», и Лисакович вышел в составе с резервистами, дублерами и игроками «Рубина-2». Форварда заменили во втором тайме, после чего он сразу же ушел в раздевалку и не пришел смотреть вторую игру против самарцев, уже с участием игроков основы.

Этим летом Рахимов настоял на подписании нападающего из Косово Мирлинда Даку, который в дебютной игре оформил гол+пас и стал лучшим игроком встречи с «Локомотивом» (2:2). При этом тренер рассчитывает на подписание еще одного игрока в атаку. Очевидно, что Лисаковича в основной обойме форвардов Рахимов не видит.

Это проглядывалось и по весеннему отрезку в ФНЛ: при Рахимове форвард лишь дважды попадал в стартовый состав «Рубина» — в первых играх тренера у руля команды, когда тот только присматривался к составу. При этом Лисакович все равно получил игровое время в концовке сезона, но только выходя со скамейки запасных — 6 минут против «Акрона», 22 минуты против «Балтики», 45 минут против махачкалинского «Динамо» и 25 минут против «Родины».

Ожидаемо, что белорус недоволен своим положением и не скрывает раздражения, что сказывается на тренировках. Отсюда и слухи о конфликте и уходе из клуба. Казанское издание «БИЗНЕС Online» сообщило, что «Рубин» готов продать Лисаковича за 1,5 миллиона евро из-за его разногласий с тренером.

По данным «СЭ», игрока не выставляли на трансфер, но разговоры о его уходе идут давно. Игрока прошлым летом пытались подписать «Крылья Советов», были разговоры о переходе в «Сочи» или «Торпедо», но никто не был готов платить отступные, которые хотят получить в Казани. Вряд ли требуемую сумму кто-то отдаст за Лисаковича и в это трансферное окно.

Фото Global Look Press

У Лисаковича были стычки с предыдущими тренерами «Рубина» — Слуцким и Уткульбаевым

Открытого конфликта у Лисаковича с Рахимовым нет, но есть определенное раздражение. Известно, что у Виталия непростой характер. У игрока были сложности и в «Локомотиве», и в сборной Белоруссии. К примеру, форвард не вызывался в национальную команду на матчи Лиги наций, хотя ранее был ее главной звездой.

Одна из причин — отношения с тренером Георгием Кондратьевым, который покинул пост месяц назад. Специалист якобы вызывал игрока, но тот по разным причинам не приезжал.

«Первое, что должно быть у футболиста при игре в этой команде, — желание. Если его нет — смысл в таком вызове пропадает. Он взрослый человек, который сам должен принимать такие серьезные решения», — объяснял тренер отсутствие игрока в команде.

О белорусском периоде карьеры Лисаковича много историй, связанных с его характером: и сломанная рука в раздевалке после разгрома, и стычки с тренерами из-за замечаний на теориях, и разногласия с возрастными игроками.

Лисакович открыто возмущался после замены, когда «Рубин» тренировал Юрий Уткульбаев — предшественник Рахимова. Но тренер не шел на конфликт, и ситуацию тогда удавалось сглаживать.

Как рассказали «СЭ» в «Рубине», у Лисаковича были стычки и с Леонидом Слуцким, который покинул клуб в ноябре прошлого года. Футболист даже отстранялся от работы с первой командой и какое-то время тренировался один.

Виталий порой выражал недовольство, негативно реагировал на какие-то моменты в тренировках, «пихал» партнерам. Были словесные перепалки даже с главным тренером, но Слуцкий пытался найти к футболисту подход. Либо банально терпел. Именно Леонид Викторович был инициатором приглашения Лисаковича в команду, и было бы странно, если бы он отказался от игрока после подписания с ним долгосрочного контракта. Рахимов же мириться с замашками Лисаковича не готов и, как говорят источники «СЭ», не хочет видеть его в команде. В новом сезоне тренер рассчитывает на Даку и Джоэля Фамейе.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Уйдет ли Лисакович из «Рубина»?

Несмотря на видение тренера, продать Лисаковича «Рубину» будет крайне сложно. О специфике характера футболиста в России многие в курсе, да и финансовые условия расторжения контракта трудновыполнимые. У Лисаковича действующий контракт с «Рубином» до 2025 года, поэтому казанцы не готовы отпускать его дешевле, чем приобретали, то есть за 1,5 миллиона евро. Политика расторжения договоров в «Рубине» тоже не приветствуется, ведь футболисту придется платить приличную неустойку.

По данным «СЭ», Лисакович в «Рубине» зарабатывает около 5 миллионов рублей в месяц, и это одна из самых больших зарплат в клубе. С таким окладом найти новую команду игроку будет непросто.

Поэтому в «Рубине» пока присматриваются к ситуации и ждут развития: как долго Лисакович будет восстанавливаться, не изменится ли его отношение и поведение, как сложатся его дальнейшие отношения с тренером. Клуб открыт к предложениям, однако пока их попросту нет.