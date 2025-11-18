Карпин отвык работать при жесткой ответственности за результат. Мнение Рабинера
Валерий Карпин покинул «Динамо». По собственному желанию, то есть, судя по всему, без компенсации, — что говорит в его пользу. Хотя у него две работы, и отчего ж не проявить благородство в случае с не главной из них, что он не раз подчеркивал. И делал это, наверное, зря, поскольку баллов в глазах руководства, игроков и болельщиков бело-голубых себе не добавлял.
Давно заметил, что в адрес тренеров всегда летят обвинения в прямо противоположных вещах. Если уволили, а не сам ушел — что алчный и хочет вырвать максимум денег. Если сам ушел, а не уволили — что струсил и бежал. Если кто-то к этому специалисту плохо относится — всегда найдет, в чем обвинить. А если хорошо — то оправдать. Но потоптаться у нас обычно любят больше.
Не думал, что все закончится так быстро. И не хотел, поскольку всегда предпочитаю судить о тренере как минимум по полному сезону с двумя трансферными окнами и перерывами в чемпионате со сборами. Но тут, чтобы стороны разочаровались друг в друге, хватило одного круга и десятого места.
Есть у меня такая мысль, что одна из причин неудачи — Карпин отвык работать в зоне постоянной и высокой ответственности за результат. В последний раз это у него было аж в «Спартаке», и на отставке весной 2014-го после гола Сердерова и 2:2 с «Анжи» (а до того — вылет из Кубка от «Тосно») закончилось. «Ростов» — середняк, который и в призеры попасть не смог бы, и оказаться в ФНЛ — только при исключительном стечении обстоятельств, как у «Динамо» в 2016-м, с которым нынешнюю команду все время сравнивают. Ростовчане часто были симпатичны игрой, прессингом, но назвать их прям какой-то иконой стиля, по мне, сложно.
В сборной Карпин не вывез решающий матч отбора ЧМ-2022 в Сплите, от разочарования между заданием команде и его исполнением сразу хотел уйти, о чем и заявил в «Коммент.Шоу» (и всех поразил). Но его оставили — и он работает там уже четыре года. Только обстоятельства изменились радикально, матчи ничего не решают и ни на что не влияют. И на фоне этого подчеркивать, что такая работа — главная... Ну, не знаю. И не особо верю.
Главная — это где настоящий адреналин. Где каждый матч что-то определяет. Где нервы, стресс и удовольствие, когда в игре получается отработанное на тренировках.
А как могут быть главным годы игр с Брунеями, Кубами да Гренадами, изредка чередующихся пристойным, но тоже товарищеским сопротивлением Камеруна, Ирана и Чили, — не понимаю. Как ему самому это может быть интереснее? Беспроигрышнее, спокойнее — да. Но не интереснее и не важнее, какого бы пафоса ни напускать.
Я прогнозировал «Динамо» в этом сезоне победу в Кубке России — и она еще может сбыться. 3:1 в Питере Карпин «Зенит» обыграл, ответная встреча впереди. Интересно, а если бело-голубые возьмут Кубок — будет ли считаться, что это первый трофей Карпина?
То, что и. о. главного тренера снова Гусев, предсказуемо и логично. Ролан после весенней концовки и главным остаться мог, но 0:3 в Краснодаре шансов ему не оставили. Теперь — вторая возможность.
Но, по мне, главной ошибкой была отставка Лички. «Шоу им захотелось», — бессмертная теперь уже, видимо, цитата Бубнова с приложением анекдота. Человеку, который находился в тайме от первого золота команды почти за полвека, даже не дали доработать целиком следующий сезон, убрав с пятого места — и первого по забитым мячам. Ну вот и получили за такую благодарность десятое по итогам следующего круга.
На самом деле хотели баланса, но оборона осталась такой же ужасной, а атака — серой. Почему — пока, честно, не понимаю.
Потому что помню знаменитое высказывание — правда, не о спорте, — что можно обманывать долго кого-то одного или короткое время — всех, но невозможно долго обманывать всех. И не готов пока согласиться с тем, на чем настаивают хейтеры Карпина, — что он как не был тренером, так и не стал им.
Не верю, что такое возможно, — потому что, в отличие от того же Мостового, он не болтает о том, что ему не дают шанса, а с 2009 года, 16 лет, пашет на этой сложнейшей и выматывающей работе.
И хочу, чтобы он еще получил шанс и использовал его. В идеале — не меняя места работы.
Пока же, извините, воздержусь от потирания рук из-за того, что у человека не получилось. Злорадство — не лучшее из человеческих чувств. А вот извлеченных им не на словах уроков — пожелаю.
Как и «Динамо» — все-таки найти своего нового Севидова. В лучшем, чемпионском, смысле.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2