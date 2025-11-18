Карпин отвык работать при жесткой ответственности за результат. Мнение Рабинера

Обозреватель «СЭ» — об уходе тренера из «Динамо».

Валерий Карпин покинул «Динамо». По собственному желанию, то есть, судя по всему, без компенсации, — что говорит в его пользу. Хотя у него две работы, и отчего ж не проявить благородство в случае с не главной из них, что он не раз подчеркивал. И делал это, наверное, зря, поскольку баллов в глазах руководства, игроков и болельщиков бело-голубых себе не добавлял.

Давно заметил, что в адрес тренеров всегда летят обвинения в прямо противоположных вещах. Если уволили, а не сам ушел — что алчный и хочет вырвать максимум денег. Если сам ушел, а не уволили — что струсил и бежал. Если кто-то к этому специалисту плохо относится — всегда найдет, в чем обвинить. А если хорошо — то оправдать. Но потоптаться у нас обычно любят больше.

Не думал, что все закончится так быстро. И не хотел, поскольку всегда предпочитаю судить о тренере как минимум по полному сезону с двумя трансферными окнами и перерывами в чемпионате со сборами. Но тут, чтобы стороны разочаровались друг в друге, хватило одного круга и десятого места.

Есть у меня такая мысль, что одна из причин неудачи — Карпин отвык работать в зоне постоянной и высокой ответственности за результат. В последний раз это у него было аж в «Спартаке», и на отставке весной 2014-го после гола Сердерова и 2:2 с «Анжи» (а до того — вылет из Кубка от «Тосно») закончилось. «Ростов» — середняк, который и в призеры попасть не смог бы, и оказаться в ФНЛ — только при исключительном стечении обстоятельств, как у «Динамо» в 2016-м, с которым нынешнюю команду все время сравнивают. Ростовчане часто были симпатичны игрой, прессингом, но назвать их прям какой-то иконой стиля, по мне, сложно.

В сборной Карпин не вывез решающий матч отбора ЧМ-2022 в Сплите, от разочарования между заданием команде и его исполнением сразу хотел уйти, о чем и заявил в «Коммент.Шоу» (и всех поразил). Но его оставили — и он работает там уже четыре года. Только обстоятельства изменились радикально, матчи ничего не решают и ни на что не влияют. И на фоне этого подчеркивать, что такая работа — главная... Ну, не знаю. И не особо верю.

Главная — это где настоящий адреналин. Где каждый матч что-то определяет. Где нервы, стресс и удовольствие, когда в игре получается отработанное на тренировках.

А как могут быть главным годы игр с Брунеями, Кубами да Гренадами, изредка чередующихся пристойным, но тоже товарищеским сопротивлением Камеруна, Ирана и Чили, — не понимаю. Как ему самому это может быть интереснее? Беспроигрышнее, спокойнее — да. Но не интереснее и не важнее, какого бы пафоса ни напускать.

Я прогнозировал «Динамо» в этом сезоне победу в Кубке России — и она еще может сбыться. 3:1 в Питере Карпин «Зенит» обыграл, ответная встреча впереди. Интересно, а если бело-голубые возьмут Кубок — будет ли считаться, что это первый трофей Карпина?

То, что и. о. главного тренера снова Гусев, предсказуемо и логично. Ролан после весенней концовки и главным остаться мог, но 0:3 в Краснодаре шансов ему не оставили. Теперь — вторая возможность.

Ролан Гусев, Луис Касайс Мартинес, Сергей Паршивлюк и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но, по мне, главной ошибкой была отставка Лички. «Шоу им захотелось», — бессмертная теперь уже, видимо, цитата Бубнова с приложением анекдота. Человеку, который находился в тайме от первого золота команды почти за полвека, даже не дали доработать целиком следующий сезон, убрав с пятого места — и первого по забитым мячам. Ну вот и получили за такую благодарность десятое по итогам следующего круга.

На самом деле хотели баланса, но оборона осталась такой же ужасной, а атака — серой. Почему — пока, честно, не понимаю.

Потому что помню знаменитое высказывание — правда, не о спорте, — что можно обманывать долго кого-то одного или короткое время — всех, но невозможно долго обманывать всех. И не готов пока согласиться с тем, на чем настаивают хейтеры Карпина, — что он как не был тренером, так и не стал им.

Не верю, что такое возможно, — потому что, в отличие от того же Мостового, он не болтает о том, что ему не дают шанса, а с 2009 года, 16 лет, пашет на этой сложнейшей и выматывающей работе.

И хочу, чтобы он еще получил шанс и использовал его. В идеале — не меняя места работы.

Пока же, извините, воздержусь от потирания рук из-за того, что у человека не получилось. Злорадство — не лучшее из человеческих чувств. А вот извлеченных им не на словах уроков — пожелаю.

Как и «Динамо» — все-таки найти своего нового Севидова. В лучшем, чемпионском, смысле.

