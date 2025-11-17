Источник: Карпин отказался от неустойки после ухода из «Динамо»

Валерий Карпин после ухода с поста главного тренера московского «Динамо» отказался от выплаты неустойки за досрочный разрыв трудовых отношений, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Как отмечает источник, 56-летнему специалисту полагалась компенсация в размере 50 процентов от зарплаты до конца контракта, однако Карпин заберет лишь ту часть, которую фактически заработал на момент расставания с клубом.

17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.

Карпин работает в сборной России с 2021 года, а «Динамо» возглавил в июне 2025-го и подписал с московским клубом трехлетний контракт на условиях совмещения постов. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.