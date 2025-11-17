Футбол
Сегодня, 21:20

Источник: Карпин отказался от неустойки после ухода из «Динамо»

Алина Савинова
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Валерий Карпин после ухода с поста главного тренера московского «Динамо» отказался от выплаты неустойки за досрочный разрыв трудовых отношений, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Как отмечает источник, 56-летнему специалисту полагалась компенсация в размере 50 процентов от зарплаты до конца контракта, однако Карпин заберет лишь ту часть, которую фактически заработал на момент расставания с клубом.

17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.

Карпин работает в сборной России с 2021 года, а «Динамо» возглавил в июне 2025-го и подписал с московским клубом трехлетний контракт на условиях совмещения постов. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

Источник: https://t.me/karpinside/37528
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
  • Irzhi Korn

    читать умеем?

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Дома ждёт его скандал. Держись, Валера!

    17.11.2025

  • Кабанчик

    что-то они там темнят

    17.11.2025

  • Микола Питерский

    Один клоун чушь написал, а другие его репостят не думая. Да еще восхищаются благородством кудрявого. От какой неустойки он отказался? От той что он должен выплатить клубу за невыполнение условий контракта и досрочное его расторжение? А можно я тоже буду отказываться от штрафов и налогов?

    17.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Охренеть условия контракта... Подписал, немного попинал балду, уволился по собственному - получай половину з/п до срока окончания контракта. ...чтоб я так жил! )))

    17.11.2025

  • Кабанчик

    ну просто Ланселот отечественного футбола

    17.11.2025

  • Jean4

    Да, это вам не Станкович.

    17.11.2025

  • bvp

    Афоня - альтруист.

    17.11.2025

  • Иван Л.

    Какая неустойка? Он подал в отставку, а не его нагнали. Нагнали бы, тогда о неустойке речь шла бы. А так рыба рыбу облагораживает, типа отказался, ну хорошо, отказался от того, чего нет. Клоуны

    17.11.2025

    • Бителло: «Если бы я играл в «Ботафого», возможно, уже был бы в сборной Бразилии»

    15 матчей в «Динамо» хуже Карпина провели только два тренера
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

