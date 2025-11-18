Все знакомые лица.

Валерий Карпин покинул «Динамо» — 17 ноября он неожиданно объявил, что хочет сконцентрироваться на работе в сборной, и расторг контракт. Кто может сменить 56-летнего специалиста в московском клубе? Собрали все инсайды.

Игнашевич, Черчесов, Гусев

По данным «СЭ», у бело-голубых в разработке как минимум три варианта. Речь о 46-летнем экс-наставнике «Торпедо» и «Балтики» Сергее Игнашевиче и 62-летнем тренере «Ахмата» Станиславе Черчесове. Третий вариант — 37-летний турок Нури Шахин, ранее работавший в «Боруссии». Сейчас он трудится в «Истанбул Башакшехир».

Кроме того, руководство «Динамо» рассматривает вариант с назначением на постоянной основе Ролана Гусева. Сейчас 48-летний специалист временно исполняет обязанности тренера, как и прошлой весной после увольнения Марцела Лички. Тогда бело-голубые под руководством россиянина одержали три победы и потерпели одно поражение.

По данным инсайдера Ивана Карпова, в «Динамо» склоняются к экс-наставнику ЦСКА, «Сочи» и «Оренбурга» Владимиру Федотову. 49-летний специалист находится без работы с лета 2024 года после ухода из армейского клуба, с которым он сумел выиграть серебряные медали и Кубок России.

Есть и самовыдвиженцы. В интервью «Матч ТВ» 78-летний Юрий Семин заявил, что готов возглавить «Динамо». «Если бы поступило предложение из клуба? Я бы на него отреагировал. Довел бы дело до логического конца», — заявил Семин.

Напомним, ранее специалист работал в «Динамо» с ноября 2005 года по август 2006-го. Получилось не очень — при Юрие Палыче команда одержала всего четыре победы во всех турнирах.

Внезапный уход

Карпин объявил об отставке 17 ноября, причем сперва заявление появилось на ресурсах Российского футбольного союза. Тренер объяснил решение желанием сконцентрироваться на сборной. «Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение.

Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды в международные соревнования. Для этого нам всем предстоит большая работа», — заявил Карпин.

Кроме того, тренер обратился к болельщикам «Динамо» через пресс-службу клуба, где также объяснил мотивы своего ухода. «Невозможно переоценить роль национальной команды для всего нашего спорта в нынешних условиях, для всей нашей огромной страны. Мы все — и я, и Российский футбольный союз, и «Динамо» — понимали, какие потенциальные риски несет в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд — по-другому просто не могу. Тем не менее жизнь показала, все-таки нужно выбирать», — заявил тренер.

По итогам 15 туров РПЛ «Динамо» занимает 10-е место в таблице, на его счету 17 очков.