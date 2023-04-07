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«Пообещал губернатору и болельщикам, что команда не вылетит. А «Химкам» мстить не собираюсь». Интервью Сергея Юрана

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Юран
Сергей Юран.
Фото ФК «Пари НН»
Новый тренер «Пари НН» рассказал о задачах и первых итогах общения с футболистами.

— Долго думали над предложением «Пари НН»?

— Я получил приглашение от клуба, встретился сначала с генеральным директором Равилем Измайловым, а потом — с губернатором области. Принял решение в течение двух дней.

— Вас никто не отговаривал? Все-таки по ходу решающего отрезка сезона возглавить находящуюся в зоне стыков команду — дело довольно рискованное.

— Дело действительно непростое. Но я в подобных ситуациях бывал. Правда, те же «Химки» принял за неделю до начала чемпионата. Сейчас уже сезон в разгаре, но ничего страшного. В Хабаровск, например, я приходил, когда команда находилась в зоне вылета. В итоге решили задачу. Так что опыт, конечно, есть. Знал о потенциале «Пари НН», о возможностях игроков. Все по силам. Я и губернатору пообещал, и болельщикам, что команда не покинет РПЛ. Парни справятся. А футболистам объяснил, что все идет от головы.

— Вы не устали спасать команды от вылета?

— У меня такой характер. Чем сложнее задача, тем мне интереснее. Это всегда вызов для меня! Такая ситуация меня заводит!

Сергей Юран
ФК «Пари НН»

— Как конкретно звучит задача? Обязательно избежать стыков? Или переходные матчи допустимы, но в РПЛ надо во что бы то ни стало остаться?

— Основная задача — сохранить место в РПЛ. Так ее сформулировали губернатор и генеральный директор. Но для меня этого мало. Считаю, нам надо решить задачу, избежав стыков. Я так и сказал команде.

— Ваши главные конкуренты — «Крылья Советов» и «Факел»?

— Я так вопрос не ставлю. На собрании призвал игроков не смотреть в турнирную таблицу. Для нас каждый матч сейчас как финал. Надо выкладываться по максимуму, даже не на пределе, а за пределами своих возможностей. А вот уже после 30-го тура взглянем на итоговую расстановку сил.

— Правда, что ваш контракт с «Пари НН» рассчитан до конца сезона?

— До конца сезона. Но если мы остаемся в РПЛ, он автоматически продлевается еще на два года. То есть там уже не будет переговоров. Решаем задачу — соглашение сразу пролонгируется.

Денис Глушаков. Глушаков — о назначении Юрана в «Пари НН»: «Надеюсь, результат не заставит себя ждать»

— Начинаете вы двумя гостевыми матчами с «Краснодаром» и «Динамо».

— Нет смысла сетовать на календарь. Это данность. Нужно играть и не думать о том, на каком месте находится соперник. Вверху ли он, на выезде ли матч... Что там, в Краснодаре, поле не прямоугольное, а мяч квадратный? Везде одно и то же. Повторюсь, у ребят должна быть предельная самоотдача, тогда все решаемо. Я им так и сказал. Ошибку я понять и простить могу — разберем, сделаем выводы. А вот безволие и бесхарактерность... Я этого не понимаю!

— Кстати, в каком психологическом состоянии вы нашли команду после технического поражения от «Торпедо» и разгрома от «Локомотива»?

— Договорились с ребятами, что эти вещи уже в прошлом. Выбросили их из головы. Было и было, начинаем жизнь с чистого листа. Впереди еще девять туров. По тренировкам уже вижу, что парни переключились. Они взрослые люди, все адекватно воспринимают. Психология сейчас выходит на первый план.

— Как пообщались с Денисом Глушаковым, с которым работали в «Химках»? Будете ли на него делать особую ставку?

— Денис — опытный футболист, который знает мои требования. Мы проходили с ним сложный этап в «Химках», там уже решали серьезнейшую задачу. Поговорил и с ним, и с другими опытными футболистами, донес до них свою позицию. Денис — один из проводников моих идей. Это хорошее подспорье для меня.

Сергей Юран на первой тренировке в «Пари НН»
ФК «Пари НН»

— Глушаков сказал, что с приходом Юрана результат не заставит себя долго ждать.

— Денису есть с чем сравнивать. Зачем ему лукавить? При этом я не пытаюсь себя как-то ставить выше ребят. Мы все вместе решаем задачу, я им помогаю. Футболисты — главные действующие лица на поле. Сказал им: если горите желанием остаться в РПЛ, мы в одной лодке. Если у кого-то есть сомнения, всегда можно подойти ко мне и сказать: «Сергей Николаевич, я к таким требованиям не готов». И это будет честно и по-мужски! Я с уважением отнесусь к такой позиции. Но пока никто не подошел.

— Одна из интриг вашего назначения заключается в том, что в последнем туре вы дома принимаете «Химки». Будете ли пытаться потопить клуб, который с вами расстался в начале сезона?

— Нет, я не реваншист. Цели отомстить «Химкам» у меня нет. Время прошло, жизнь продолжается. Буду настраивать ребят на «Химки», как и на остальных соперников.

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-- Просто когда тот же Глушаков перешел в «Пари НН», то заметил: «Буду делать все возможное, чтобы похоронить некоторые клубы РПЛ»...

— Мне сложно комментировать слова Дениса. Может быть, это эмоции, может, что-то еще. Не знаю. Я полностью сконцентрирован на своей нынешней работе. А то расставание с «Химками»... Когда был игроком, наверное, хотел иногда передать привет своим бывшим клубам. А сейчас уже философски отношусь к таким вещам. Мстить «Химкам» не собираюсь.

— Не было опасений, что после «Химок» пауза в вашей работе затянется?

— Нет. Я был в себе уверен. Периодически говорил журналистам, что скоро приму команду РПЛ. Так и произошло. В работе тренера самое важное — результат. Думаю, по этому показателю я многим доказал, что способен решать задачи. А пауза... Ну, значит, так было угодно свыше, Бог направляет. Сейчас у меня очередной вызов. Никогда не думал, что после «Химок» больше не получу работу. Даже мысли такой не возникало. Считаю, я честен перед футболом, и он меня за это награждает новыми проектами и новыми задачами.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
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Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

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