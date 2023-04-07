«Пообещал губернатору и болельщикам, что команда не вылетит. А «Химкам» мстить не собираюсь». Интервью Сергея Юрана
— Долго думали над предложением «Пари НН»?
— Я получил приглашение от клуба, встретился сначала с генеральным директором Равилем Измайловым, а потом — с губернатором области. Принял решение в течение двух дней.
— Вас никто не отговаривал? Все-таки по ходу решающего отрезка сезона возглавить находящуюся в зоне стыков команду — дело довольно рискованное.
— Дело действительно непростое. Но я в подобных ситуациях бывал. Правда, те же «Химки» принял за неделю до начала чемпионата. Сейчас уже сезон в разгаре, но ничего страшного. В Хабаровск, например, я приходил, когда команда находилась в зоне вылета. В итоге решили задачу. Так что опыт, конечно, есть. Знал о потенциале «Пари НН», о возможностях игроков. Все по силам. Я и губернатору пообещал, и болельщикам, что команда не покинет РПЛ. Парни справятся. А футболистам объяснил, что все идет от головы.
— Вы не устали спасать команды от вылета?
— У меня такой характер. Чем сложнее задача, тем мне интереснее. Это всегда вызов для меня! Такая ситуация меня заводит!
— Как конкретно звучит задача? Обязательно избежать стыков? Или переходные матчи допустимы, но в РПЛ надо во что бы то ни стало остаться?
— Основная задача — сохранить место в РПЛ. Так ее сформулировали губернатор и генеральный директор. Но для меня этого мало. Считаю, нам надо решить задачу, избежав стыков. Я так и сказал команде.
— Ваши главные конкуренты — «Крылья Советов» и «Факел»?
— Я так вопрос не ставлю. На собрании призвал игроков не смотреть в турнирную таблицу. Для нас каждый матч сейчас как финал. Надо выкладываться по максимуму, даже не на пределе, а за пределами своих возможностей. А вот уже после 30-го тура взглянем на итоговую расстановку сил.
— Правда, что ваш контракт с «Пари НН» рассчитан до конца сезона?
— До конца сезона. Но если мы остаемся в РПЛ, он автоматически продлевается еще на два года. То есть там уже не будет переговоров. Решаем задачу — соглашение сразу пролонгируется.
— Начинаете вы двумя гостевыми матчами с «Краснодаром» и «Динамо».
— Нет смысла сетовать на календарь. Это данность. Нужно играть и не думать о том, на каком месте находится соперник. Вверху ли он, на выезде ли матч... Что там, в Краснодаре, поле не прямоугольное, а мяч квадратный? Везде одно и то же. Повторюсь, у ребят должна быть предельная самоотдача, тогда все решаемо. Я им так и сказал. Ошибку я понять и простить могу — разберем, сделаем выводы. А вот безволие и бесхарактерность... Я этого не понимаю!
— Кстати, в каком психологическом состоянии вы нашли команду после технического поражения от «Торпедо» и разгрома от «Локомотива»?
— Договорились с ребятами, что эти вещи уже в прошлом. Выбросили их из головы. Было и было, начинаем жизнь с чистого листа. Впереди еще девять туров. По тренировкам уже вижу, что парни переключились. Они взрослые люди, все адекватно воспринимают. Психология сейчас выходит на первый план.
— Как пообщались с Денисом Глушаковым, с которым работали в «Химках»? Будете ли на него делать особую ставку?
— Денис — опытный футболист, который знает мои требования. Мы проходили с ним сложный этап в «Химках», там уже решали серьезнейшую задачу. Поговорил и с ним, и с другими опытными футболистами, донес до них свою позицию. Денис — один из проводников моих идей. Это хорошее подспорье для меня.
— Глушаков сказал, что с приходом Юрана результат не заставит себя долго ждать.
— Денису есть с чем сравнивать. Зачем ему лукавить? При этом я не пытаюсь себя как-то ставить выше ребят. Мы все вместе решаем задачу, я им помогаю. Футболисты — главные действующие лица на поле. Сказал им: если горите желанием остаться в РПЛ, мы в одной лодке. Если у кого-то есть сомнения, всегда можно подойти ко мне и сказать: «Сергей Николаевич, я к таким требованиям не готов». И это будет честно и по-мужски! Я с уважением отнесусь к такой позиции. Но пока никто не подошел.
— Одна из интриг вашего назначения заключается в том, что в последнем туре вы дома принимаете «Химки». Будете ли пытаться потопить клуб, который с вами расстался в начале сезона?
— Нет, я не реваншист. Цели отомстить «Химкам» у меня нет. Время прошло, жизнь продолжается. Буду настраивать ребят на «Химки», как и на остальных соперников.
-- Просто когда тот же Глушаков перешел в «Пари НН», то заметил: «Буду делать все возможное, чтобы похоронить некоторые клубы РПЛ»...
— Мне сложно комментировать слова Дениса. Может быть, это эмоции, может, что-то еще. Не знаю. Я полностью сконцентрирован на своей нынешней работе. А то расставание с «Химками»... Когда был игроком, наверное, хотел иногда передать привет своим бывшим клубам. А сейчас уже философски отношусь к таким вещам. Мстить «Химкам» не собираюсь.
— Не было опасений, что после «Химок» пауза в вашей работе затянется?
— Нет. Я был в себе уверен. Периодически говорил журналистам, что скоро приму команду РПЛ. Так и произошло. В работе тренера самое важное — результат. Думаю, по этому показателю я многим доказал, что способен решать задачи. А пауза... Ну, значит, так было угодно свыше, Бог направляет. Сейчас у меня очередной вызов. Никогда не думал, что после «Химок» больше не получу работу. Даже мысли такой не возникало. Считаю, я честен перед футболом, и он меня за это награждает новыми проектами и новыми задачами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4