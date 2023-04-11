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Сегодня, 18:00

Талалаев возглавил третий клуб в сезоне, у «Химок» пятый тренер. Они созданы друг для друга!

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Контракт со специалистом — на пять лет.

Вылетать — так с музыкой, решили в «Химках». Ну это было бы ведь совсем скучно — завершать сезон с Ринатом Билялетдиновым. Он известный специалист, но все-таки не на самом острие тренерской атаки, не на гребне волны. А вот Талалаев — самое оно.

Он ведь в этом сезоне успел и в «Ахмате» пошуметь, отправившись в отставку прямо в перерыве матча с «Пари НН». И в родном «Торпедо» поработать. Не слишком ярко, но главного ньюсмейкера РПЛ Артема Дзюбу задел. Приезжай, мол, на сборы — посмотрим, в каком ты состоянии. Как после такого не затаить обиду?

Андрей Талалаев. У Талалаева все будет лучше, чем у «Торпедо»

Талалаев и «Химки» словно созданы друг для друга. Для специалиста это третья команда за 22 тура, для клуба — пятый главный тренер. Юран не хотел ставить сына главного инвестора, Писарев потерпел четыре поражения подряд, Гогниев не сошелся характером с ветеранами, и только Билялетдинову не позволили ничем запомниться.

Талалаев, конечно, такой оплошности не допустит. Он уже начал интересно. Заявил, что хотел бы поработать за рубежом, и почти тут же подписал контракт с «Химками». Скучно нам точно не будет.

Будем с интересом следить, как себя проявит черно-красная дружина в общем и форвард Садыгов в частности. Так уж сложилось, что к сыну бизнесмена, поддерживающего клуб, особое внимание.

Хорошо одно: в «Химках» наконец-то осознали, что пора перестать шарахаться из стороны в сторону. Надо выбрать курс и четко его придерживаться. Именно поэтому с Талалаевым заключен контракт на пять лет. Такую тягу к стабильности и уверенность в тренере можно только приветствовать.

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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