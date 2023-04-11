Талалаев возглавил третий клуб в сезоне, у «Химок» пятый тренер. Они созданы друг для друга!
Вылетать — так с музыкой, решили в «Химках». Ну это было бы ведь совсем скучно — завершать сезон с Ринатом Билялетдиновым. Он известный специалист, но все-таки не на самом острие тренерской атаки, не на гребне волны. А вот Талалаев — самое оно.
Он ведь в этом сезоне успел и в «Ахмате» пошуметь, отправившись в отставку прямо в перерыве матча с «Пари НН». И в родном «Торпедо» поработать. Не слишком ярко, но главного ньюсмейкера РПЛ Артема Дзюбу задел. Приезжай, мол, на сборы — посмотрим, в каком ты состоянии. Как после такого не затаить обиду?
Талалаев и «Химки» словно созданы друг для друга. Для специалиста это третья команда за 22 тура, для клуба — пятый главный тренер. Юран не хотел ставить сына главного инвестора, Писарев потерпел четыре поражения подряд, Гогниев не сошелся характером с ветеранами, и только Билялетдинову не позволили ничем запомниться.
Талалаев, конечно, такой оплошности не допустит. Он уже начал интересно. Заявил, что хотел бы поработать за рубежом, и почти тут же подписал контракт с «Химками». Скучно нам точно не будет.
Будем с интересом следить, как себя проявит черно-красная дружина в общем и форвард Садыгов в частности. Так уж сложилось, что к сыну бизнесмена, поддерживающего клуб, особое внимание.
Хорошо одно: в «Химках» наконец-то осознали, что пора перестать шарахаться из стороны в сторону. Надо выбрать курс и четко его придерживаться. Именно поэтому с Талалаевым заключен контракт на пять лет. Такую тягу к стабильности и уверенность в тренере можно только приветствовать.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4