Народный артист России назвал проблемы наших клубов.

Вчера РФС опубликовал заявление о необходимости изменения формата проведения всех дивизионов российского чемпионата. Реформы нашего футбола готовит голландская компания Hypercube, которая ранее работала над улучшениями Лиги чемпионов, чемпионата Европы и нескольких европейских лиг. Свое мнение о необходимости реформ нашего футбола корреспонденту «СЭ» высказал народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко.

— В заявлении РФС сказано, что изменение формата чемпионата должно привести к повышению уровня нашего футбола и интереса болельщиков. Вы верите, что это может сработать?

— На Западе существуют разные алгоритмы проведения чемпионатов. Возможно, часть исследований и предложений можно рассмотреть. Но здесь не нужен оголтелый подход. Самый главный футбольный алгоритм на все века — четко выстроенная структура детского, юношеского и взрослого футбола. Раньше у нас это получалось, было достаточно много футбольных секций и прочих ступеней. С переходом на коммерческие рельсы все стало немного искажаться, поэтому часть предложений от Hypercube можно рассматривать, это пойдет на пользу. Однако нужно подробно в это углубляться и разбираться. Александр Дюков — опытный, креативный и современный человек, он во всем разберется. Творческие подходы, которые вбирают в себя массу исследований, необходимы.

— А какой эффект у предыдущих реформ внутри нашего футбола?

— У меня такое ощущение, что у нас достаточно хило все это происходило. Нужны четкие параметры с ориентиром на европейский футбол. Точно надо что-то менять. Но самое главное, что бы я изменил, — это детский и юношеский футбол. А все остальное — теория. Пусть специалисты в этом разбираются. Технические моменты должны присутствовать обязательно. Это касается организации чемпионата, отбора, селекции. Основные футбольные постулаты.

— Какие главные проблемы в российском футболе вы можете выделить?

— Детский футбол, лимит на легионеров, задранные зарплаты и раздутые клубные бюджеты. Хотя все команды играют на примерно одинаковом уровне. Везде появляются два-три каких-то иностранца не самого высокого класса. Посмотрите, кто у нас играет — везде за редкими исключениями выходцы из второсортных команд. К нам же не приезжают лидеры испанского, итальянского или французского футбола. У нас набирают футболистов из посредственных команд, они ничуть не лучше наших.

— А возможно ли что-то сделать с завышенными зарплатами?

— Необходим потолок зарплат. И это касается не только футбола, во многих видах спорта пора вводить. Я знаком с зарплатами и футболистов, и хоккеистов, и баскетболистов. У нас есть одна федерация, которая работает абсолютно нормально, профессионально и грамотно, — это волейбольная. Они без большого количества легионеров все время играют в главных международных турнирах. А зарплаты там многократно ниже футбольных, баскетбольных и хоккейных. Там есть лидер Николай Платонович Патрушев, который правильно определил структуру. Это отличный пример. А на футбольных полях у нас сейчас по восемь легионеров. В баскетболе включаешь матч «Уникса» против «Локомотива-Кубани», а там на площадке девять темнокожих баскетболистов. Разве это нормально для отечественного чемпионата? Это общая тенденция. Я не против больших зарплат у спортсменов, но должны же быть какие-то ограничения. Если игроков будет не устраивать зарплата, пускай едут за границу. Но кому они там будут нужны за такие деньги? Никто им там не даст больше российских клубов. А связана эта ситуация с работой агентов и людей, которые вертятся вокруг нашего футбола. Половина этих денег не доходят в актив нашего футбола. Там очень много проблем. Но этим должны заниматься футбольные и государственные структуры. Тем более у нас сейчас любят себя позиционировать в качестве частных клубов. Какие частные клубы? Газпром, «ЛУКойл» и прочие государственные компании их финансируют. При чем здесь частная основа? Государство должно контролировать этот процесс, раз оно дает деньги на развитие.