Рейтинг лучших игроков РПЛ: в топ-5 — Батраков, Дивеев и Обляков
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.
С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч. Пока же таблица лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:
1. Максим Глушенков («Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 7,67
Гениально начал сезон: шесть мячей в трех турах, дубль, хет-трик и звание лучшего бомбардира чемпионата.
2. Вендел («Зенит») — 7,50
Фантастически стабилен на старте чемпионата — отдает по две голевые передачи в каждом матче.
3. Иван Обляков (ЦСКА) — 7,17
Сразу три футболиста по итогам трех туров набрали идентичный средний балл, но Обляков выше двух других из-за лучших оценок в прошлом сезоне. В матче с «Оренбургом» Иван забил и отдал голевую передачу.
4. Игорь Дивеев (ЦСКА) — 7,17
Кто бы мог подумать, что лучшим бомбардиром ЦСКА после трех туров станет центральный защитник, но это так: к голу в матче с «Пари НН» Дивеев добавил дубль в ворота «Оренбурга». Больше него в РПЛ пока забил только Глушенков!
5. Алексей Батраков («Локомотив») — 7,17
19-летний хавбек стал открытием РПЛ весной, а сейчас превращается в одного из лидеров «Локомотива». В матче с «Ахматом» — гол и хет-трик из результативных передач.
6. Бителло («Динамо») — 7,0
Сполз с вершины нашего рейтинга, потому что в матче с «Акроном» обошелся без забитых мячей, хотя имел шансы и на результативную передачу, и на гол.
7. Дмитрий Воробьев («Локомотив») — 7,0
Новый форвард «Локомотива» забивает в третьем туре подряд — на этот раз Воробьев реализовал пенальти в матче с «Ахматом». Тот гол стал победным для красно-зеленых.
8. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,83
Лучший бомбардир прошлого чемпионата пока идет в точности по своему графику сезона-2023/24: после трех туров — три мяча.
9. Педро («Зенит») — 6,83
Как и Кассьерра с Глушенковым, Педро пока не уходит с поля без забитых мячей в чемпионате. В матче с «Ростовом» гол бразильского вингера стал победным.
10. Солтмурад Бакаев («Акрон») — 6,83
Опустился на шесть позиций в нашем рейтинге, потому что «Акрон» после яркого старта сбавил и не забил в ворота «Динамо». Но Бакаев и в той игре был одним из самых активных в составе тольяттинцев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0