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«Динамо» против «Зенита»: 65 минут — герои, 25 — изгои

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 00:00
29 октября. «Зенит» — «Динамо» — 4:1. Фото ФК «Зенит»
29 октября. «Зенит» — «Динамо» — 4:1. Фото ФК «Зенит»
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Бело-голубые уступили в Питере — 1:4.
Зенит — Динамо
29&nbsp;октября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. «Зенит» недосягаем. Новая разгромная победа чемпиона — теперь над «Динамо»

«Динамо» подошло к матчу с «Зенитом» на втором месте, и основная обсуждаемая тема, естественно, была по поводу чемпионства. Готовы бело-голубые участвовать в этой гонке или нет?

Мне кажется, в этом вопросе изначально изрядная доля лукавства. Команда Шварца прогрессирует, показывает симпатичный футбол, в составе много молодежи, но говорить о золоте — перебор. Официально задача вмешаться в борьбу за чемпионство стоит на следующий сезон, а в этом, как заявил глава ВТБ Андрей Костин, хотелось бы попасть в тройку, но самое главное — оказаться в еврокубках. То есть в квартете сильнейших.

В «Динамо» не перестраховываются, а реально смотрят на вещи — команда еще сырая, чтобы всерьез на дистанции в 30 туров соперничать с тем же «Зенитом». У Шварца раз-два и обчелся футболистов, которые выходят на поле в составе сборных.

Сергей Семак. «Не слышал, что кричал Дзюба. В раздевалке все его поздравили с рекордом». Семак — о разгроме «Динамо»

Поэтому, на мой взгляд, главный вопрос в матче с питерцами для «Динамо» был даже не в результате. Команда Семака сейчас слишком хороша для РПЛ, что на своей шкуре пять дней назад ощутил «Спартак». И серия из семи побед над московскими клубами — лишнее подтверждение. Поймать сине-бело-голубых можно или на недонастрое, как это удалось «Арсеналу», или с помощью несчастного случая, как с удалением Азмуна во встрече с «Сочи». Однако на ближайшего преследователя с мотивацией у «Зенита» проблем возникнуть не могло, а форс-мажор происходит редко.

Так что главная интрига была такой: доросло «Динамо» до того, чтобы играть на встречных курсах с «Зенитом», или еще нет.

Сейчас принято высмеивать «достойные поражения», но ведь действительно мы оцениваем не только счет на табло, но и качество футбола. Проиграть можно по-разному.

И в этом плане первые 65 минут в исполнении «Динамо» получились убедительными. С проваленным стартом, когда питерцы заслужили гол и создали еще пару моментов. И отличным последующим отрезком. Он вылился в ответный гол с пенальти Фомина, а также в работающий высокий прессинг, с помощью которого бело-голубые часто возвращали себе мяч на чужой половине.

Крепкой питерской обороне приходилось тяжко, несколько атак у москвичей прошло весьма симпатичных. И попади Макаров в створ из выгодной ситуации в середине второго тайма при счете 1:1 — было бы совсем интересно...

Нельзя сказать, что это было бы незаслуженно, — в первой половине второго тайма динамовцы действительно доминировали, выглядели героями.

29&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург)&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; 4:1. Артем Дзюба и&nbsp;его жест после гола. Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте

Но в итоге все равно оказались изгоями. Не хватило сил, вылезла та разница в классе, которая пока не позволяет «Динамо» всерьез соперничать с «Зенитом». Макаров бьет выше, а Вендел из менее выгодной ситуации кладет мяч точненько в угол.

И дальше из бело-голубых словно выпустили воздух. Они пропустили еще дважды, а могло все закончиться и 5:1, и 6:1. Почти как со «Спартаком», хотя по содержанию это были абсолютно разные игры.

Встреча в пятницу стала точным отражением всего происходящего в этом сезоне. «Динамо» пытается цепляться за лидера, навязывать ему борьбу, но получается это только отрезками и урывками. Полноценно бело-голубые еще не дозрели до равного соперничества с «Зенитом». Пока Макаров — не Клаудиньо, Моро — не Барриос, а Грулев и Тюкавин — не Азмун с Дзюбой.

В этом нет открытия, но нет и трагедии — нормальный этап становления молодой команды.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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П1

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Зенит 4
Динамо 1
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