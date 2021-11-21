Переобувание тура: Дрейер поменял бутсы в концовке матча с «Сочи» и тут же забил победный гол

«Рубин» наконец-то выиграл, «Сочи» упустил вторую строчку.

«Рубин» вырвал победу в Сочи в заключительном матче тура в самой концовке. Решающий момент матча — решение датчанина Андерса Дрейера поменять бутсы на 78-й минуте матча. Когда Леонид Слуцкий решил провести замену Германа Онугхи на Ивана Игнатьева, Дрейер переобувался прямо на поле.

Удивило, что игрок решил сделать такое не в начале матча или хотя бы в перерыве, а уже ближе к концовке, когда он давно должен был понять специфику и все нюансы покрытия.

За эту смену бутс на газоне Дрейер даже получил желтую карточку от Алексея Матюнина: нельзя менять экипировку в пределах поля - датчанин должен был уйти за линию газона.

В итоге все было не зря — новая обувь помогла Дрейеру забить гол. Спустя две минуты уже на новых шипах он получил мяч в контратаке, убрал защитника и решился пробить в ближний угол.

Зачем игрок поменял бутсы: из-за повреждения шипов или решил просто из-за качества поля подстроиться под покрытие в другой обуви, — об этом Слуцкий не сказал, отшутившись: «Эти просто забивают один раз в год, а прошлые — больше, и он уже исчерпал лимит».

В добавленное время Дрейер мог оформить дубль: забил в пустые ворота после контратаки с углового «Сочи», но получил мяч перед ударом, находясь в офсайде.

Датчанин забил свой пятый гол в сезоне — это лучший показатель в составе «Рубина». Он пришел в казанский клуб в конце августа в качестве замены Денису Макарову, ушедшему в «Динамо». Дрейер ярко дебютировал с хет-триком в ворота «Урала», но затем ушел в тень, а сегодня снова принес команде три очка.

Казанцы не могли победить на выезде с самого старта сезона. Во втором туре казанцы обыграли в Туле «Арсенал», а затем в гостях только теряли очки. И вот исправили этот момент.

Очень тяжелая победа «Рубина», который получил по своим воротам 31 удар от хозяев, сам нанеся всего шесть. Хотя игра могла сложиться для казанцев легче: на 59-й минуте у «Сочи» был удален Юрганов, но «Рубин» поиграл в большинстве всего пару минут, так как Абильдгор получил вторую желтую и тоже покинул поле.

Со скрипом и в основном отбиваясь, «Рубин» вымучил победу, которая позволила команде Слуцкого закончить первый круг чемпионата на 8-м месте в таблице с 22 очками. Кстати, это на одно очко больше, чем год назад в сезоне, который казанцы завершили на четвертой строчке.

— В прошлом году до зимнего перерыва мы по качеству игры выглядели лучше, но много очков недобрали. А после перерыва в 11 турах попали в тройку по очкам. Хотя качество игры было не всегда хорошим. Где-то ты недобираешь очки, играя хорошо. А где-то ты перебираешь. Чемпионат состоит из 30 матчей, а не из 15. В целом я недоволен игрой команды в первом круге. Было много изменений в составе, к тому же ведущий нападающий выбыл на длинный срок. Есть объективные сложности, но быстро их решить пока не получается, — объяснил Слуцкий.

Посмотрим, сможет ли зимой «Рубин» повторить тот рывок, который команде удался в прошлом сезоне.

А вот «Сочи» пусть и упустило в 15-м туре вторую строчку, но явно должно быть довольно первым кругом, который удалось завершить в лидирующей тройке.