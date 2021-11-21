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«Динамо» забило четыре гола «Арсеналу» за 12 минут. Грулев дублем напомнил о себе Карпину

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 18:55
21 ноября. Москва. «Динамо» — «Арсенал» Т — 5:1. Футболисты «Динамо» поздравляют Вячеслава Грулева с забитым мячом. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 21 ноября. Москва. «Динамо» — «Арсенал» Т — 5:1. Сергей Паршивлюк обнимает Вячеслава Грулева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 ноября. Москва. «Динамо» — «Арсенал» Т — 5:1. Футболисты «Динамо» поздравляют Вячеслава Грулева с забитым мячом. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Бело-голубые разгромили туляков — 5:1.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
21 нояб, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
5:1
Арсенал Т
Голы
Шиманьски, 15 (1:0), Бальбуэна, 22 (2:0), Грулев, 25 (3:0), Грулев, 27 (4:0), Захарян, 60 (5:0), Хлусевич, 86 (5:1)
Динамо
Шунин Паршивлюк (Варела, 66 ) Бальбуэна Скопинцев Ордец Моро Грулев (Нжи, 66 ) Макаров (Галкин, 82 ) Шиманьски Фомин (Гладышев, 83 ) Тюкавин (Захарян, 46 )
Арсенал Т
Коченков Сокол Радакович Смольников Беляев (Степанов, 46) Чаушич (Гулиев, 46) Кангва Костадинов Хлусевич Кангва (Марков, 66) Луценко (Ткачев, 46)
Предупреждения
Бальбуэна 74, Макаров 82  -  Костадинов 7, Радакович 58, Кангва 90
Судьи
Виталий Мешков (Дмитров) Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) Андрей Образко (Ставрополь)
ВАР
Турбин (Дмитров) Лунев (Новосибирск)
&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. РПЛ, расписание и результаты матчей 15-го тура: «Краснодар» победил «Спартак», ЦСКА сыграл вничью с «Химками»

Бело-голубых еще до матча успели порадовать главные соперники: «Локомотив» уступил «Ахмату», а ЦСКА не выиграл у «Химок». Добавляла Сандро Шварцу настроения и кадровая ситуация. По сравнению с прошлым туром после травм и дисквалификаций добавились Варела, Фомин и Захарян. Юный россиянин, правда, вышел только после перерыва — как заметил немецкий тренер, Захарян провел всего несколько тренировок в общей группе.

Были и поводы для опасений: в первых 14 турах «Динамо» потерпело четыре поражения, при этом два из них — дома от команд из нижней половины, «Нижнего Новгорода» и «Крыльев Советов».

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Недооценка? На сей раз о ней не было речи. Москвичи против «Арсенала» вышли мобилизованными. Играли задорно, изящно, ажурно, легко разрывая оборону туляков. Если вспоминать старое выражение Миодрага Божовича о любви к сексуальному футболу, то его показывала не его команда, а «Динамо». Как подтвердил в перерыве Паршивлюк, динамовцы получали удовольствие от игры.

А как не получать, если за 12 минут забиваешь четыре гола? С 15-й по 27-ю минуту все было решено. Дважды Грулев, Шиманьски и Бальбуэна убили всякую интригу, заколачивая мячи на любой вкус. Ударом из штрафной, из-за пределов, после углового и после навеса с игры.

4:0 — это было похоже на избиение младенцев. Словно встретились команды из разных лиг.

Красиво после этого пытался перекинуть голкипера Фомин — Коченков дотянулся кончиками пальцев.

Однако динамовцы словно задались целью — красивый «парашютик» за спину голкиперу забросил после перерыва Захарян — 5:0.

Сила нынешнего «Динамо» в коллективной игре. В одном матче может вести за собой Захарян, в другом — Фомин, в третьем — Шиманьски. Качественно включаются фланговые защитники Паршивлюк (Варела) и Скопинцев. В атаке попеременно на видные роли выходят Грулев и Тюкавин. Да и центральные защитники Бальбуэна с Ордецом на «стандартах» могут помочь.

Самая заметная фигура последних четырех туров — Грулев, у которого за это время пять голов. В матче с «Арсеналом» дублем он сделал определенный намек сидевшему на трибуне Валерию Карпину.

В сумме же усилия всех футболистов по итогам первого круга дают бело-голубым второе место по забитым голам и промежуточную вторую строчку в таблице. Ее, правда, еще может отнять «Сочи», но в тройке половину чемпионата команда Шварца закончит точно — с отрывом в четыре очка от четвертого «Локомотива».

«Арсенал» же продолжает тяжелую борьбу за выживание.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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Константин Алексеев все материалы автора

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