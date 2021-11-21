«Динамо» забило четыре гола «Арсеналу» за 12 минут. Грулев дублем напомнил о себе Карпину

Бело-голубые разгромили туляков — 5:1.

Бело-голубых еще до матча успели порадовать главные соперники: «Локомотив» уступил «Ахмату», а ЦСКА не выиграл у «Химок». Добавляла Сандро Шварцу настроения и кадровая ситуация. По сравнению с прошлым туром после травм и дисквалификаций добавились Варела, Фомин и Захарян. Юный россиянин, правда, вышел только после перерыва — как заметил немецкий тренер, Захарян провел всего несколько тренировок в общей группе.

Были и поводы для опасений: в первых 14 турах «Динамо» потерпело четыре поражения, при этом два из них — дома от команд из нижней половины, «Нижнего Новгорода» и «Крыльев Советов».

Недооценка? На сей раз о ней не было речи. Москвичи против «Арсенала» вышли мобилизованными. Играли задорно, изящно, ажурно, легко разрывая оборону туляков. Если вспоминать старое выражение Миодрага Божовича о любви к сексуальному футболу, то его показывала не его команда, а «Динамо». Как подтвердил в перерыве Паршивлюк, динамовцы получали удовольствие от игры.

А как не получать, если за 12 минут забиваешь четыре гола? С 15-й по 27-ю минуту все было решено. Дважды Грулев, Шиманьски и Бальбуэна убили всякую интригу, заколачивая мячи на любой вкус. Ударом из штрафной, из-за пределов, после углового и после навеса с игры.

4:0 — это было похоже на избиение младенцев. Словно встретились команды из разных лиг.

Красиво после этого пытался перекинуть голкипера Фомин — Коченков дотянулся кончиками пальцев.

Однако динамовцы словно задались целью — красивый «парашютик» за спину голкиперу забросил после перерыва Захарян — 5:0.

Сила нынешнего «Динамо» в коллективной игре. В одном матче может вести за собой Захарян, в другом — Фомин, в третьем — Шиманьски. Качественно включаются фланговые защитники Паршивлюк (Варела) и Скопинцев. В атаке попеременно на видные роли выходят Грулев и Тюкавин. Да и центральные защитники Бальбуэна с Ордецом на «стандартах» могут помочь.

Самая заметная фигура последних четырех туров — Грулев, у которого за это время пять голов. В матче с «Арсеналом» дублем он сделал определенный намек сидевшему на трибуне Валерию Карпину.

В сумме же усилия всех футболистов по итогам первого круга дают бело-голубым второе место по забитым голам и промежуточную вторую строчку в таблице. Ее, правда, еще может отнять «Сочи», но в тройке половину чемпионата команда Шварца закончит точно — с отрывом в четыре очка от четвертого «Локомотива».

«Арсенал» же продолжает тяжелую борьбу за выживание.