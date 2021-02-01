«В инвалидном чемпионате Промес будет номером один». Что говорят о возвращении Квинси в «Спартак»

Собрали мнения за и против возращения голландца.

29-летний форвард Квинси Промес снова в «Спартаке». Сумма, которую красно-белые заплатят за аренду голландца до конца сезона-2020/21, составит 500 тысяч евро. Затем в силу вступит пункт трансферного договора с «Аяксом», по которому москвичи должны будут выкупить голландца за 9 миллионов евро. Зарплата футболиста в команде Доменико Тедеско составит 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы за достижения. Во вторник Промес прибудет на сбор в Дубай.

За: «Настоящее усиление»

Андрей Тихонов, полузащитник «Спартака"-1992-2000, 2011:

— Для «Спартака» этот переход — настоящее усиление. Самое главное, что это качественный футболист, который определенно поможет «Спартаку» в борьбе за высокие места. Его очень любят болельщики, это тоже важно. Конечно, есть определенные риски, но, когда осуществляется такой дорогой и громкий трансфер, руководство клуба должно просчитывать это. Чисто по качеству — игрок сильный.

Шамиль Тарпищев, глава Федерации тенниса России, болельщик «Спартака»:

— Возвращение Промеса — огромный плюс! Сейчас Квинси необходим команде, а то в «Спартаке» одни проблемы! Не знаю, будет ли Промес номер один в РПЛ, но красно-белым голландец очень нужен. В одну реку не входят дважды? Это не для нашей страны.

Квинси в России будет одним из лидеров, а это нужно для психологии. Деньги, думаю, вторичны, а вот психологический климат в данной ситуации на первом месте.

Евгений Кафельников, экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака»:

— Промес — это 80 процентов команды! Даже той, которая сейчас есть. Он лучше всех взятых. Квинси может в одиночку обыграть всех спартаковцев. Конечно, это усиление. В нашем инвалидном чемпионате Промес будет номером один с большим запасом.

Владимир Быстров, полузащитник «Спартака» -2005-2009:

— Он отличный футболист, таких красно-белым явно не хватало. Если «Спартак» продолжит так же играть от обороны, то ничего не изменится, но приход футболистов такого уровня несет перемены. Мне кажется, у «Спартака» есть все шансы побороться за чемпионство. Промес перешел на правах аренды с правом выкупа, и, на мой взгляд, это верное решение руководства. Очевидно, что ставки высоки и риски есть, поэтому аренда очень помогла в этом плане. Любой футболист хочет играть в лучшей в форме. И у Квинси есть все шансы вернуться на былой уровень. Мне кажется, это отличный трансфер.

Роман Широков, полузащитник «Спартака"-2014-2015:

— Считаю, что такой трансфер сможет усилить и «Спартак», и премьер-лигу. Почему он не сможет усилить? Подписали игрока хорошего уровня, который сможет вписаться даже в нынешнюю схему.

Денис Мацуев, заслуженный артист России, болельщик «Спартака»:

— Промес, Видич и Алекс — это тройка самых уникальных игроков высочайшего класса. Мало того, Квинси стал еще и всеобщим любимцем спартаковских болельщиков, и не только в чемпионский сезон, потому что он выкладывался, финтил и забивал голы, у него потрясающая энергетика добрейшего парня. По поводу возвращения, конечно, со знаком плюс, потому что нам всем не хватает позитивных новостей о «Спартаке». Столько было всего за последний год со знаком скандальности. Мы больше говорили об этом, чем об игре красно-белых, но настоящий болельщик должен оставаться с командой даже тогда, кода ей трудно.

Возвращение Квинси — мы знаем, что дважды в одну реку войти сложновато. Даже у великих игроков, которые возвращались в свои команды, в которых они блистали какое-то время назад, не получалось феерить на том же уровне. Разговаривал как-то с Евгением Гинером — на вопрос, правда ли возвращается Вагнер Лав, он сказал: «Мы посчитали, что дважды в одну реку сложно войти». Желаю Квинси разрушить этот стереотип и войти второй раз с тем же драйвом, с той же импровизацией, с той же уникальной энергетикой, которая была, и, надеюсь, вместе с болельщиками нас это приведет к замечательной игре и результатам.

Динияр Билялетдинов, полузащитник «Спартака"-2012-2015:

— Сомневаюсь, что Квинси поможет «Спартаку» взять золото, а вот попасть в Лигу чемпионов — да. Думаю, Промес вполне способен заиграть при Тедеско, если будет мотивирован. Его мастерство никуда не пропало. В любом случае для нашей лиги его приезд — это усиление. Он знает специфику чемпионата.

Против: «Не усилит ни «Спартак», ни РПЛ»

Дмитрий Губерниев, известный спортивный комментатор:

— Если «Спартак» считает, что этот игрок усилит, пусть покупает. Я считаю иначе. То, чем сейчас занимается «Спартак», называется просто — толочь воду в ступе. Тот Промес, который принес чемпионство, был пять лет назад. Сейчас он совершенно другой. Плюс у него были проблемы с законом. Если он хороший футболист, что же его отпускают? Дай нам боже, что другим не гоже.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— Этот игрок не усилит ни «Спартак», ни премьер-лигу. Если в бытность чемпионской команды он забивал один гол в двух матчах, то сейчас в Голландии, где чемпионат помягче, у него результативность один мяч в четырех играх. То есть у нас в России будет, скорее всего, хуже. Если взять его проблемы вне футбольного поля, то сами понимаете. Москва — это всегда огромный город с большими соблазнами. Вообще ничего положительного в этом переходе не вижу. «Спартак» купил себе воспоминания о чемпионстве, нежели настоящие усиление.

— Квинси был в тройке игроков «Аякса» по системе гол+пас в прошлом сезоне.

— Вполне возможно, что в прошлом сезоне и был. Я же говорю применительно для «Спартака». Я не вижу ему места в команде. Ларссон и Понсе смотрятся хорошо. Куда его ставить? Не будет же «Спартак» играть в три нападающих, еще не забывайте, что Соболев восстановится. «Спартак» больше покупает игроков ради того, чтобы купить, не для каких-то правильных тактических расстановок точно. Это нормально, так команда делает долгие годы. Ничего нового в этом нет.

Напомним, что голландец уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Промес провел 135 игр, забил 66 голов и отдал 33 голевые передачи.

В текущем сезоне Промес провел за «Аякс» 25 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал одну результативную передачу.