Обозреватель «СЭ» — о ситуации с финансированием региональных команд премьер-лиги.

Скончаться прямо сейчас «Тамбову» не дадут. Скорее всего, «волки» доведут сезон-2020/21 до конца, несмотря на критическое финансовое положение клуба. Возможное скорое объявление о начале процедуры банкротства не должно помешать доиграть чемпионат. Оно в некоторых случаях тянется годами — команда за это время успеет провести оставшиеся 11 туров, а уже потом повторит судьбу «Амкара» и «Тосно».

Да, РПЛ сделает все возможное, чтобы не допустить первого в истории снятия клуба посреди чемпионата. Лига досрочно вольет 50-60 миллионов рублей, полагающихся «Тамбову» по итогам этого розыгрыша от реализации коммерческих и телеправ — этого хватит на организацию оставшихся пяти домашних матчей. Да, тем самым сохранится целостность соревнований. Да, будет — пусть формально, с учетом вполне вероятного массового выхода на поле весной дублеров тамбовчан — но соблюден спортивный принцип. Да, не исключено, что в связи с этим «волки» выйдут из молодежного первенства — однако это по сравнению с таким же сценарием для основы меньшее из зол.

Но все равно остается вопрос: а дальше что? До каких пор невыполненное обещаний региональных властей перед каким-то ФК (именно так произошло с «Тамбовом» — летом область гарантировала РФС стабильное финансирование на сезон, но денег в клубе так и не дождались) будет приводить к гибели команд? Причем команд интересных. Тот же «Амкар», с 2004-го до 2018 года, пока не отправился в небесную лигу, ни разу не вылетал в ФНЛ. «Тосно» скончался в ранге действующего обладателя Кубка. «Тамбов» в чемпионате-2019/20 взял все шесть очков у «Спартака», не раз трепал нервы другим топам.

Понятно, что к самим «волкам» есть претензии — и обоснованные. Одна проблема с домашним стадионом чего стоит — команда в РПЛ не провела у себя в городе ни одной (!) игры. И все-таки этот крепкий коллектив жаль. Жаль пошедших прахом усилий спортивного директора Павла Худякова, вынужденного ради сохранения на плаву своего детища выкладывать солидные суммы из собственного кармана. Жаль тамбовских болельщиков, так и не дождавшихся дебюта на своей арене, и вынужденных мотаться то в Саранск, то в Нижний Новгород на «домашние» матчи. Жаль тренеров и футболистов, ведь банкротство, судя по всему, означает крест на надеждах получить долги по зарплате и премиальным.

Тем не менее, считаю, что было вполне реально не доводить дело до такой трагической (а исчезновение клуба — это действительно спортивная трагедия) развязки. Почему до сих пор не введен финансовый регламент для участников профессиональных футбольных лиг, где четко прописаны размер минимального бюджета на сезон, введено обязательство указывать источники финансирования и давать соответствующие гарантии — не в виде обещаний на словах, а документально подтвержденные? Почему не ужесточены параметры лицензирования клубов РПЛ? Например, не готов домашний стадион — к соревнованиям не допускаешься? Почему до последнего времени существовала практика получения разрешений на участие в чемпионате «в порядке исключения» — как несколько лет подряд «Оренбург», у которого арена не проходит по минимальной вместимости?

Впрочем, есть основания полагать, что РПЛ учла эти промахи и больше такое не повторится. Менеджмент лиги понимает: лучше «отрезать мясо» на берегу, до начала турнира, чем потом всем миром кого-то спасать на «середине переправы».

Потому что в противном случае ситуация с «Тамбовом» не станет последней.