Претендент на чемпионство? Как «Ростов» Карпина обыграл «Динамо»

Разбор центрального матча 16-го тура РПЛ, закончившегося победой ростовчан — 4:1.

О «Ростове» в последнее время принято говорить в двух аспектах. Во-первых, трансферном. Это — серьезные потери наподобие Шомуродова, Ионова и Чернова. И — молодые приобретения типа Альмквиста и Гиговича. Во-вторых, тактическом, связанным с прессингом. Ведь команда Валерия Карпина занимает четвертое место в РПЛ по интенсивности давления (9,40 PPDA).

Разгром «Динамо» в 16-м туре премьер-лиги — не столько об этом. Да, вышли молодые игроки, включая заработавшего пенальти Тугарева. Да, эпизодически «Ростов» прессинговал высоко. Тот же Тугарев имел отличный момент на 40-й минуте, возникший после отбора Глебова. Хотя по цифрам бело-голубые превзошли хозяев благодаря второму тайму: 10,38 PPDA у «Динамо» против 14,00 PPDA у «Ростова».

Почему же желто-синие победили?

1. Преимущество на флангах

Тепловая карта «Ростова» в матче 16-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1). Фото whoscored.com

На тепловой карте «Ростова» видно, что атаки развивались именно по флангам. Очень высоко поднимались крайние защитники дончан: Поярков (слева) и Терентьев (справа). Тем самым, Байрамян и Тугарев могли смещаться в центр.

Да, героем матча стал Полоз. Еще бы! 17 касаний мяча — хет-трик! Но надо отметить и тех, кто действовал по краям.

Байрамян — это двигатель прессинга, а еще — человек, отвечающий за темп. «Ростов» превзошел «Динамо» именно в скорости. Хорен же забил четвертый гол своей команды, грамотно выбрав позицию в штрафной.

Терентьев — лидер по передачам (50), ключевая фигура при выходе из обороны в атаку. А еще — футболист, заработавший пенальти. В том самом стиле забега к лицевой линии поля.

Похожий одиннадцатиметровый — от Тугарева, уже который матч поражающего своей смелостью. Дриблинг — эффективное средство против компактной обороны, которой придерживалось «Динамо» до третьего гола.

2. Преимущество в обороне

В прошлом сезоне команда Карпина защищалась так себе — видимо, сказался переход на новую схему. 50 пропущенных мячей (включая памятные 1:10 от «Сочи») и третье место с конца. Сейчас — все лучше. Пока дончане пропустили 16, что является четвертым результатом в лиге.

Ключевая фигура в матче с «Динамо» — опорный хавбек Глебов. У него — крутая статистика: 4 успешных отбора из 4, а еще — 5 перехватов. Это лучшие показатели среди игроков обеих команд.

В целом желто-синие превзошли оппонентов по перехватам (19 — 14) и блокировкам (13 — 9). И чуть-чуть уступили по успешным отборам (11 — 12) и выносам (16 — 17).

Опять же, стоит отметить скорость и физическую готовность футболистов «Ростова». Ее хватает и на интенсивный прессинг (пусть не в течение всего матча, а эпизодами), и на возвращение из атаки в оборону. Последнее важно, учитывая, как «Динамо» играло в первом тайме. А именно — длинными забросами на Комличенко. Принцип для «Ростова» простой: не успеешь вернуться — получишь за спину.

Вот, к примеру, объем работы Глебова:

Карта касаний Данила Глебова в матче 16-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо» (4:1). Фото whoscored.com

Что дальше?

Это вопрос с противоречивым ответом. С одной стороны, «Ростов» привыкли видеть близко к лидерам, несмотря на трансферную стратегию и постоянные слухи о финансовых проблемах. Это — заслуга Карпина: его гибкой тактики и умения работать с кадрами.

С другой, привычна и следующая картина: провал команд Валерия Георгиевича по весне. Физика ли это, психология? В прошлом сезоне желто-синие могли побороться за Лигу чемпионов, однако остались пятыми. Впрочем, вмешался коронавирус.

Сейчас — снова боеспособная команда, положительные результаты и надежды. За Карпина хочется болеть, ведь он выжимает максимум.

В материале использована статистика whoscored.com и understat.com