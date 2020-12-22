Судейство в России. Наберитесь терпения. Лет на пять

Эксперт «СЭ» — о ситуации в судействе и возможных реформах

Год назад исполком РФС утвердил концепцию развития судейства, выделив следующие проблемные места:

— работа инспекторов и судей недостаточно регламентирована;

— существует дефицит арбитров;

— отсутствует система паспортизации судей и инспекторов;

— низкий уровень информатизации судейского комитета и департаментов судейства и инспектирования;

— отсутствуют достоверные данные о числе активных арбитров;

— отсутствует единая современная система повышения квалификации судей;

— отсутствует система удержания судей в профессии;

— доверие к арбитрам у футбольной аудитории находится на низком уровне;

— не сформирован положительный образ арбитра в СМИ;

— отсутствует система долгосрочной мотивации судей и инспекторов.

Предлагались следующие меры:

— постоянное управление процессами организации судейства и инспектирования;

— внедрение антикоррупционных практик;

— внедрение единого рейтинга инспекторов и судей;

— общая и современная система обучения и тестирования судей и инспекторов;

— взаимодействие со СМИ;

— внедрение объективной системы мотивации судей и инспекторов;

— цифровизация всех процессов судейства и инспектирования.

Судейство — одна из болевых точек нашего футбола. На решение проблем в этой области брошены большие силы и ресурсы. В том числе кадровые, включая привлеченных иностранцев.

С них и начнем.

Иностранцы

Отношу себя к тем, кто считает, что иностранные судьи могут работать в нашем чемпионате. Но не в каждом туре и тем более не в трех-четырех матчах каждого тура.

Приглашение иностранца возможно на четыре игры повышенной сложности — между «Спартаком» и «Зенитом», а также «Спартаком» и ЦСКА. И только тогда, когда ситуация напряжена настолько, что снять накал можно лишь с помощью приезда западноевропейского арбитра. Во всех остальных случаях при отсутствии травм, болезней и отстранений можно найти от одного до трех претендентов. Тем более сейчас РФС идет на то, чтобы назначать на игру московской («Спартака») и немосковской («Зенита») команд рефери ФИФА из столицы (Сергея Карасева).

Можно позвать судью из-за рубежа на золотой матч, на игру, в которой решается судьба путевки в Лигу чемпионов, но в любом случае это разовая акция, исключение, не более того.

Так, в общем-то, и поступали раньше — в период с 2005 по 2007 год. Старались договориться с сильнейшими, позвать лучших из лучших. Получалось не всегда, но в чемпионате России два десятка матчей судили такие известные рефери, как немец Маркус Мерк, испанцы Мануэль Мехуто Гонсалес и Альберто Ундиано Мальенко, бельгиец Франк Де Блекере (тот самый, сейчас он входит в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС), словак Любош Михел. Были судьи и «пожиже»: голландец Эрик Брамхар, австриец Херальд Лехнер, японец Тору Камикава.

В большинстве случаев локальная, сиюминутная задача решалась. Клубы оставались довольны. Но были и скандалы, и даже очень громкие. Сравнительно быстро инициативы сошли на нет, решили обходиться своими силами.

Повторю: это были разовые акции, к которым прибегали по запросу клубов и/или РФС. А судей удавалось найти во многом благодаря Николаю Левникову, его связям и взаимоотношениям. Он тогда входил в судейский комитет УЕФА и обладал соответствующими возможностями.

Финансы

Очень важна финансовая составляющая. Зачем Майклу Оливеру, Антонио Мигелю Матеу Лаосу, Клеману Тюрпену, Феликсу Бриху, Даниэле Орсато игры РПЛ?

Я назвал судей из элитной группы УЕФА. Полагаю, это те, чьи кандидатуры стоило бы рассматривать для обслуживания игр нашего чемпионата. Если их считают лучшими, их назначают на встречи Лиги чемпионов, значит, такие нам и нужны — из элитной, а не из первой или второй. Разве нет?

Так вот примерно половина таких судей зарабатывают больше наших. Некоторые — намного больше.

Тогда зачем им регулярно летать в Россию, судить, делиться опытом и проводить семинары? Никакой официальной программы УЕФА по обмену опытом не существует, таких обязанностей у арбитров ФИФА нет. Почему они должны отказаться от работы в своих чемпионатах и судить в РПЛ?

Заинтересованность может быть одна — финансовая. То есть, следуя логике тех, кто за постоянные назначения иностранцев, РФС должен найти деньги — немалые деньги — на оплату услуг таких гастарбайтеров.

Для информации. Сегодня гонорар российского арбитра за обслуживание матча премьер-лиги составляет 115 тысяч рублей (до вычета налогов). Это примерно 1280 евро. В Голландии судья получает за игру около 3,5 тысячи евро, в Испании, Германии, Италии — от 4 до 6 тысяч (а, к примеру, в Испании еще есть месячная зарплата — 14 тысяч). Выше заработки у французских рефери, сопоставимы — у португальских и английских (но в Англии хорошие ежегодные выплаты, превышающие 100 тысяч евро).

Так сколько же нужно предложить западным судьям, чтобы они стали регулярно приезжать в Россию обслуживать матчи РПЛ? Не забудьте включить расходы на авиаперелеты и страховку, а также учесть все нюансы налогообложения нерезидентов.

Кроме того, непонятно, как с ними будут общаться наши судьи, если составлять смешанные бригады. Не все говорят по-английски. Может возникнуть языковая проблема во время вмешательства видеоассистентов.

А если вместе с главными везти на 3-4 игры каждого тура еще и ассистентов с видеоарбитрами, тогда точно придется создавать отдельный попечительский фонд только под этот проект с непонятными целями и задачами.

Я уже не говорю о том, что очень непросто выдергивать хороших судей из чемпионатов Англии, Италии, Испании, Германии, Франции, Голландии, Португалии. Почему местные федерации и лиги должны идти нам навстречу и жертвовать квалифицированными кадрами?

Свой эксперимент провели китайцы. Они позвали двух иностранцев — Марка Клаттенбурга и Милорада Мажича, — предложив профессиональные контракты на весь срок чемпионата. С очень хорошими финансовыми условиями. Те с радостью такие условия приняли и неплохо заработали.

Инспектирование

В свое время в чемпионате России на играх работали просмотровые бригады: помимо инспектора, на стадионе также находились эксперты, дававшие свои оценки работе судей. От этой практики давно отказались, сохранив только инспекторов.

В некоторых странах уже перестали использовать и их. Так поступили, к примеру, в Англии и Бельгии. Там этим занимаются сами руководители. И на стадион они не ездят — смотрят видеозаписи.

К ним, просмотрам видеозаписей, давно прибегают и инспекторы РПЛ. Сложные эпизоды они все равно изучают по повторам или после матча идут и смотрят записи в ПТС (передвижной телевизионной станции).

Значимость и практическая польза от института инспекторов все меньше и меньше. В современных условиях в нашем футболе не раз и не два слышал мнения о малой полезности и бесполезности таких официальных лиц. И их оценки мало что значат. У нас нередко судьи с «неудами» не пропускают очередной тур.

Тут уж точно помощь иностранцев не нужна. Да и не смогут они ее оказать. В каждой стране своя судейская школа, свое понимание правил (не верьте в сказки о единой трактовке), своя культура и т.д. Например, моменты с контактом мяча и руки по-разному оцениваются в Англии, МЛС и у нас.

Чем может помочь иностранный инспектор, как он может оценить работу судьи, если он не знает, какие рекомендации даются нашим арбитрам и как им велено интерпретировать правила игры?

Семь нянек

Если создать еще и комитет или комиссию из иностранных инспекторов, наши судьи окончательно перестанут понимать, что происходит и как им судить.

На мой взгляд, сегодня и так создана громоздкая структура управления, мешающая нормальной работе всей судейской машине.

Есть департамент судейства с множеством сотрудников — по-моему, такого количества еще не было в истории РФС. Глава — Виктор Кашшаи (Венгрия).

Есть департамент инспектирования. Глава — Сергей Фурса (Россия).

Появился советник генерального секретаря — Дэвид Эллерей (Англия).

Создана экспертно-судейская комиссия — Ашот Хачатурянц, Кашшаи, Фурса, Де Блекере (Бельгия), Николай Левников, Вольфганг Штарк (Германия), Сергей Зуев, Юрий Баскаков.

И есть судейский комитет. Председатель — Хачатурянц.

В разное время в отношении одного и того же матча арбитр может услышать совершенно разные мнения и точки зрения. На брифинге ему скажет одно его непосредственный начальник Кашшаи, свою оценку даст инспектор. Позднее может появиться мнение Эллерея и/или вердикт ЭСК, на заседаниях которой далеко не всегда голосуют единогласно, но оценка дается однозначная. Наконец, иногда в СМИ своим мнением делится Хачатурянц.

Кого должен слушать судья?

Тут не о привлечении новых иностранцев нужно думать, а об упрощении взаимодействия огромного аппарата и исполнителей — арбитров. К тому же этот аппарат функционирует не лучшим образом. Давно идет вялотекущая война между департаментами судейства и инспектирования. Кроме того, Кашшаи не сумел завоевать авторитет у арбитров и больше действует не как руководитель, а как методист и лектор.

Мне симпатичнее тот вариант, что использовался раньше у нас или существует в Англии, где есть отдельное юридическое лицо — компания ПГМОЛ (Professional Game Match Official Limited). Она и отвечает за арбитров. У нас что-то подобное тоже было создано. И примерно в одно время с англичанами. Тоже был отдельный орган, в роли учредителя которого выступил РФС, — Коллегия футбольных арбитров. Она занималась только судьями и несла ответственность. Со временем от нее отказались. К сожалению.

Кнут без пряника

О чем чаще всего говорили в последние месяцы применительно к судейству? В памяти — несколько скандальных матчей с участием «Спартака», отстранения арбитров (Алексея Еськова, Василия Казарцева, Михаила Вилкова, Евгения Турбина, Владислава Безбородова), завершение карьеры Еськовым, исключение из списков рефери Вилкова, проверки судей на детекторе лжи, пожизненные наказания Максима Матюнина и Антона Качанова...

Из плюсов — дебют Ивана Сиденкова, неплохая работа в ряде матчей Павла Кукуяна.

Но в основном все-таки негатив, выбиваемый кнутом. Идет чистка. Не до пряников.

Как-то странно прошло расставание с Еськовым. Он наказан за какой-то прокол на проверке полиграфом или действительно нездоров? Если проблемы с бегом по полю, почему он тогда не судит в роли видеоассистента, как это делают завершившие карьеру помощников судей Антон Аверьянов и Тихон Калугин? Они работают АВАР — разве Еськов не способен заниматься тем же?

Лучший арбитр прошлого чемпионата не успел получить приз и установить рекорд по числу проведенных игр, как едва не завершил карьеру. Или же завершил? Я о Безбородове. Назначения ему перестали давать, но в списках судей он остался. Вернут весной или нет?

Что ждет Вилкова? Кто придет на смену ветеранам, есть ли резерв?

И будут ли в обозримом будущем пряники — повышение гонораров, появление страховки и какого-то выходного (пенсионного) пособия?

Они нужны. Без этого сложнее привлекать новых людей в судейство.

Кризис

Наше судейство не первый год в серьезном кризисе. Кризисе кадровом — в первую очередь это касается нехватки квалифицированных арбитров, способных работать в премьер-лиге. Проблема не новая, о ней говорят достаточно давно.

Ни один из приходящих менеджеров или руководителей, назначенных из своих, из судейских, не в состоянии в кратчайший срок — завтра или послезавтра — кардинально улучшить ситуацию.

Реформы постепенно идут, программа «Таланты и наставники» заработала. Но когда это даст плоды и насколько вкусные — непонятно. Думаю, нужно набраться терпения. Лет на пять точно.