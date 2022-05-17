«Спартак» и «Динамо» предлагают перенести начало сезона-2022/23

Как стало известно «СЭ», два клуба-финалиста БЕТСИТИ Кубка России-2021/22 намерены выйти на РПЛ с инициативой сдвинуть начало следующего сезона на неделю — то есть, провести матч за Суперкубок страны, где соперником красно-белых или бело-голубых станет чемпион, «Зенит», не 10 июля, а 17-го, при этом 1-й тур премьер-лиги сыграть не 17-го, а 24-го.

Пожелание московских команд вызвано тем, что они получат на неделю меньше отдыха по сравнению с остальными коллективами высшего дивизиона: если турнир РПЛ-2021/22 завершится 21 мая, то решающая встреча Кубка состоится 29-го.