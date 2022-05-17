Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:02

«Спартак» и «Динамо» предлагают перенести начало сезона-2022/23

Вячеслав Короткин
,  
Георгий Кудинов
,  
Константин Алексеев
Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», два клуба-финалиста БЕТСИТИ Кубка России-2021/22 намерены выйти на РПЛ с инициативой сдвинуть начало следующего сезона на неделю — то есть, провести матч за Суперкубок страны, где соперником красно-белых или бело-голубых станет чемпион, «Зенит», не 10 июля, а 17-го, при этом 1-й тур премьер-лиги сыграть не 17-го, а 24-го.

Пожелание московских команд вызвано тем, что они получат на неделю меньше отдыха по сравнению с остальными коллективами высшего дивизиона: если турнир РПЛ-2021/22 завершится 21 мая, то решающая встреча Кубка состоится 29-го.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Была ли свадьба у Курниковой и Иглесиаса: от поцелуя с «прыщавой малолеткой» до трех детей
Чемпионат мира по хоккею в Финляндии не нужен даже своим. Пустые трибуны, худшая посещаемость и отсутствие сборной России
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
В «Спартаке» рассказали, когда поступит новая квота билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России
20 тысяч билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России было продано за четыре часа
Агент Жиго подтвердил, что защитник не покинет расположение «Спартака» до конца сезона
Фанатский актив «Спартака» не поддержит команду в финале Кубка России
Жиго: «Конечно, я останусь в России до финала Кубка. Это очень важно для меня»
Ваноли: «Хотел бы, чтобы болельщики «Спартака» отказались от бойкота и пришли на финал Кубка»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Березуцкие хотят покинуть ЦСКА и работать в Европе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости