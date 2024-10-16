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Угальде и Умяров — лучшие, Бонгонда — главный провал, Станкович — сдержанный оптимизм. Пять наблюдений по старту сезона «Спартака»

Названы лучшие и худшие футболисты «Спартака» в нынешнем сезоне
Максим Никитин
Корреспондент
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Манфред Угальде, Деян Станкович и Тео Бонгонда
Манфред Угальде, Деян Станкович и Тео Бонгонда.
Фото «СЭ»
Максим Никитин — о ключевых фигурах красно-белых.

Закончились 11 туров в этом сезоне РПЛ. Пять мыслей о «Спартаке», которые за это время накопились.

1. Деян Станкович — крутой тренер с точки зрения выстраивания внешней и внутренней коммуникации и работы с прессой. Простыми словами: он топово работает с игроками и СМИ. Это очевидно и неоспоримо. Что касается слабостей, на ум приходит тренерское поражение в матче с «Локо» (3:1) и максимально слабый второй тайм с «Динамо» (2:2). Игру с «Оренбургом» вынесу за скобки, поскольку от первого матча трудно требовать какой-то цельности. К тому же «Спартак» просто уникально не реализовывал свои моменты.

Деян Станкович. Широкая кость Станковича. Деян поднял свои акции в глазах игроков и болельщиков «Спартака»

Если выделять главную причину неудач Станковича, то я бы выбрал посредственную подготовку к соперникам. Но здесь есть маленький прогресс: кубковая встреча с «Динамо» (там Деян пересобрал команду по ходу, выпустив во втором тайме взвод баскетболистов) и рубка с «Ростовом», в которой «Спартак» образцово использовал слабости команды Карпина. Кстати, к плюсам я бы добавил быструю реакцию на изменение игровых ситуаций. Замены Станковича в основном очень своевременны и органичны. Да, есть нюансы, но в целом зачет. К 11-му туру по Станковичу восторгов не осталось, но серб все равно выглядит в «Спартаке» на своем месте. Так что сдержанный оптимизм остается.

Футболист «Спартака» Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

2. Барко и Угальде — главные атакующие активы «Спартака», но лично для меня костариканец — абсолютный топ. Если выбирать лучшего футболиста по сезону, то Угальде в моем рейтинге будет соревноваться с Умяровым. И только после этой пары — Барко. Аргентинец, безусловно, огромный мастер и по набору качеств — лучший в «Спартаке». Но его надо ограничивать в желании владеть мячом. Если интересно, посмотрите, как Барко играет в матче с «Локо» и как — против «Ростова». В первом случае он старается владеть мячом всегда и обыгрывать все, что движется. Во втором — идеально направляет атаки, вообще не обыгрывает (0 попыток) и отдает голевую на Шамара. В первом случае у него 0 ключевых передач, во втором — 3. И это его лучший результат в чемпионате. В первом случае он создает хайлайты, а во втором — результат. Угальде же — максимально эффективен: он мощнейше прессингует, лучший в лиге по точным ударам и забил 6 голов при общем весе моментов 5,59xG. Перевод на фланг сильно ограничил его возможности по результативности (возможно, это ошибка), но даже там он, за исключением матча с «Локо», выглядит старательно и полезно.

Наиль Умяров в&nbsp;матче против &laquo;Ростова&raquo;. Чудовищный привоз «Ростова» со «Спартаком». Одоевский затравил Глебова, а Умяров забил в пустые

3. По Умярову все просто: он выдает лучший сезон в своей жизни. У него 88% точных передач и третий показатель по отборам в команде. Пока Наиль выглядит не случайным гостем в старте, а полноправным основным опорником. К слову, без Умярова «Спартак» провел худший первый тайм этого сезона (против «Локомотива»).

Если дальше говорить о прогрессе сезона, то надо точно отметить Рябчука. Олег выдает топовые цифры. Да, он так и не научился качественно атаковать, зато выглядит максимально уверенно в переходах владения и отборах (лучший в команде). Более простой футбол Станковича для Рябчука подходит гораздо лучше, чем сложные кружева Абаскаля. Это, кстати, еще один яркий пример влияния условий на игру футболиста. Правда, «Рустат» насчитал у Олега четыре голевые ошибки, но одну или даже две из них я бы на одного его точно не вешал.

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов
Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

4. Руслан Литвинов на позиции центрального защитника — фигура всегда спорная, но разве не очевидно, что в опорной зоне он сейчас выглядит хуже? В футболе Станковича Литвинов адекватен именно на позиции центрбека. Во-первых, качественно начинает атаки. Во-вторых, неплохо читает эпизоды, играя на опережение. Это не отменяет его голевых ошибок (у него их тоже четыре). Но для команды, владеющей мячом (а «Спартак» — лидер по этому показателю в лиге), такой футболист в центре обороны нужен. Даже если есть вопросы по стартовой и дистанционной скорости.

5. «Спартак» способен даже в этом составе выигрывать. Но пока очевидно, что с мячом в ногах красно-белым сложно. В этом смысле команда Станковича не сильно отличается от команды Абаскаля. У обоих коллективов были проблемы с созданием моментов против низкой обороны.

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Причем не обязательно против обороны высокого качества. Но я считаю, что встраивание в команду худеющего Виллиана Жозе и Маркиньоса с моментами поможет. Оба показывают, что в их ногах есть мысль. В отличие, кстати, от Тео Бонгонды, который проводит уникальный сезон с 0+0 во всех турнирах. Пожалуй, Тео — главный провал первой трети чемпионата в «Спартаке». Если так пойдет до зимы (а он уже присел на скамейку), то это первый кандидат на выход вместе с Дуарте, который по непонятным причинам у Станковича не играет. Кстати, почему? Никто не знает. У меня есть ощущение, что дело в антропометрии. Парагваец выглядит очень субтильно, а ведь сам Станкович привык к центральным защитникам фактуры Вальтера Самуэля или Марко Матерацци, с которыми играл в «Интере». И в этой ситуации он предпочитает Абену Алексису. Хотя, как по мне, так решение точно спорное.

Деян Станкович
Манфред Угальде
Руслан Литвинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
Тео Бонгонда
Эсекьель Барко
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