Угальде и Умяров — лучшие, Бонгонда — главный провал, Станкович — сдержанный оптимизм. Пять наблюдений по старту сезона «Спартака»
Закончились 11 туров в этом сезоне РПЛ. Пять мыслей о «Спартаке», которые за это время накопились.
1. Деян Станкович — крутой тренер с точки зрения выстраивания внешней и внутренней коммуникации и работы с прессой. Простыми словами: он топово работает с игроками и СМИ. Это очевидно и неоспоримо. Что касается слабостей, на ум приходит тренерское поражение в матче с «Локо» (3:1) и максимально слабый второй тайм с «Динамо» (2:2). Игру с «Оренбургом» вынесу за скобки, поскольку от первого матча трудно требовать какой-то цельности. К тому же «Спартак» просто уникально не реализовывал свои моменты.
Если выделять главную причину неудач Станковича, то я бы выбрал посредственную подготовку к соперникам. Но здесь есть маленький прогресс: кубковая встреча с «Динамо» (там Деян пересобрал команду по ходу, выпустив во втором тайме взвод баскетболистов) и рубка с «Ростовом», в которой «Спартак» образцово использовал слабости команды Карпина. Кстати, к плюсам я бы добавил быструю реакцию на изменение игровых ситуаций. Замены Станковича в основном очень своевременны и органичны. Да, есть нюансы, но в целом зачет. К 11-му туру по Станковичу восторгов не осталось, но серб все равно выглядит в «Спартаке» на своем месте. Так что сдержанный оптимизм остается.
2. Барко и Угальде — главные атакующие активы «Спартака», но лично для меня костариканец — абсолютный топ. Если выбирать лучшего футболиста по сезону, то Угальде в моем рейтинге будет соревноваться с Умяровым. И только после этой пары — Барко. Аргентинец, безусловно, огромный мастер и по набору качеств — лучший в «Спартаке». Но его надо ограничивать в желании владеть мячом. Если интересно, посмотрите, как Барко играет в матче с «Локо» и как — против «Ростова». В первом случае он старается владеть мячом всегда и обыгрывать все, что движется. Во втором — идеально направляет атаки, вообще не обыгрывает (0 попыток) и отдает голевую на Шамара. В первом случае у него 0 ключевых передач, во втором — 3. И это его лучший результат в чемпионате. В первом случае он создает хайлайты, а во втором — результат. Угальде же — максимально эффективен: он мощнейше прессингует, лучший в лиге по точным ударам и забил 6 голов при общем весе моментов 5,59xG. Перевод на фланг сильно ограничил его возможности по результативности (возможно, это ошибка), но даже там он, за исключением матча с «Локо», выглядит старательно и полезно.
3. По Умярову все просто: он выдает лучший сезон в своей жизни. У него 88% точных передач и третий показатель по отборам в команде. Пока Наиль выглядит не случайным гостем в старте, а полноправным основным опорником. К слову, без Умярова «Спартак» провел худший первый тайм этого сезона (против «Локомотива»).
Если дальше говорить о прогрессе сезона, то надо точно отметить Рябчука. Олег выдает топовые цифры. Да, он так и не научился качественно атаковать, зато выглядит максимально уверенно в переходах владения и отборах (лучший в команде). Более простой футбол Станковича для Рябчука подходит гораздо лучше, чем сложные кружева Абаскаля. Это, кстати, еще один яркий пример влияния условий на игру футболиста. Правда, «Рустат» насчитал у Олега четыре голевые ошибки, но одну или даже две из них я бы на одного его точно не вешал.
4. Руслан Литвинов на позиции центрального защитника — фигура всегда спорная, но разве не очевидно, что в опорной зоне он сейчас выглядит хуже? В футболе Станковича Литвинов адекватен именно на позиции центрбека. Во-первых, качественно начинает атаки. Во-вторых, неплохо читает эпизоды, играя на опережение. Это не отменяет его голевых ошибок (у него их тоже четыре). Но для команды, владеющей мячом (а «Спартак» — лидер по этому показателю в лиге), такой футболист в центре обороны нужен. Даже если есть вопросы по стартовой и дистанционной скорости.
5. «Спартак» способен даже в этом составе выигрывать. Но пока очевидно, что с мячом в ногах красно-белым сложно. В этом смысле команда Станковича не сильно отличается от команды Абаскаля. У обоих коллективов были проблемы с созданием моментов против низкой обороны.
Причем не обязательно против обороны высокого качества. Но я считаю, что встраивание в команду худеющего Виллиана Жозе и Маркиньоса с моментами поможет. Оба показывают, что в их ногах есть мысль. В отличие, кстати, от Тео Бонгонды, который проводит уникальный сезон с 0+0 во всех турнирах. Пожалуй, Тео — главный провал первой трети чемпионата в «Спартаке». Если так пойдет до зимы (а он уже присел на скамейку), то это первый кандидат на выход вместе с Дуарте, который по непонятным причинам у Станковича не играет. Кстати, почему? Никто не знает. У меня есть ощущение, что дело в антропометрии. Парагваец выглядит очень субтильно, а ведь сам Станкович привык к центральным защитникам фактуры Вальтера Самуэля или Марко Матерацци, с которыми играл в «Интере». И в этой ситуации он предпочитает Абену Алексису. Хотя, как по мне, так решение точно спорное.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2