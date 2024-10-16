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«Моя мама обманула тренера «Сантоса». Так началась профессиональная карьера». Интервью новичка «Динамо» Артура Гомеса

Нападающий «Динамо» Артур Гомес рассказал о своей адаптации в клубе
Микеле Антонов
Корреспондент
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Артур Гомес.
Фото ФК «Динамо»
Один из самых громких трансферов лета в РПЛ — Артур Гомес, перешедший из «Крузейру» в «Динамо». По данным «СЭ», бразилец обошелся бело-голубым в 5,5 миллиона евро. За московский клуб левый вингер провел уже шесть матчей, в которых забил один гол.

Во время паузы на матчи сборных Артур дал «СЭ» первое в России большое интервью, в котором рассказал о своем агенте — отце Неймара, адаптации в новом коллективе, целях в «Динамо», инциденте с махачкалинцем Пальцевым и дал обещание сделать татуировку, если завоюет трофей в составе бело-голубых.

«Уже успел понять, что РПЛ — очень сильная лига»

— Как ты впервые узнал об интересе «Динамо»?

— От своего агента. Знал, что есть серьезный интерес от клуба. Потом поговорил с Бителло. Мы много общались. Так что я был мотивирован приехать сюда! И вот я здесь.

— Что тебя привлекло? Клуб, страна, возможности, деньги?

— Я уже знал о «Динамо» раньше. Для меня переход в российский клуб — хорошая возможность развиваться. Плюс Бителло очень хорошо отзывался о московской команде. Это новый вызов для меня. Я очень хотел приехать, поэтому решил его принять!

Пока я принял участие лишь в пяти матчах. С каждым днем адаптируюсь все больше и больше.

— Насколько сильно тебе помогает то, что в «Динамо» много легионеров, с которыми можно поговорить на одном языке, как, например, Карраскаль, Бителло?

— Я чувствую себя хорошо, адаптация проходит быстрее благодаря футболистам, которые говорят с тобой на одном языке. Конечно, так легче влиться в команду.

Надеюсь, я также смогу как можно быстрее выучить английский, потому что так будет проще общаться со всеми остальными.

Артур Гомес. В «Динамо» новый форвард — Артур Гомес. Он казнил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

— Русскому тебя еще не учили?

— Знаю некоторые слова: «привет», «спасибо», «право», «лево», «один».

— Кто ответственный за обучение?

— Фома (Даниил Фомин — полузащитник «Динамо». — Прим. «СЭ») часто со мной разговаривает. Он всегда рассказывает мне о том, что действительно важно. Он очень хороший парень.

Вообще у нас все ребята хорошие, я был очень приятно удивлен россиянами.

Для меня это действительно хороший опыт. Из того, что я уже успел понять, РПЛ — очень сильная лига. И мне тоже нужно стать сильнее, чтобы помогать команде по максимуму.

Артур Гомес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Неймара будет сложно привезти в Россию»

— Знаешь, что ты не единственный Артур в лиге?

— Да! Мы играли вместе с зенитовским Артуром в молодежной команде. Он отличный игрок, а еще мой футбольный друг. Но, надеюсь, когда мы встретимся, я выйду победителем.

— В прошлом сезоне получилось так, что его гол принес «Зениту» победу в РПЛ. Сможешь сделать лучше: забить, к примеру, два мяча в чемпионской игре?

— Надеюсь. (Улыбается.) Артур тоже отличный игрок, но я верю, что смогу сделать свою работу так, чтобы помочь «Динамо», всем партнерам выиграть трофей.

— Твой агент — отец Неймара. Как ты пришел к работе с ним?

— Неймар Сантос-старший заботился о моей карьере еще с тех пор, как я был молодым игроком «Сантоса». Он помогает мне во всем, ему я доверяю, так что наши отношения очень хорошие.

Он также дает мне много советов о том, как играть, куда бежать на поле, ведь он тоже был футболистом. Неймар-старший действительно хорошо разбирается в футболе.

— Какой отец Неймара в переговорах? Можно ли его сравнить с мамой Адриена Рабьо?

— Я не знаю, какая в переговорах мама Рабьо, но Неймар-старший мне очень много помогает. Он всегда дает дельные советы, так что ему я очень доверяю.

А это здорово — быть рядом с людьми, которым ты доверяешь. С теми, кто всегда ставит тебя на первое место, при этом говорит тебе правду. В общем, мне очень нравится не только работать с ним, но и в принципе общаться.

— А с самим Неймаром вы знакомы?

— Да, мы знакомы. Я пересекался с ним несколько раз. Сегодня это сложнее из-за того, что мы в разных странах. Он же играет в Саудовской Аравии. Иногда, когда отправляю ему сообщения, он отвечает.

Неймар — мой футбольный кумир. Поэтому всегда приятно, когда он пишет мне.

Неймар. Неймар год без футбола. Чем он занимался все это время и когда ждать возвращения?

— Как думаешь, возможно ли его привезти в Россию?

— Он играет за «Аль-Хиляль», сейчас восстанавливается после травмы. Я думаю, что он должен быть очень счастлив там. Если честно, на мой взгляд, будет очень сложно привезти его в Россию.

— Спортивный директор «Эшторила» Педро Алвеш два года назад сообщал о твоих переговорах с «Краснодаром». Почему тогда твой трансфер не состоялся?

— Я знал об интересе со стороны российской команды, но не знал, что это был именно «Краснодар». В любом случае произошло то, что произошло. Сейчас я здесь. Надеюсь, что смогу помочь «Динамо». От себя скажу, что сделаю все возможное, чтобы команда вышла на самый высокий уровень.

— В матче против махачкалинского «Динамо» ты случайно ударил в пах защитнику Пальцеву. Что произошло в том эпизоде?

— Я хотел выбить мяч... Видел, какая была реакция на этот эпизод. Но я сразу же извинился. Могу сказать, что с моей стороны никакого злого умысла точно не было. Такое случается в футболе. Если нужно, могу еще раз извиниться.

— После этого случая топ-клубы РПЛ заинтересовались им.

— Черт возьми, я не знал! Значит, это было хорошо для него! (Смеется.)

— В каком городе ты жил?

— В Сантосе, он входит в штат Сан-Паулу. Иногда я навещаю свой родной город, а также Уберландию, чтобы повидаться с бабушкой и друзьями. Но до Москвы жил в Сантосе.

— Можешь сравнить Москву с Сантосом?

— Это два разных города хотя бы потому, что в Сантосе есть пляж, ха-ха. Мне очень нравится там.

Но и Москва тоже прекрасна. Мне очень нравится жить здесь. Раньше я видел российскую столицу только в фильмах. То, что я могу жить здесь сегодня, — уникальное ощущение.

— Скоро в Москве будет снег (разговор прошел в воскресенье. — Прим. «СЭ»), ты готов?

— Да, здесь уже холодно, я готовлю себя психологически. (Улыбается.) Посмотрим, как будет, когда выпадет снег.

— Сколько денег ты тратишь в Москве?

— Уф-ф. Это сложный вопрос для футболистов. Я не трачу много. В этом плане все спокойно.

Артур Гомес (№11) радуется голу с футболистами «Динамо».
Фото ФК «Динамо»

«Моя мечта — стать чемпионом с «Динамо»

— Ты начинал свою карьеру в клубе «Уберландия», как это было?

— Я пробыл там совсем немного времени, до 10 лет. Но период в этом клубе стал хорошим опытом для меня. Это была единственная известная команда в городе. Там собираются отличные футболисты, которые способны заиграть в ведущих клубах мира.

— Есть история, что якобы твоя мама обманула Бебето, тренера академии «Сантоса». Позвонила ему, рассказала о том, что видела суперталантливого парня, но при этом не упомянула, что речь о ее сыне. Берите, мол, не пожалеете, он будущая звезда. После этого тебя взяли!

— Да, было такое. Моя мама всегда боролась за своих детей. Она помогла мне попасть в «Сантос» с помощью лжи. Но это была ложь, которая сработала. Она привела меня туда, чтобы я смог закрепиться. Мне это удалось в первую же неделю.

— Можно ли сказать, что с этого началась твоя профессиональная карьера?

— Да, так я начал в «Сантосе», тренировался со многими возрастами и там же стал профессионалом.

— На одном из молодежных уровней ты играл за сборную Бразилии вместе с Эдером Милитао!

— Да, мы хорошие друзья. Он отличный футболист. Сейчас играет за «Реал».

— Ты играл в финале Кубка Либертадорес. На трибунах, должно быть, происходило сумасшествие. Можешь ли сравнить атмосферу с российским футболом? Например, с дерби «Динамо» — «Спартак».

— Да, там действительно сумасшедшая атмосфера. Вообще в Южной Америке фанаты очень страстные. Они любят футбол всей душой.

В России тоже есть страстные фанаты. Но они ходят еще и на хоккей, верно? У вас он тоже популярен. У нас эта страсть исключительно футбольная. Думаю, в этом и заключается разница между Бразилией, да и в целом Южной Америкой и Россией.

Эль-Мехди Маухуб, Артур Гомес и&nbsp;Андрей Лунев. «Динамо» закончило трансферную кампанию: плюс Лунев, Артур и Маухуб. Стала ли команда сильнее?

— Ты играл и в Лиге чемпионов, забивал «Тоттенхэму» и «Айнтрахту».

— Я сыграл три матча в Лиге чемпионов. Помню, что в первой же игре забил «Тоттенхэму», а во второй — «Айнтрахту». Это было моей мечтой! И она сбылась.

— Вопрос больше гипотетический, учитывая текущую ситуацию, но можно ли по уровню сравнить «Динамо» с тем же «Тоттенхэмом»?

— Сложно сравнивать, не проводя очный матч. «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» — большие команды в Европе, которые играют на самом высоком уровне, то есть в Лиге чемпионов. «Динамо», к сожалению, на сегодняшний день не может выступать в еврокубках... Но у нас тоже отличная команда, классный состав.

Наш тренер Марцел Личка очень требователен на тренировках. Он также показывает нам видео, чтобы мы могли еще больше учиться.

— Как ты думаешь, на какую ступеньку в Лиге чемпионов могло бы подняться «Динамо» с Личкой?

— Мы могли бы пройти довольно далеко, но сначала нужно подумать о российском чемпионате, потому что мы выступаем здесь. У «Динамо» есть все для того, чтобы добиться больших успехов в ближайшие несколько лет.

— Если бы ты мог выбрать любого игрока, кого бы взял в «Динамо»?

— Неймара. Без сомнений.

— А если назвать троих?

— Неймар, Родриго из «Реала» и Месси. Если бы было больше людей, вдобавок назвал бы Винисиуса.

— Что думаешь о сезоне?

— Мы точно можем добиться тех целей, которые перед нами ставит клуб. Это касается не только чемпионата. Можем пройти далеко и в Кубке!

Каждый день, каждая игра, каждая тренировка — мы должны наслаждаться этим, получать удовольствие и идти шаг за шагом, чтобы достичь наших целей.

— Какая у тебя мечта?

— Стать чемпионом с «Динамо».

— В одном из первых интервью ты сказал, что сделаешь татуировку по такому случаю!

— Нет, ха-ха. У меня спросили об этом, а я не говорил, что сделаю это.

Но, конечно, если «Динамо» станет чемпионом, то сделаю татуировку с титулом, потому что это будет мой первый трофей в карьере!

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ФК Динамо (Москва)
Артур Гомес Лоренсо
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