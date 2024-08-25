Широкая кость Станковича. Деян поднял свои акции в глазах игроков и болельщиков «Спартака»

Обозреватель «СЭ» считает, что матчем с «Зенитом» серб многое объяснил о себе фанатам красно-белых.

Действительно уверенный, а не изображает уверенность

Деян Станкович производит впечатление чрезвычайно уверенного в себе человека. Не изображающего уверенность, а именно уверенного. Это исходит от его большого лба, от его бороды, от его широкой кости, от его зычного голоса, который мы на прекрасном итальянском языке (тоже хорошие ассоциации, не правда ли?) можем слышать во флеш-интервью вкупе со здравыми, адекватными оценками.

С трудом мог себе представить, что «Спартак», только начавший строиться, может с позиции силы играть на «Газпром Арене» — и не в последнем отрезке матча, в большинстве, но и в первом тайме. А чуть засомневавшись на эффекте неожиданности после зенитовского удаления, через 10-15 минут прийти в себя и вжать чемпиона на всю концовку в штрафную (так, что Сергею Семаку пришлось срочно выпустить Юрия Горшкова вместо Клаудиньо). И переиграть его в гостях по ударам — 15-4, в створ — 7-2.

Я не мог себе представить, что так хладнокровно и уверенно в матчах такого уровня может играть Умяров, выбранный не спартаковскими экспертами, а Владиславом Радимовым и Андреем Аршавиным игроком матча (хотя, конечно, можно было и блестящего Евгения Латышонка, которому «Зенит» во многом обязан этой ничьей). Но вспоминаю, как в момент появления Наиля в «Спартаке» все говорили о его лидерских качествах, — и вот Деяну, первому тренеру за долгое время, удается вытащить из Умярова то, с чем тот шел в «Спартак».

А это ведь именно из-за уверенности серба, которую он смог транслировать сомневавшемуся в себе полузащитнику. Тут еще важно, что Станкович сам играл в центре поля на топ-уровне — и кому, если не ему, понимать, на чем и на ком там должна держаться конструкция.

Мне кажется, и Руслану Литвинову — уже в роли центрального защитника, в которой его видит Станкович — это передается, и Хесусу Медине, который полностью оправдал выход в старте, и Кристоферу Мартинсу с его здоровой агрессией. А вот Антону Зиньковскому пока не передается, в связи с чем он в Санкт-Петербурге и не сыграл.

В этом «Спартаке» есть солисты в лице Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде (чью работу на команду не надо недооценивать — именно он, например, выиграл верх в центре поля, после чего случилась атака с чудо-спасением Вильмара Барриоса), но суть в том, как люди работают друг на друга. На одних солистов рассчитывать нельзя — у них день может и не задаться, а результат надо выгрызать. И вот на создание такого коллектива Станкович, мне кажется, основное время и тратит.

Футболисты «Спартака» перед матчем с «Зенитом». Фото ФК «Спартак»

Не перестраховщик с начала игры и проводит трезвый матч-менеджмент по ее ходу

На мой предматчевый риторический вопрос Станкович игрой в первом тайме уже ответил четко: он — не перестраховщик. «Спартак» встречал соперника высоко, стремился владеть мячом (56 процентов контроля у гостей на выезде к перерыву), играл агрессивно и смело, мощно прессинговал, бил — на тот момент 2-5 всего и 0-2 в створ в пользу красно-белых. При единственном опасном моменте у «Зенита», когда Олег Рябчук попал в Андрея Мостового, выбивая мяч на дальней штанге, у Педро был офсайд (не зафиксированный в игре), и, случись гол, ВАР бы его отменил. Так что не стоит все списывать на полчаса спартаковцев в большинстве.

А еще Станкович осуществил очень трезвый матч-менеджмент, который начался с замены Мартинса. Люксембуржец был одним из троих у «Спартака», кто «висел» на желтой карточке. Причем игрок центра поля, один из тех, кто еще и в силу габаритов чаще всего идет в единоборства. К тому же именно Кристофер в чужом углу поля, упав, схватил мяч руками, после чего Семак и его помощники «душили» Виталия Мешкова на предмет второй желтой.

В ту секунду судья не поддался (и, на мой взгляд, не должен был поддаться, поскольку термина «умышленная игра рукой» в правилах сейчас не существует, а никакой грубости и срыва перспективной атаки там не было), но вскоре показал две желтые подряд Медине и Умярову, вторая из которых, по сути, из воздуха. То есть стало ясно, что пусть не впрямую и не сразу, но давлению Мешков поддается. А это означало, что Мартинс — под первоочередной угрозой. Так что Станкович поступил абсолютно верно.

Обе желтые карточки Страхине Эраковичу, перешедшему после перерыва на место правого защитника, — бесспорные. Решение о смене позиции сербского защитника стало, мне кажется, ошибкой Семака, поскольку два предупреждения за шесть минут игрок получил именно в новой и непривычной для него роли. Станкович, успев обнять бывшего своего футболиста по «Црвене Звезде», отреагировал моментально. Опытный человек, он прекрасно понимал, что с учетом ситуации с Мартинсом часто следует за такими удалениями: ответные удаления. На желтых в тот момент «висели» Умяров, Денисов и Медина. А как, казалось, их заменишь, если первые двое — среди лучших, а Даниил Хлусевич, единственная альтернатива на краю обороны, уже вышел вместо получившего травму Олега Рябчука?

Но Деян нашел варианты — сначала поменял Умярова и Денисова на Даниила Пруцева и Никиту Чернова (хоть по активности на фланге атаки выход Чернова вместо Денисова заведомо и бил), а затем и Медину на Маркиньоса. Была опасность, что замены только из-за карточек могли развалить игру, тем более что Медина, на котором Эракович получил оба предупреждения, после перерыва стал у красно-белых лучшим. Но плюсов в итоге все равно оказалось больше, чем минусов, тем более что Маркиньос вышел остро и игрой на левом фланге резко увеличил давление на ворота Латышонка.

Мне кажется, «Спартаку» нужен еще один эффективный фланговый игрок. Да, иногда хорошо прорывается Тео Бонгонда, прогрессирует Медина, удачно вышел на замену Маркиньос. Но все эти люди кажутся мне неплохими подыгрывающими, однако не теми, кто делает результат. Приобретение игрока другого качественного уровня, каким мне представляется тот же Актюркоглу, могло бы позволить подняться на следующую ступень.

Тео Бонгонда. Фото ФК «Спартак»

Ментально гораздо сильнее Абаскаля

Но важнее, что Станкович, к которому я, не буду скрывать, поначалу отнесся скептически, выглядит точным выбором для «Спартака». Да, можно не рисковать с оценками и забаррикадироваться банальностями вроде «еще слишком рано говорить», «прошло всего пять туров» и т. д. Но, по-моему, Деян, во-первых, абсолютно уверен в том, что делает, во-вторых, исходит не из умозрительных идей, как Гильермо Абаскаль, а из гармоничного сочетания взглядов на футбол и имеющегося у него материала.

А главное, в отличие от того же Абаскаля, он видится гораздо более сильной ментально личностью. От которой эта сила духа переходит к футболистам. Поэтому «Спартак» и смог большую часть матча диктовать свою игру чемпиону России шести последних лет.

Обидно ли должно быть красно-белым, что это не привело к победе? Конечно. Но играл-то «Спартак» не против хлюпиков, а против людей, которые как раз уверенностью внутри России способны раздавить кого угодно. Вы видели момент матча — полет Барриоса после удара Барко? И, что не менее важно, как Вильмар этот сейв праздновал, будто гол забил? Вот такие люди и делают «Зенит» чемпионом даже тогда, когда все складывается не в его пользу.

Но лидерство Станковича, которое у него имелось в бытность игроком, по-моему, как раз на то и нацелено, чтобы передать эту внутреннюю силу своим футболистам. Получится ли довести процесс до конца — узнаем позже. Но главное, в субботу в Питере начало приходить понимание, что, как и зачем этот мощный серб хочет со «Спартаком» сделать.

Красно-белым надо было выигрывать. Кто знает, когда еще в Санкт-Петербурге у него будет такая возможность? С учетом обстоятельств «Зенит» взял очко, а «Спартак» два потерял. Но персонально для Станковича в глазах собственных болельщиков этот матч — большая победа. Потому что даже сложно вспомнить, кто из тренеров красно-белых в последний раз до такой степени уверенно, с широкой костью, играл на выезде с «Зенитом».