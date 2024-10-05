«Спартак» возвращает себе уверенность — теперь разгромил «Ростов». Но счет не по игре
Тур перед паузой на матчи сборных всегда несет особую психологическую подоплеку. Важно, в каком настроении ты уйдешь на перерыв и вернешься к основной работе, потому все особенно хотят завершить отрезок на позитивной ноте. Ну и набрать очки, естественно.
А они и «Спартак», и «Ростову» сейчас очень нужны. Красно-белые подошли к 11-му туру в бодром расположении духа после волевой победы над «Динамо» в FONBET Кубке России, но в чемпионате дела у красно-белых в последнее время не ахти — не выигрывали три матча подряд, во всех пропустили, откатились на шестую строчку. У «Ростова» вообще беда — в последний раз в рамках РПЛ забивали еще 1 сентября, те же три встречи без побед. Так что обеим командам результат нужен был как воздух.
Станковичу пришлось обходиться без дисквалифицированного Бабича, и это точно было поводом для нервозности — Чернов давно недоступен, а связка Абены и Литвинова не внушает чувства спокойствия ни тренеру, ни фанатам. Интересно, что остался на скамейке герой матча с «Динамо» Виллиан Жозе, связку в атаке с Угальде составил Николсон, хотя на практике коста-риканец чаще оказывался ближе к левому флангу. В остальном — предсказуемый состав.
А вот Валерий Карпин удивил, расставив своих футболистов по нетипичной для нынешнего «Ростова» схеме с тремя центральными защитниками. Вероятно, так тренер хотел добиться численного преимущества в обороне. В сочетании с двумя опорниками Саравией и Глебовым конструкция выглядела надежно. Хотя вообще с обороной у ростовчан в этом сезоне большие проблемы.
Сразу показалось, что ход Карпина не оправдал себя — уже на 9-й минуте Шамар отправил мяч в сетку после паса Маркиньоса, который на фланге разобрался с латералем Суторминым. Правда, судья гол отменил из-за офсайда. После этого «Ростов» выровнял игру и даже забрал себе инициативу — опасно головой бил Мохеби, активно работал левый фланг, классный момент был у Комарова.
«Спартак» же долгое время вообще не мог создать ничего у чужих ворот. Но помогла ошибка и включенность Умярова — Наиль накрыл Глебова при розыгрыше от ворот и в подкате подправил мяч в ворота. Этот эпизод точно не в плюс Одоевскому — в нынешнем сезоне неуверенно выглядят все три вратаря «Ростова».
Момент был ключевым еще и потому, что после него оборона гостей внезапно посыпалась. Литвинов здорово вышел из-под прессинга и сделал заброс под открывание Мартинса, который вывел на убойную позицию Николсона — на этот раз ямаец забил по правилам. Шамар отличился за тайм еще дважды — один из его мячей справедливо отменили из-за игры рукой (форвард за это еще и схлопотал желтую, помог ВАР), но на четвертой добавленной минуте забил снова, и тут уже все было чисто. Итого Николсон за тайм отправил мяч в сетку четыре раза, половину из моментов засчитали, а на табло — счет 3:0, несправедливо жесткий для «Ростова».
К чести команды Карпина, после перерыва она не опустила руки и с той же смелостью, что и в начале первого тайма, пошла вперед. Сначала пробрался в штрафную подкарауливший ошибку соперника Роналдо, но не смог протолкнуть мяч в сетку. Затем Максименко дважды спас — после эффектной подрезки Мохеби «шведой» и выстрела Саравии.
Но и «Спартак» отвечал — Вахания не дал Николсону оформить хет-трик, отбив его удар на линии вратарской, классно красно-белые разыграли комбинацию, которую не смог замкнуть Мартинс. Был еще один примечательный для спартаковцев момент — в первый раз за сезон на поле появился Дуарте. И провел концовку уверенно, ошибок не допускал и из игры не выпадал. Потихоньку заслуживает доверие Станковича?
Что касается «Ростова», то как минимум в этом матче ноль в графе «забитые мячи» смотрелся не очень адекватно — возможности команда создавала. Просто не шел мяч в ворота и Максименко продолжал выручать. У «Спартака» тоже были моменты наказать соперника в контратаках, но счет остался тем же — 3:0.
Красно-белые благодаря этой победе поднимаются на пятое место в таблице и теперь ждут, как сыграет ЦСКА. Ну а «Ростову» нужно что-то делать с реализацией. И как-то возвращать на свою сторону удачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
2
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
3
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
6
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1