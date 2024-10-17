Влияние Андреева, странные трансферы, увольнение селекционеров. Что не так в работе «Спартака» с молодежью?

Максим Алланазаров — о неочевидном кризисе красно-белых.

«Спартак» отказывается от своего футбола?

Два простых вопроса болельщикам «Спартака»: вы довольны тем, как функционируют клубная академия и школа? Довольны уровнем тех футболистов, которых готовит система красно-белых для главной команды?

Скажу за себя: и академия, и школа «Спартака» деградируют из года в год. Те единицы, которые пробиваются из академии в большой футбол, не только не являются лидерами лиги, но и в основу попадают с большим трудом — и зачастую не могут в ней закрепиться. О спросе на спартаковцев в европейских чемпионатах я вообще молчу.

Мы уже привыкли к тому, что каждые пару лет новые руководители клуба пишут всевозможные стратегии, рисуют дорожные карты и составляют планы по завоеванию мира. В основном болельщики и специалисты обсуждают, как изменится главная команда, какой у нее будет вектор, кого из иностранцев смогут привезти очередные гении селекции из-за границы. Но практически никто не обращает внимания на подготовку своей молодежи. Понимаю таких людей — это мало кому интересно.

Еще пару лет назад академией «Спартака» руководил некий Антар Яхья. Кто это? Как он попал на эту должность? Где он сейчас? Все эти вопросы — риторические. Сегодня главным в кузнице кадров красно-белых является Сергей Родионов, но, при всем уважении к легенде, какие достижения у Родионова за последние 10 лет? Никаких, но легенда же должна быть при деле, верно? А успехи на своей должности и прогресс целого направления — это уже вопрос второй.

Академия москвичей уже не вызывает того трепета у детей и их родителей, который был совсем недавно. Многие молодые игроки сейчас предпочитают пойти в «Динамо», «Локомотив» или поехать в «Краснодар». Красно-белые растеряли всю свою привлекательность. На текущий момент «Спартаку» элементарно нечем заманить к себе талантливую молодежь: роста до основной команды у парней с вероятностью 99 процентов не будет, а в юношеских и молодежных сборных представителей красно-белых практически нет. Откройте составы всех команд и убедитесь в этом сами. В U15 и U21 — лишь по одному представителю. Катастрофа.

Еще один неприятный нюанс: прямо сейчас клуб, формируя ДНК своих воспитанников, полностью отказался от идеи спартаковского футбола. В школу набирают в основном «акселератов», а количество маленьких, быстрых и юрких игроков стремительно сокращается. Селекция делает ставку на больших футболистов, у которых будет преимущество перед сверстниками за счет своих габаритов. Пример — Илья Иварлак, один из лидеров команды 2009 года, который выделяется на фоне сверстников и в национальной сборной.

Сергей Родионов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

А что с дублем?

Не так давно дубль покинули сразу несколько заметных игроков, для которых не нашлось места в «двойке». Понятно, что, когда команда полностью меняется, вести разговоры о конкретных результатах очень тяжело. А дубль поменялся сильно. На место ушедших ребят пришли те, кто мало играл в «двойке» у Дмитрия Комбарова. Это ожидаемо привело к поражениям. Но страшен даже не результат — на нем в молодежном футболе внимание акцентировать не нужно. Гораздо хуже то, что на подходе к «двойке» и тем более к основе у «Спартака» никого нет даже близко.

Благодаря сотрудничеству с агентом Павлом Андреевым «Спартаку» этим летом удалось приобрести трех перспективных молодых игроков. Казалось бы — вот он позитив, но на деле были соблюдены не все тонкости перехода. Так, чертановцам Виктору Солопову и Александру Помалюку лучше было остаться в аренде в бывшем клубе. Это же касается и купленного у «Урала» полузащитника молодежной сборной России Игоря Дмитриева. Потому что на сегодняшний день все трое молодых клиентов Андреева в «Спартаке» (а Дмитриев — в Самаре) не получают регулярной игровой практики и тормозят свое развитие.

Школа, академия, вторая команда и основа должны быть единым организмом, чтобы приносить хоть какую-то пользу и выполнять все функции вертикали развития молодых футболистов, но у «Спартака» нет даже этого.

«Двойка» отдана на откуп Андрееву, а академия и школа сами по себе вряд ли могут растить игроков для основы, тем более если на место молодого, которому необходимо время, в любой момент можно привезти условного Абену. Гендир, спортивный директор и тренер будут рады возможности заработать, но клубу это едва ли поможет.

Агент Павел Андреев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Увольнение селекционеров за сговор с тренерами

В последнее время вокруг академии «Спартака» ходят разные слухи. Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что агентская группа Андреева может получить полный контроль над молодыми воспитанниками красно-белых. Плохо или это хорошо, покажет время, но в такой конфигурации вся вертикаль хотя бы будет подведена под общий знаменатель — вместо того чтобы существовать отдельно друг от друга.

Агент уже привел несколько своих тренеров, что немного улучшило взаимодействие между молодежкой и «двойкой». К слову, самого перспективного игрока «Спартака-2» Юрия Каледина отдали в аренду в «Торпедо» — и это тоже правильный шаг, потому что он уже получает практику в первой лиге. Уверен, летом Каледин будет тренироваться с основой у Станковича — главное, чтобы дорогу в состав своему игроку не перекрыл какой-нибудь Мангаш, купленный перед дедлайном трансферного окна.

Из других изменений: по моим данным, не так давно в академии красно-белых случилась серия увольнений. Клуб попрощался с несколькими селекционерами. Внутри системы подготовки молодых игроков существовали правила: селекционер, который приводил молодого футболиста, и тот попадал в систему, получал за это вознаграждение. Однако особо предприимчивые работники сговорились с тренерами, чтобы те брали приведенных ими игроков. Зарабатывали, но в итоге поплатились. Если такие действия были продиктованы маленькими зарплатами, руководству стоит обратить на это внимание — ну или потом не удивляться, если подобное повторится снова.

В плане работы с молодежью «Спартаку» можно брать пример с «Локомотива» или «Краснодара». Первые вынуждены использовать молодых из-за потери лидеров и скромного финансового состояния, а вторые просто растят воспитанников на продажу — вопреки старым заявлениям руководства. «Быки» только минувшим летом заработали более 30 миллионов долларов на трансферах своей молодежи. При этом в основном составе выходят еще три воспитанника, по уровню и цене кратно превосходящие играющих в старте спартаковцев.

Если «Лукойл» не найдет людей, которые смогут привести в порядок этот важнейший фронт работы, то в ближайшие годы спартаковская система подготовки футболистов окончательно изживет себя. Пока каждый новый менеджер будет смотреть в сторону дешевых и не всегда качественных легионеров, огромное число талантливых детей элементарно не получат шанса стать настоящими спартаковцами.