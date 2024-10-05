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Чудовищный привоз «Ростова» со «Спартаком». Одоевский затравил Глебова, а Умяров забил в пустые

Умяров забил гол после ошибки «Ростова»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Наиль Умяров в матче против «Ростова».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Оборона желто-синих не поняла друг друга.
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Ростов

В матче 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» красно-белые открыли счет уже на 29-й минуте благодаря страшной ошибке игроков команды Валерия Карпина — отличился Наиль Умяров.

Как забил Умяров

Опорный полузащитник «Спартака» поднялся к чужой штрафной при розыгрыше «Ростова» от ворот. Умяров преследовал идущего к своим воротам Данила Глебова, который открывался под пас голкипера Даниила Одоевского. Наиль гнался за оппонентом не зря — Одоевский не лучшим образом отдал мяч на подбегающего партнера, игрок красно-белых поджал в прессинге и заставил оппонента ошибиться. Глебов попытался быстро вынести мяч из-под давления, но попал в разложившегося в подкате соперника — мяч рикошетом от него из-за штрафной залетел в пустые ворота.

Гол Умярова — настоящая редкость для «Спартака». Он отличился всего в третий раз за 142 матча в клубе. Предыдущий мяч в чемпионате полузащитник забил 7 ноября 2021-го — почти три года назад. Тогда он принес красно-белым ничью в дерби с «Локомотивом» (1:1). На эти два мяча в РПЛ он затратил 111 игр — больше матчей для такого же количества голов в чемпионате за «Спартак» в XXI веке использовал только Рафаэл Кариока (112).

Деян Станкович (&laquo;Спартак&raquo;) и&nbsp;Валерий Карпин (&laquo;Ростов&raquo;). «Спартак» — «Ростов»: Николсон сделал дубль. Онлайн-трансляция матча РПЛ

«Спартак» сразу удвоил преимущество

Спустя пять минут красно-белые забили еще один, а прямо перед перерывом — третий мяч. Оба мяча забил Шамар Николсон, для которого это уже второй и третий голы в сезоне. До этого он огорчил «Крылья Советов» в Кубке России (4:1), а тот гол стал для него первым в составе «Спартака» за 697 дней.

Глебов летом мог перейти в «Спартак»

Глебов, которого Умяров поддавил в эпизоде с голом, летом мог стать его конкурентом по опорной зоне в «Спартаке». Спортивный директор красно-белых Томаш Амарал рассказал «СЭ», что клуб смутила запрашиваемая за Данила стоимость.

«За Глебовым чем больше следишь, тем больше он нравится. Он лидер на поле. Мы делали запрос. Получив стоимость, приняли решение не покупать. Но мы за ним следим», — подчеркнул Амарал.

ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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