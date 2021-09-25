Пресс-конференция тренеров после матча «Спартак» — «Уфа» (2:0).

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Уфой» в девятом туре РПЛ отметил силу соперника, рассказал о ситуации с травмами в команде и рассказал, за счет чего красно-белые смогут победить «Наполи» в Лиге Европы.

— Игра была сложной, — начал португалец. — Мы играли против команды, которая весь матч пыталась усложнить нам жизнь. Но футболисты играли с максимальной концентрацией и забили два гола. Во втором тайме было достаточно моментов, но, хотя мы и не забили, показали хорошую игру.

— Что с Хендриксом? Когда он вернется? Или вы довольны игрой Литвинова?

— У Йоррита были небольшие проблемы — была боль в груди. Сейчас он восстанавливается. Но те, кто сейчас действуют в центре поля — в том числе Литвинов, хорошо проявляют себя.

— Зобнин, Ларссон, Кутепов, Хендрикс пропустили игру. Что с травмами в команде?

— Просто так получилось, что сегодня они получили травмы. Ребята восстанавливаются. Но с теми игроками, что есть сейчас, мы справляемся. Если травмированным потребуется больше времени на восстановление, та команда, что имеется сейчас, проявит себя в следующих играх.

— Чего ждете от игры с «Наполи»? Как поднять самооценку игроков, чтобы они не боялись такого соперника?

— Следует обратить внимание на сегодняшний матч. Мы играли хорошо и заслужили победу. «Наполи» — очень сложный соперник. Но если мы будем ценить сегодняшнюю победу, если сфокусируемся на ней, то достигнем хороших результатов. Матч прошел, мы заработали три очка, начинаем готовиться к следующей игре.

Стукалов: «Против Агаларова играл Жиго, один из лучших защитников чемпионата»

Главный тренер уфимцев Алексей Стукалов отметил индивидуальные действия Понсе при первом голе «Спартака», а отсутствие голов у лучшего бомбардира чемпионата Гамида Агаларова объяснил уровнем Самюэля Жиго и отсутствием передач на своего форварда.

— Мы допустили ошибки в начале игры. С двух наших ошибок соперник забил. Хотя, первый гол — полностью заслуга «Спартака»: хорошие вертикальные передачи, плюс индивидуальные действия Понсе. Но второй — чисто наша ошибка. Мы приехали не закрываться — старались играть в футбол. У «Спартака» были хорошие выходы в атаку, но и мы имели подходы к их воротам. Забей мы один мяч, не знаю, как игра развернулась бы.

— Ситуация с автобусом повлияла на игру?

— Это не самое важное, конечно, но в футболе мелочей не бывает. К сожалению, с задержкой... Более скомкано проводили подготовку к игре. Но все решается на футбольном поле.

— В прошлый раз вы полностью разобрали команду Тедеско («Уфа» выиграла в Москве 3:0). Сегодня «Спартак» Витории вас удивил?

— Мы изменили схему: впервые сыграли в четыре защитника, хотя готовились в сжатом цикле. Не хотели закрываться, видели, как надо разыгрывать мяч. Все понимали. Я рисковал — я беру на себя это поражение. Футболисты стопроцентную отдачу давали. Не буду сравнивать тренеров — Тедеско и Виторию. Это неэтично с моей стороны. Они разные специалисты.

— Повлиял ли на Агаларова вызов в сборную или ваша схема? Сегодня Гамид был незаметен.

— На него ничего не влияет. С точки зрения подготовки к играм, он такой же как был. Не скажу, что сегодня он был незаметен. Против него сегодня играл лучший защитник «Спартака» — Жиго, один из лучших защитников вообще в нашем чемпионате. Плюс наша игра: Агаларов игрой штрафной, он не может как Промес взять мяч и побежать сделать что-то. Он зависим от доставок мяча в штрафную. Было бы их больше, было бы больше моментов.

— Сегодня игроки «Уфы» допустили много ошибок. Повлияла ли магия «Спартака» или что-то еще?

— У нас не то что молодая команда, но некоторые делают только первые шаги. Если убрать момент с первым голом — тут заслуга Понсе, который открылся, принял мяч... Ошибки бывают функциональные, а бывают психологические. Сегодня были у кого-то такие, у кого-то другие. Но это все придет.