«Будь я на трибунах, реагировал бы так же, как и болельщики. Я сам за «Спартак» с детства». Бакаев — о критике фанатов и сборной России
В матче 9-го тура «Спартак» обыграл «Уфу» на своем поле со счетом 2:0. В последний раз красно-белые набирали три очка во встрече с уфимцами в мае 2019 года — еще во время работы Олега Кононова. После матча полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о критике болельщиков, Руе Витории и сборной России.
После одной победы сбросить напряжение не получится. Нужна серия
— Получилось ли сбросить напряжение после поражений от «Легии» и ЦСКА?
— После одной победы сбросить напряжение не получится. Нужна серия. Надо работать и выкладываться. Мы должны менять эту ситуацию. После ЦСКА в раздевалке вообще было молчание.
— Какие задачи ставились на этот матч?
— Был план всю игру давить «Уфу». Тем более что они сейчас в хорошей форме — нам надо было ответственно сыграть. Слава Богу, победили. Эти три очка очень важны для нас.
— Что сегодня получилось и не получилось в игре против «Уфы»?
— Мы наконец-то реализовали свои моменты. Хотя их было столько, что, думаю, могли забить и больше. Нам надо работать над реализацией.
— Быстрый гол как-то повлиял на игру «Спартака» сегодня?
— Он очень сильно помог. Ответственность немного упала с плеч. И мы начали играть свободнее.
— Как тебе реакция трибун?
— Будь я на трибунах, реагировал бы так же как болельщики. Я сам с детства болельщик «Спартака», надо выигрывать ради позитива на стадионе. За результат отвечаем мы сами, как и исправляем все мы сами. Я бы тоже был недоволен результатом, как и болельщики. Был бы результат — не было бы никаких проблем. Иногда я слышу трибуны, иногда нет. Надо исправляться, чтобы позитив был.
У «Наполи» каждый игрок крутой
— Создается ощущение, что Руй Витория совсем не нервничает.
— Это хорошо, ибо он не показывает слабость. Он уверен в себе. Если бы было по-другому, было бы хуже. Эта уверенность сохраняется в нем с первого дня. Все тренеры тоже заведены. В этом плане проблем нет. Витория не бывает спокойным на тренировках. Главное, он не поникший, не показывает наличие проблем.
— Хабиб Нурмагомедов говорил, что в «Спартаке» не хватает лидера. Как ты к этому относишься?
— Я не знаю, надеюсь, лидер появится скоро. Может быть, я. Посмотрим.
— Какой будет настрой на «Наполи»?
— На «Наполи» настрой только боевой, потому что без него будет очень тяжело. «Наполи» — это очень крутая команда. В Италии они сейчас очень хорошо играют. Нам нужно приложить все усилия. Надеюсь, Всевышний нам поможет. Выделить кого-то? А зачем? У них каждый игрок крутой. Я могу выделить только команду. И мы должны сыграть как команда, чтобы быть успешными.
— Есть мнение, что в Неаполе вас будут разрывать...
— Это нормально. «Наполи» сейчас на ходу. Будет тяжелая игра, но я надеюсь, что мы хорошо себя проявим. У нас будет теория, тренер нам все объяснит. Надеюсь, что у «Спартака» все получится.
— Ты опасаешься за свое место в сборной России?
— Я не опасаюсь. Все по воле Всевышнего. Я считаю, если заслужу — поеду, если нет — буду работать еще больше. У меня еще есть игры, нужно проявить себя.
Зелимхан Бакаев — о негативной реакции трибун и предстоящем матче с «Наполи» ? pic.twitter.com/56cf1CCFBB— Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 25, 2021
Антон Иванов
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