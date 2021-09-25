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«Будь я на трибунах, реагировал бы так же, как и болельщики. Я сам за «Спартак» с детства». Бакаев — о критике фанатов и сборной России

Авторы:

Севастиан Терлецкий
Артем Бухаев
Сегодня, 22:45
25 сентября. Москва. «Спартак» — «Уфа» — 2:0. Айртон, Промес (в центре) и Зелимхан Бакаев (справа). Фото ФК «Спартак»
25 сентября. Москва. «Спартак» — «Уфа» — 2:0. Айртон, Промес (в центре) и Зелимхан Бакаев (справа). Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник красно-белых пообщался с журналистами после победы над «Уфой».
Спартак — Уфа

В матче 9-го тура «Спартак» обыграл «Уфу» на своем поле со счетом 2:0. В последний раз красно-белые набирали три очка во встрече с уфимцами в мае 2019 года — еще во время работы Олега Кононова. После матча полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о критике болельщиков, Руе Витории и сборной России.

25&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Руй Витория с&nbsp;футболистами &laquo;Спартака&raquo; после игры.«Спартак» наконец-то выиграл. Но выходом из кризиса пока не пахнет

После одной победы сбросить напряжение не получится. Нужна серия

— Получилось ли сбросить напряжение после поражений от «Легии» и ЦСКА?

— После одной победы сбросить напряжение не получится. Нужна серия. Надо работать и выкладываться. Мы должны менять эту ситуацию. После ЦСКА в раздевалке вообще было молчание.

— Какие задачи ставились на этот матч?

— Был план всю игру давить «Уфу». Тем более что они сейчас в хорошей форме — нам надо было ответственно сыграть. Слава Богу, победили. Эти три очка очень важны для нас.

— Что сегодня получилось и не получилось в игре против «Уфы»?

— Мы наконец-то реализовали свои моменты. Хотя их было столько, что, думаю, могли забить и больше. Нам надо работать над реализацией.

— Быстрый гол как-то повлиял на игру «Спартака» сегодня?

— Он очень сильно помог. Ответственность немного упала с плеч. И мы начали играть свободнее.

— Как тебе реакция трибун?

— Будь я на трибунах, реагировал бы так же как болельщики. Я сам с детства болельщик «Спартака», надо выигрывать ради позитива на стадионе. За результат отвечаем мы сами, как и исправляем все мы сами. Я бы тоже был недоволен результатом, как и болельщики. Был бы результат — не было бы никаких проблем. Иногда я слышу трибуны, иногда нет. Надо исправляться, чтобы позитив был.

25&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Кинси Промес принимает поздравления.
25&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Руй Витория.«Достигнем результата в Неаполе, если будем ценить эту победу». Руй Витория — о матче с «Уфой»

У «Наполи» каждый игрок крутой

— Создается ощущение, что Руй Витория совсем не нервничает.

— Это хорошо, ибо он не показывает слабость. Он уверен в себе. Если бы было по-другому, было бы хуже. Эта уверенность сохраняется в нем с первого дня. Все тренеры тоже заведены. В этом плане проблем нет. Витория не бывает спокойным на тренировках. Главное, он не поникший, не показывает наличие проблем.

— Хабиб Нурмагомедов говорил, что в «Спартаке» не хватает лидера. Как ты к этому относишься?

— Я не знаю, надеюсь, лидер появится скоро. Может быть, я. Посмотрим.

— Какой будет настрой на «Наполи»?

— На «Наполи» настрой только боевой, потому что без него будет очень тяжело. «Наполи» — это очень крутая команда. В Италии они сейчас очень хорошо играют. Нам нужно приложить все усилия. Надеюсь, Всевышний нам поможет. Выделить кого-то? А зачем? У них каждый игрок крутой. Я могу выделить только команду. И мы должны сыграть как команда, чтобы быть успешными.

— Есть мнение, что в Неаполе вас будут разрывать...

— Это нормально. «Наполи» сейчас на ходу. Будет тяжелая игра, но я надеюсь, что мы хорошо себя проявим. У нас будет теория, тренер нам все объяснит. Надеюсь, что у «Спартака» все получится.

— Ты опасаешься за свое место в сборной России?

— Я не опасаюсь. Все по воле Всевышнего. Я считаю, если заслужу — поеду, если нет — буду работать еще больше. У меня еще есть игры, нужно проявить себя.

Антон Иванов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

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