Левников судил три матча «Спартака» с «Ростовом» — всегда ошибки и скандалы. Теперь ему дали четвертый

Сегодня департамент судейства РФС объявил арбитров, назначенных на матчи 15-го тура чемпионата России. В воскресенье встречу команд Гильермо Абаскаля и Валерия Карпина будет обслуживать Кирилл Левников. Выбор вызвал вопросы, потому что ни одна из предыдущих встреч спартаковцев с ростовчанами при его участии не прошла спокойно. Чего ждать в этот раз?

Вспомним, что происходило во время и после трех предыдущих игр между «Спартаком» и «Ростовом», которые судил Левников-средний (арбитром был его отец Николай Левников, такую же работу выбрал и младший брат Владислав). Тогда вы поймете, почему его новое назначение выглядит как минимум спорным.

Апрель 2023 года. «Спартак» — «Ростов» — 1:1

Из записи в послематчевом протоколе: «Предупреждения. 90+. Карпин Валерий. Демонстративное несогласие с решением судьи.

Удаления. После матча. Карпин Валерий. За выход на поле после матча и демонстративное несогласие с действиями судьи в конфронтационной манере».

«Сколько можно говорить про судей? Все видно. Какая главная претензия? Много претензий. Главная — что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, и на наши ворота идет атака. Почему вы спрашиваете какую-то хрень? Сами не видите, что ли? Ну, так вы про это говорите, а не я. Почему вы нас про это спрашиваете? Вам ничего за это не будет. Я сейчас про них буду говорить, меня еще дисквалифицируют. Вы пишите про то, что происходит, шум поднимайте», — так отреагировал главный тренер ростовчан Валерий Карпин на вопросы о работе бригады Кирилла Левникова.

А пресс-служба «Ростова» в Telegram-канале опубликовала такой пост о судействе: «Предлагаем пересмотреть этот прекрасный эпизод, который говорит обо всем. А еще вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Карпина. А еще давайте вспомним, когда в последний раз давали второй угловой в переигранное время?»

Вскипел Карпин из-за решений Левникова в концовке игры, когда, по мнению тренера, не фиксировались фолы на игроках «Ростова», а затем «Спартак» сравнял счет.

Эмоциональное поведение стоило ему одноматчевой дисквалификации. От более серьезного наказания КДК РФС воздержался.

«После матча Карпин подошел к арбитру, он не использовал в своих словах ненормативной лексики и не оскорблял арбитра. Главный тренер «Ростова» принимал участие в заседании. Дальше мы посмотрели материалы основного вещателя. Действительно, Карпин произнес матерное слово в подтрибунном помещении, но оно не было обращено в адрес кого-то, оно было сказано эмоционально. Мы приняли решение не применять дополнительную дисквалификацию к Карпину, кроме автоматической. Он пропустит всего один матч. При этом за неспортивное поведение в подтрибунном помещении он оштрафован на 60 тысяч рублей», — сказал тогда председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Кирилл Левников, Виктор Онопко, Данил Глебов и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Нужно отметить, что качеством работы судьи мог быть недоволен и «Спартак». Ведь на 27-й минуте Левников ошибочно вынес предупреждение Руслану Литвинову. Для спартаковца оно стало четвертым в турнире, он заработал автоматическую дисквалификацию и пропустил игру с «Зенитом» (2:3), в которой сине-бело-голубые завоевали золотые медали.

В том эпизоде Николай Комличенко вел борьбу с Литвиновым, оба футболиста слегка потолкались руками, затем спартаковец ненадолго прихватил соперника за руку и отпустил ее, а ростовчанин оттолкнулся и сам упал, изобразив фол. Судья поверил, назначил штрафной удар и достал желтую карточку.

Февраль 2023 года. «Ростов» — «Спартак» — 0:0 (пенальти — 1:2)

Незадолго до игры в Тушине, в начале февраля, Левников судил другую игру между «Ростовом» и «Спартаком» — на турнире в ОАЭ. На 88-й минуте арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота ростовской команды. Спустя пару минут он снова допустил ошибку — изучив видеозапись спорного эпизода, оставил первоначальное решение в силе.

Тогда в штрафной «Ростова» произошел контакт мяча с рукой одного из его игроков. В момент контакта футболист этой рукой не опирался на газон. Он именно сыграл ей в мяч.

Левников сравнительно долго добивался от тех, кто предоставлял ему повторы (на турнире шел странный эксперимент), показа с необходимого ракурса — с тактической камеры. Но так его и не получил. Ему показали другую запись.

В любом случае решение он принял неверное. К счастью для судьи, это был полутоварищеский матч турнира лиги, а не игра чемпионата России. Потому Левникову за ту ошибку ничего не сделали.

Июль 2019 года. «Ростов» — «Спартак» — 2:2

А вот летом 2019-го судейская карьера Кирилла могла досрочно завершиться.

20 июля того года в матче второго тура «Ростов» — «Спартак» (2:2) Левников допустил две серьезные ошибки, что позднее подтвердили и руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, и экспертно-судейская комиссия (ее тогда возглавлял отец судьи — Николай Левников).

Во втором тайме судья принял неверное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых за фол Фернанду. А ближе к концу игры не вынес второе предупреждение Зелимхану Бакаеву и не удалил его.

После того матча ростовчане обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову:

«Уважаемый Александр Валерьевич! Мы знаем Вас как честного, принципиального и великолепно разбирающегося в футболе специалиста. На прошедших выборах президента РФС мы голосовали за Вас, будучи уверенными в том, что с Вашим приходом российский футбол преобразится в лучшую сторону.

Мы считаем, что пришло время навести порядок. Обращаем ваше внимание на вопиющее качество судейства прошедшего матча «Ростов» — «Спартак». Просим Вас не оставить этот матч без внимания, дать соответствующие указания, разобраться в ситуации и наказать виновных.

«Ростов» — «Спартак» — 2:2. Кирилл Левников и Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Спартак»

Считаем, что наша общая задача заключается в том, чтобы люди получали удовольствие от футбольных матчей, а не возмущались безобразной работой арбитров. В прошлом сезоне ФК «Ростов» публично обращался к Александру Егорову — руководителю департамента судейства и инспектирования РФС, мы просили оценить ряд моментов, однако наше обращение осталось без внимания. Александр Анатольевич, мы обращаемся к Вам вновь — ФК «Ростов» просит Вас прокомментировать представленные на видео эпизоды из нашего вчерашнего матча, в которых арбитр Левников принимает ошибочные и, по нашему мнению, предвзятые решения.

Просим Вас разобраться в произошедшем и принять самые жесткие меры. Клуб убежден, что Левников должен быть отстранен от работы. Напомним, что накануне состоялся прекрасный матч, который собрал полный стадион зрителей, несмотря на поздний час. Была замечательная картинка, футболисты отдали все силы на поле, но игру омрачили действия арбитра. Вышеупомянутый Левников допустил ряд ключевых ошибок, которые уже признали многие эксперты. Мы убеждены, что и Вы усмотрели ошибки в действиях арбитра.

...Искренне надеемся на справедливую оценку деятельности арбитра, а также на отстранение его от дальнейшей работы».

Наказание

Ближе к осени тогда пошли разговоры, что в октябре 2019-го Левникова не включат в число кандидатов от России в лист ФИФА на 2020 год, а сам он надолго отправится в запас или даже вынужденно завершит карьеру. Последнего не случилось, а вот в премьер-лиге он очень долго не судил. В роли арбитра он вышел на поле только 8 марта 2020-го в матче 21-го тура «Локомотив» — «Ахмат» (1:0).