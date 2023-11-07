Судейство в Сочи: удаления, наступы, пенальти. Что это было?

В РПЛ вернулись судейские скандалы — словно не было относительно затишья. В 14-м туре наибольшие споры шли вокруг моментов заключительного матча — между «Сочи» и «Динамо» (3:3). О них и поговорим.

Удаление Марсело

Начну не с того эпизода, что вызвал наибольшую бурю. Не с пенальти в ворота «Динамо». Посвящу начало материала удалению Марсело на 90+6-й минуте. Меня оно поразило больше всего. Если бы это был не Владислав Безбородов, решил бы, что так судья сделал своего рода добрый жест в сторону бело-голубых. Мол, видите, как я жестко с сочинцами. Ведь сильнее всего запоминается последнее.

Повторю, у меня именно вторая желтая карточка, показанная бразильцу, вызвала наибольшие эмоции. Потому что такая дисциплинарная санкция применена незаслуженно — сочинец наказан за то, что дотронулся рукой до головы Константина Тюкавина. Марсело не ударил, а только прикоснулся рукой. Но... Увидел перед собой желтую (как указано в протоколе, за грубую игру) и красную карточки.

Видеть это в исполнении Безбородова, учитывая его игроцкий и судейский (291 матч в чемпионате России) опыт, странно. Хотя... Ведь в этом сезоне уже было подобное.

В схожей ситуации на 90+5-й минуте матча 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:3) рефери из Санкт-Петербурга показал вторую желтую карточку грозненцу Андрею Семенову. Тот не отмахнулся, не выставил резко локоть, не нанес сильный удар Антону Заболотному. Он словно оперся рукой на соперника. Но Безбородов оценил его действия как фол, заслуживающий второго предупреждения, и удалил игрока.

В обоих случаях с решениями судьи можно и нужно не согласиться: это не фолы на желтую карточку. К сожалению, не появилось разъяснение департамента судейства по поводу наказания Семенова. Был только слух, что Безбородова не поддержали. Хотя такое с одним из лучших российских рефери происходит крайне редко.

Но вот Кирилл Левников, который, кстати, работал видеоассистентом на матче «Сочи» — «Динамо», вскоре после удаления Семенова поступил иначе, чем Безбородов. Уже в 3-м туре, спустя шесть дней, в игре ЦСКА — «Локомотив» (4:1) земляк Владислава по-другому отреагировал на единоборство Егора Погостнова с Заболотным. В ответ на претензии армейца арбитр показал, что железнодорожник просто погладил его по голове.

Или вот эпизод — из свежих. На 90+6-й минуте (та же, что и в Сочи) встречи «Урал» — «Рубин» (0:1) Алексей Грицаенко сыграл неаккуратно против Алексея Каштанова. Неаккуратность выразилась в попадании левой рукой в лицо соперника. В штрафной площади «Урала». Ни пенальти от Василия Казарцева, ни желтой карточки... Разнобой.

Удаление Точилина

В добавленное ко второму тайму время красную карточку получил и главный тренер «Сочи» Александр Точилин. Формулировка в протоколе: «Санкция в отношении официального лица клуба, нарушение, наказуемое удалением — выход на поле для вмешательства в игру, в действия официального лица матча (судьи матча)».

Удаление Александра Точилина.

Конечно, надо видеть, что сделал тренер, и слышать, что он сказал. В данном случае нет оснований оспаривать вердикт судьи. Есть вопрос — относительно других ситуаций в матчах этого сезона.

Он начался с серьезных наказаний тренеров. Помните красную карточку, показанную Евгением Кукуляком Сергею Семаку после встречи 2-го тура «Ростов» — «Зенит» (1:1)? За «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча». Это тоже строчка из протокола. Тогда тренерам словно погрозили пальцем — не надо, а то будете смотреть матчи с трибун! Но такая практика быстро прекратилась.

И что теперь должен думать Точилин? Не повезло с резервным и главным? Он же видел, что в предыдущем туре в матче «Сочи» с «Пари НН» (0:1) главный тренер нижегородцев Сергей Юран выходил на поле в первом тайме, выходил на поле после матча, делал этого не для того, чтобы поблагодарить судью Сергея Цыганка. Бутылку швырял — правда, она приземлилась внутри технической зоны.

Но на 32-й минуте он получил лишь предупреждение — за «демонстративное несогласие с решением судейской бригады». И всё. А как должно быть по правилам?

Наступы Дасы — боль Джорджевича

А теперь к тому эпизоду, что вызвал наибольшие споры в футбольных кругах.

На 36-й минуте Безбородов квалифицировал действия игрока гостей Элиэзера Дасы как нарушение правил и наказал его 11-метровым ударом. Сделал он это не сразу — через паузу в несколько секунд.

В том моменте случились два контакта со стороны Дасы с ногами Луки Джорджевича.

Когда оба игрока смотрели на мяч, динамовец сначала наступил правой ногой на часть левой бутсы соперника, а затем произошел незначительный контакт уже части левой бутсы защитника с частью правой бутсы сочинца.

Моментальной реакции на первый контакт со стороны Джорджевича не было. Реагировал он не в такт. Но в итоге упал, схватился за левую бутсу, изобразив боль, и остался лежать на земле.

Безбородов, прикрыв рот ладонью, объяснил своим коллегам, что он видел. В результате видеоассистенты Кирилл Левников и Алексей Лунев в его действия не вмешались. Возможно, они решили, что совершен фол по неосторожности, — достаточный, чтобы посчитать его причиной падения Джорджевича и указать на 11-метровую отметку.

На наш же взгляд (и взгляд очень многих людей из мира судейства), пенальти из категории «легковесных». Он назначен ошибочно.

Наступ Литвинова — боль Тюкавина

А если мы не правы, тогда следовало поступить последовательно: назначить 11-метровый удар на 71-й минуте. Когда защитник хозяев поля Вячеслав Литвинов, завершая прыжок, наступил шипами на левую бутсу Константина Тюкавина.

Произошло это в штрафной площади сочинцев, мяч в тот момент находился в игре.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

Однако Безбородов, в отличие от 36-й минуты, 11-метровый удар не назначил. Он сделал это на 88-й минуте, уверенно, но ошибочно. Когда Литвинов остановил Диего Лаксальта ударом по ноге.

Фол действительно был. Но он случился за пределами штрафной площади, а не в ней. На помощь судье пришли его видеоассистенты Левников и Лунев и вместо 11-метрового удара динамовцы выполнили штрафной.