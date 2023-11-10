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Сегодня, 21:00

«Зенит» не проиграет «Краснодару», а «Ростов» Карпина победит «Спартак». Прогнозы на 15-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Игровой эпизод матча «Спартак» — «Ростов»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-нападающий «Торпедо» Вадим Никонов и поэт-песенник Александр Шаганов.

«Крылья Советов» — «Урал»

Вадим Никонов — 2:1. «Крылья Советов» хорошо идут по дистанции, чего не скажешь об «Урале», который с лета не побеждает в чемпионате.

Александр Шаганов — 1:1. Обе команды уже давно не выигрывали, не победят и в этот раз.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Урал

«Факел» — ЦСКА

Вадим Никонов — 0:2. «Факел» будет бороться до конца, он очень хорошо играет дома, «Спартак» не даст соврать. А ЦСКА набрал ход, у команды Федотова в РПЛ две победы подряд.

Александр Шаганов — 0:1. Уже пора ЦСКА победить на выезде, пока были три подряд победы дома.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
ЦСКА

«Локомотив» — «Ахмат»

Вадим Никонов — 2:1. «Локомотив» не очень блещет результатами, но мне нравится работа Галактионова, самого перспективного российского тренера. А «Ахмат» при Ромащенко отлично начал, а потом что-то пошло не так.

Александр Шаганов — 2:0. «Локомотив» четыре матча подряд не побеждает. Думаю, что «Ахмат» подходящий соперник, чтобы эту серию прервать.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ахмат

«Зенит» — «Краснодар»

Вадим Никонов — 1:0. Всем хочется увидеть интригу в нашем чемпионате, но «Зенит» всегда собирается на важные матчи, тем более дома.

Александр Шаганов — 1:1. Последние матчи между этими командами радуют болельщиков большим количеством голов. Думаю, что будет ничья.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар

«Пари НН» — «Балтика»

Вадим Никонов — 1:2. Интересное противостояние двух бывших легендарных футболистов Юрана и Игнашевича уже в роли тренеров. «Балтика» еще не побеждала на выезде, думаю, прервет эту серию в Нижнем Новгороде.

Александр Шаганов — 1:1. «Балтика» будет бороться за очки, чтобы подняться в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Балтика

«Динамо» — «Оренбург»

Вадим Никонов — 2:0. Личка должен обыграть свою бывшую команду. У «Динамо» классный атакующий футбол, но есть проблемы с обороной.

Александр Шаганов — 3:1. Жду победы «Динамо» со счетом 3:1. Думаю, оно добьется такого преимущества.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Оренбург

«Сочи» — «Рубин»

Вадим Никонов — 1:1. «Сочи» начинает выбираться с последнего места, набирает очки. Думаю, что с «Рубином» сможет сыграть вничью.

Александр Шаганов — 1:1. «Сочи» набрал четыре очка в последних двух матчах, у «Динамо» отыграл два мяча. Команда оживает.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Рубин

«Спартак» — «Ростов»

Вадим Никонов — 1:2. «Спартак» против Карпина — это всегда интересно. Валерий Георгиевич умеет настраивать свою команду на красно-белых, в матче прошлого сезона москвичи только в самом конце сравняли счет.

Александр Шаганов — 3:1. Бардак в «Спартаке» не помешает ему одержать победу над командой Карпина.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ростов

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Вадим Никонов
23
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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