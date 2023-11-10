«Зенит» не проиграет «Краснодару», а «Ростов» Карпина победит «Спартак». Прогнозы на 15-й тур РПЛ
Вадим Никонов — 2:1. «Крылья Советов» хорошо идут по дистанции, чего не скажешь об «Урале», который с лета не побеждает в чемпионате.
Александр Шаганов — 1:1. Обе команды уже давно не выигрывали, не победят и в этот раз.
Вадим Никонов — 0:2. «Факел» будет бороться до конца, он очень хорошо играет дома, «Спартак» не даст соврать. А ЦСКА набрал ход, у команды Федотова в РПЛ две победы подряд.
Александр Шаганов — 0:1. Уже пора ЦСКА победить на выезде, пока были три подряд победы дома.
Вадим Никонов — 2:1. «Локомотив» не очень блещет результатами, но мне нравится работа Галактионова, самого перспективного российского тренера. А «Ахмат» при Ромащенко отлично начал, а потом что-то пошло не так.
Александр Шаганов — 2:0. «Локомотив» четыре матча подряд не побеждает. Думаю, что «Ахмат» подходящий соперник, чтобы эту серию прервать.
Вадим Никонов — 1:0. Всем хочется увидеть интригу в нашем чемпионате, но «Зенит» всегда собирается на важные матчи, тем более дома.
Александр Шаганов — 1:1. Последние матчи между этими командами радуют болельщиков большим количеством голов. Думаю, что будет ничья.
Вадим Никонов — 1:2. Интересное противостояние двух бывших легендарных футболистов Юрана и Игнашевича уже в роли тренеров. «Балтика» еще не побеждала на выезде, думаю, прервет эту серию в Нижнем Новгороде.
Александр Шаганов — 1:1. «Балтика» будет бороться за очки, чтобы подняться в турнирной таблице.
Вадим Никонов — 2:0. Личка должен обыграть свою бывшую команду. У «Динамо» классный атакующий футбол, но есть проблемы с обороной.
Александр Шаганов — 3:1. Жду победы «Динамо» со счетом 3:1. Думаю, оно добьется такого преимущества.
Вадим Никонов — 1:1. «Сочи» начинает выбираться с последнего места, набирает очки. Думаю, что с «Рубином» сможет сыграть вничью.
Александр Шаганов — 1:1. «Сочи» набрал четыре очка в последних двух матчах, у «Динамо» отыграл два мяча. Команда оживает.
Вадим Никонов — 1:2. «Спартак» против Карпина — это всегда интересно. Валерий Георгиевич умеет настраивать свою команду на красно-белых, в матче прошлого сезона москвичи только в самом конце сравняли счет.
Александр Шаганов — 3:1. Бардак в «Спартаке» не помешает ему одержать победу над командой Карпина.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3