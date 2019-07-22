Николай Левников: "Когда разбирается работа Кирилла Левникова, я не участвую в заседании экспертно-судейской комиссии"

Председатель экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК) Николай Левников сообщил "СЭ", что не будет участвовать в оценке работы его сына Кирилла Левникова в матче 2-го тура "Ростов" – "Спартак" (2:2).

Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что направит в ЭСК письмо от "Ростова", в котором указывается на ошибки Левникова-младшего, совершенные по ходу игры.

– Когда разбираются моменты Кирилла Левникова, руководитель экспертной комиссии не принимает участие в заседании. Заседание ведет заместитель председателя комиссии Александр Егоров. Я вообще не участвую в разборе эпизодов, не голосую, – сказал Левников-старший.

Состав ЭСК был утвержден осенью прошлого года. В нее кроме Левникова и Егорова вошли инспекторы УЕФА Николай Иванов, Юрий Баскаков, Алексей Спирин, Сергей Зуев, Александр Гвардис, Наталья Авдонченко (только для рассмотрения моментов по судейству женских соревнований), а также Леонид Калошин (ответственный секретарь с правом голоса). Кроме них назначены наблюдатели от лиг – Виктор Пышкин и Иван Шабанов. У последних двух есть право только совещательного голоса.

ЭСК рассматривает спорные моменты не каждый тур, а только при соответствующем распоряжении президента РФС в ответ на запросы клубов и контрольно-дисциплинарного комитета РФС (когда необходимо оценить правильность применения судьей дисциплинарной санкции). (Александр Бобров, Иван Торопцев)

Александр Егоров признал ошибку Кирилла Левникова в матче "Ростов" – "Спартак". Теперь его работу оценит отец