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Судейство

Сегодня, 16:30

Список миллионеров возглавили Безбородов, Кукуян и Левников. Сколько заработали судьи в РПЛ?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Судьи РПЛ Владислав Безбородов, Павел Кукуян, Кирилл Левников
Владислав Безбородов, Павел Кукуян, Кирилл Левников.
Фото «СЭ»
«СЭ» посчитал доходы всех российских рефери и инспекторов, работавших на матчах чемпионата России-2022/23.

Сколько платят арбитрам и инспекторам

Этот чемпионат отличался от предыдущих. В регламент внесли разные суммы вознаграждений, выплачиваемых арбитрам по ходу чемпионата. С 1-го по 17-й тур первой части соревнования и в 18-м туре существовали те же гонорары, что и в прошлом сезоне. А вот с 19-го тура суммы выплат значительно возросли. Только у резервных и инспекторов гонорары были неизменны на протяжении всех 30 туров.

Гонорары судей и инспекторов в чемпионате России-2022/23

Кроме того, судьям выплачивается ежемесячная зарплата в 50 тысяч рублей.

Кто судил чаще других

По общему числу игр впереди всех петербуржцы Василий Казарцев и Владислав Безбородов — 31 и 30 матчей соответственно, а также Евгений Турбин (30). Но у Казарцева и Турбина по несколько игр в роли резервных. Если их не брать в расчет, то единоличным лидером станет ветеран и самый опытный рефери, который и в 50 лет дает фору более молодым.

Много важных игр досталось в этом чемпионате Павлу Кукуяну. После одной из них («Зенит» — «Спартак») ему пришлось пропустить два тура, иначе он не отстал бы от Безбородова.

По традиции немало игр судили Кирилл Левников и Сергей Карасев.

Число матчей, проведенных судьями и ВАР в чемпионате России-2022/23
Число матчей, проведенных ассистентами и АВАР в чемпионате России-2022/23

Кто заработал больше всех

С учетом большего числа игр в роли арбитра и ВАР первую тройку «богачей» составили Безбородов, Кукуян и Левников. Чуть отстал Карасев.

Заработки арбитров и ВАР в чемпионате России-2022/23

В рублях. Без учета ежемесячной зарплаты в 50 тысяч рублей. В таком размере она впервые была выплачена за июль. Таким образом, те, кому она полагается, получат в общей сложности 550 тысяч за 11 месяцев с июля по май.

Заработки ассистентов и АВАР в чемпионате России-2022/23
Заработки инспекторов в чемпионате России-2022/23

Расходы на вознаграждения судьям и инспекторам в чемпионате России-2022/23

Премии

По итогам сезона-2022/23 некоторые российские футбольные арбитры получат премиальные.

«В РФС действует система премирования судей по итогам сезона. В этом году, как и ранее, арбитры получат вознаграждение, которое будет учитывать личный рейтинг судей и оценку их работы инспекторами», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций Российского футбольного союза. При этом представитель РФС не уточнил суммы бонусов.

Летом 2022 года премии выплатили 12 арбитрам, 22 ассистентам и 4 инспекторам. Вознаграждения составили от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Имена счастливчиков не назывались.

Владислав Безбородов. Арбитр Безбородов заработал больше двух миллионов. Карасев не вошел в топ-5. Сколько платят за матч в РПЛ?

По данным «СЭ», в прошлом сезоне на вознаграждение мог претендовать тот арбитр, кто судил не менее 10 матчей чемпионата России. Второе условие — средний балл должен быть не ниже 8,0. Кроме того, можно было получить бонус в 100 тысяч рублей за серию из трех матчей с оценкой 8,3 балла и более.

Перед началом сезона-2021/22 шла речь о таких премиях:

— серия из трех матчей с оценкой 8,3 и более — 100 тысяч рублей;
— средняя оценка за сезон не ниже 8,0 — 500 тысяч;
— средняя оценка за сезон не ниже 8,1 — 1 миллион;
— средняя оценка за сезон не ниже 8,2 — 2 миллиона;
— средняя оценка за сезон не ниже 8,3 — 3 миллиона.

Как будет в этом году, пока не сообщается.

Кубок

Этот сезон также отличается тем, что доход судей существенно возрос за счет работы на играх FONBET Кубка России.

Гонорары судей и инспекторов в Кубке России-2022/23

Общий доход

Так как РФС не назвал суммы премиальных и не объявил обладателей денежных призов, мы в состоянии лишь приблизительно предположить, сколько всего заработают наши ведущие арбитры в сезоне-2022/23 (включая матчи чемпионата и Кубка). Но можно утверждать, что их материальное положение значительно улучшится по сравнению с предыдущим футбольным годом.

С учетом гонораров за матчи обоих турниров, зарплаты и премиальных теперь есть возможность в общей сложности заработать свыше 5 миллионов рублей за сезон. Это как раз тот «пряник», который существует наравне с «кнутом» в виде отстранений.

21&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:1. Сергей Карасев. «Спартак» победил ЦСКА и по судейским ошибкам. Карасев ошибочно удалил Рошу и намудрил с пенальти

При этом нужно помнить, что суммы выплат согласовываются с клубами. Если они, как заказчики и конечные получатели, будут недовольны качеством услуг, может встать вопрос — а зачем нам столько платить, если судейство становится только хуже?

Футбол
РПЛ
Владислав Безбородов
Кирилл Левников
Павел Кукуян
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2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
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9
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 Урал 30 10 6 14 33-45 36
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
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