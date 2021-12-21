«Спартак» назначил спортивным директором человека из «ПСЖ». Кто такой Лука Каттани

Рассказываем о новом важном сотруднике офиса красно-белых.

В декабре 2010 года 40-летний Лука Каттани получил лицензию, которая дает право занимать должность спортивного директора футбольного клуба. И он до сих пор находится в списке специалистов, имеющих право работать на этой позиции в Италии. Кстати, на Апеннинах его опыт в таком качестве невелик. И уж точно неоднозначен.

Когда Каттани уходил из «Палермо», где пробыл спортдиректором с начала ноября 2011-го до конца сезона-2012/13, команда вылетела из серии А в В. С Сицилии Лука перебрался в «Новару», выступавшую в тот момент в серии В. Пост он занял 1 июля 2013 года, а уже в середине ноября покинул клуб по собственному желанию. По итогам чемпионата «Новара» отправилась в серию С. А сейчас такого коллектива вообще нет среди профессиональных.

Понятно, что такие неудачи не прямая вина Каттани, но так совпало, и от этого никуда не деться. Недавно побывал на базе «Новары», у которой в данный момент остался только молодежный сектор, — там люди еще помнят Каттани. Правда, ничего особенного рассказать не могут: прошло уже немало лет. Зато я выяснил в Новарелло одну неожиданную деталь. Оказывается, в том же клубе, но на год или два раньше, успел побывать хорошо знакомый российским болельщикам по «Зениту» Хавьер Рибалта. Получается, что усопшая «Новара» — просто «кузница талантов» для РПЛ. Правда, в отличие от Каттани, Рибалта там был скаутом, а не спортивным директором. Но все равно интересный штрих.

После «Новары» следы Луки в Италии потерялись, а затем он неожиданно для многих вошел в селекционную службу «Челси». А уже оттуда в 2018 году переехал во Францию — чтобы в том же качестве присоединиться к «ПСЖ». За три года в Париже Лука проявил себя трудоголиком и крепким специалистом, в результате опередив немало конкурентов и став одним из главных скаутов первой команды. Говорят, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо ценил Каттани, ну а нынешний имидж клуба говорит сам за себя.

Еще год назад пошли разговоры, что Лукой интересуются в Восточной Европе, в итоге он оказался в «Спартаке». В свое время Каттани учился трансферным тонкостям у знаменитого Вальтера Сабатини, который до сих пор в свои 66 лет считается в Италии одним из лучших специалистов по рынку. Кстати, тот крепкий «Палермо», который неплохо смотрелся в серии А и где ловкий Лука уговорил Сабатини приобрести Дибалу, принадлежал безумному Маурицио Дзампарини, менявшему тренеров и других членов стафф как перчатки. После подобного опыта Каттани не страшен даже современный «Спартак» со всеми его особенностями.

Возможное появление Луки в московском клубе обсуждали всю осень, но окончательное решение итальянец принял относительно недавно. По моим данным, его контракт с «ПСЖ» не заканчивался летом 2022 года, так что Каттани мог остаться в Париже. Однако боссы красно-белых нашли аргументы для того, чтобы выдернуть человека из французского гранда прямо сейчас. Похоже, что немалую роль в этом сыграло то, что новый тренер Паоло Ваноли попросил спартаковское руководство клуба побыстрее организовать ему связку со спортдиром. При этом, насколько понимаю, Ваноли не кандидатура Луки. Но теперь им придется сотрудничать.

До того как стать скаутом, Каттани несколько лет занимался в Милане футбольной журналистикой — специализировался на сайтах и на ТВ по трансферному рынку. Одно время Лука вел передачу на одном из каналов Ломбардии. Думаю, он мог бы до сих пор оставаться в отрасли СМИ, но в какой-то момент появилась возможность поменять жизнь.

Имея опыт в медиа, Лука прекрасно знает этот мир изнутри. И если в бытность журналистом он был красноречив, то в качестве скаута Каттани практически выпал из публичного пространства. Посмотрим, изменится ли такой подход в России.

Еще будучи сотрудником СМИ, Лука в начале 2000-х застал деятельность легендарного экс-генерального директора «Ювентуса» Лучано Моджи. Судя по тому, как Каттани в последние месяцы опровергал всем, включая старых и проверенных знакомых, что он находится в контакте со «Спартаком», можно предположить, что Лука вполне овладел искусством Моджи рассказывать сказки, а потом совершать ходы, прямо противоположные тому, что он говорил.

Впрочем, для работы спортивным директором в таком сложном клубе, как «Спартак», это плюс. Ну а инсайдерам предстоит научиться распознавать, где правда, а где вымысел в словах Каттани. Скучно с ним точно не будет.