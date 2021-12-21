В Бельгии назвали сумму, которую «Спартак» может заплатить за форварда Николсона

«Спартак» договорился «Шарлеруа» о переходе 24-летнего форварда Шамара Николсона. По информации издания DH Les Sports, трансфер обойдется красно-белым в 10 миллионов евро.

За 83 матча за бельгийский клуб 24-летний ямайский форвард забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. За сборную Ямайки он провел 29 матчей и отличился 10 раз.

Transfermarkt оценивает Николсона в три миллиона евро.

Напомним, ранее Twitter «Спартака» опубликовал загадочный пост с песней ямайской регги-группы.