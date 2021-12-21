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В Бельгии назвали сумму, которую «Спартак» может заплатить за форварда Николсона

10:36
Шамар Николсон. Фото Instagram
Шамар Николсон. Фото Instagram
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«Спартак» договорился «Шарлеруа» о переходе 24-летнего форварда Шамара Николсона. По информации издания DH Les Sports, трансфер обойдется красно-белым в 10 миллионов евро.

За 83 матча за бельгийский клуб 24-летний ямайский форвард забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. За сборную Ямайки он провел 29 матчей и отличился 10 раз.

Transfermarkt оценивает Николсона в три миллиона евро.

Напомним, ранее Twitter «Спартака» опубликовал загадочный пост с песней ямайской регги-группы.

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Роман Шишов все материалы автора

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