В Бельгии назвали сумму, которую «Спартак» может заплатить за форварда Николсона
10:36
«Спартак» договорился «Шарлеруа» о переходе 24-летнего форварда Шамара Николсона. По информации издания DH Les Sports, трансфер обойдется красно-белым в 10 миллионов евро.
За 83 матча за бельгийский клуб 24-летний ямайский форвард забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. За сборную Ямайки он провел 29 матчей и отличился 10 раз.
Transfermarkt оценивает Николсона в три миллиона евро.
Напомним, ранее Twitter «Спартака» опубликовал загадочный пост с песней ямайской регги-группы.
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