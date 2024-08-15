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Страсть Мартинса и тонкость Зорина. Оба показали, как резервисты «Спартака» должны использовать свои шансы

«Спартак» победил «Крылья Советов» в матче Кубка России
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты «Спартака"Кристофер Мартинс и Даниил Зорин
Кристофер Мартинс и Даниил Зорин.
Фото ФК «Спартак»
Обозреватель «СЭ» — о втором за две недели разгроме красно-белыми «Крыльев Советов» — теперь в матче за Кубок России.
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14 авг, 19:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:3
Спартак

Литвинов становится главным кандидатом на место партнера Бабича по центру обороны

У матчей группового этапа Кубка России в его нынешнем формате есть собственная прелесть. Мало кто играет их основными составами — и тем интереснее оценить ближайший резерв, посмотреть, кто и как из футболистов реагирует на шанс, предоставленный на общем фоне пребывания на лавке.

Матч в Самаре исключением не стал — по сравнению со встречами прошлого тура чемпионата и у «Крыльев», и у «Спартака» в основных составах сохранилось всего по три игрока. При этом ни у одних, ни у других не было и речи о появлении на поле дублеров. Вышли те, кто «под составом». И завоевывали право в нем оказаться.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Даниил Зорин. «Спартак» вторым составом убрал «Крылья». Лучшие — Мартинс и Зорин!

У красно-белых из основы, выставленной против «Ахмата», остались Руслан Литвинов и два Даниила — Денисов и Пруцев. Всем троим за кубковую встречу стоит поставить положительную оценку. Деян Станкович видит Литвинова центральным защитником, адресовал ему после встречи с клубом из Грозного много комплиментов — и на Волге футболист их подтвердил. Все говорит за то, что при безоговорочном первом номере в центре обороны, Срджане Бабиче, Литвинов становится главным кандидатом на вторую позицию. А дальше уже — Никита Чернов, Павел Маслов.

Пруцев сработал на своем привычном уровне, покрыв большую дистанцию, отбирая мячи (один отбор в центре поля был особенно эффектным) и почти не ошибаясь в передачах. По мне, без Наиля Умярова, но с Пруцевым и Кристофером Мартинсом в опорной зоне продвижение мяча от обороны к атаке получалось гораздо быстрее и эффективнее.

Денисов был небезошибочен, но активен, агрессивен и отдал предголевой пас Даниилу Зорину на первый гол. И это был не какой-то бездумный прострел с фланга, который дошел до адресата, а умная передача по центру в штрафную. На данный момент на две позиции фланговых защитников есть три кандидата — Денисов, Даниил Хлусевич и Олег Рябчук, и их шансы примерно равны. В этом матче Рябчук, выйдя на замену, успел отбором и первым пасом запустить третий гол, а Денисов в основе сыграл живо и интересно. Конечно, «Спартаку» нужен четвертый более или менее равноценный игрок фланга обороны, поскольку любая травма может мигом уничтожить видимость благополучия.

Футболисты «Спартака» одержали победу над «Крыльями Советов»
Фото ФК «Спартак»

А правда Игнатов был на поле?

Футбол в Самаре вышел веселым, и 0:0 после первого тайма, а потом часа игры не должен был вводить в заблуждение — это какой-то аттракцион неслыханной щедрости. Игра скорее диктовала что-то вроде 1:2 или 1:3.

Лучшим у красно-белых, да и вообще среди стартовых составов команд, стал Кристофер Мартинс. Все время в центре эпизодов, выигрывал всю борьбу, тащил мяч вперед (используя для этого в основном правый фланг), хорошо играл на партнеров. Жаль, что после отличной диагонали Маркиньоса, замыкая ее с лета, пробил выше — прекрасный был момент. И то, что именно мощный полузащитник из Люксембурга стал автором первого — и победного — гола, совершенно закономерно.

Худшими, с другой стороны, у красно-белых оказались Михаил Игнатов и Виллиан Жозе. Михаила на поле не было видно вообще. Человеку, который у нового тренера оказался на скамейке и получил шанс, нужно реагировать на это так, как Мартинс. А Игнатов, формально находясь на газоне, в действительности на нем просто отсутствовал. Говорю это с горечью, потому что тонкость этого игрока, его понимание игры мне всегда нравились. И то, как во многом благодаря ему «Спартак» обыгрывал «Наполи», забыть невозможно. Но надо жить настоящим, а у Игнатова это получается только по большим праздникам.

Виллиан Жозе только махал руками, а когда получал мяч в штрафной, ковырял его непонятно куда. В очередной раз вызывало удивление, в каком состоянии этого человека взяли в «Спартак», сколько бы он в прошлом сезоне ни забил за «Бетис». И как вообще можно было себя так запустить.

В начале игры ужасен был Хесус Медина, запоровший два перспективных паса в чужой штрафной при атаках с численным преимуществом, а потом и вовсе потерявший мяч — и пошла контратака самарцев, которая едва не завершилась голом Ороско. Но в дальнейшем парагваец пришел в себя и отлично отдал на ход по флангу Маркиньосу, убежавшему по краю с центра поля один на один с Иваном Ломаевым, но пробившему прямо в него. Мне непросто это признавать, поскольку я давно списал Медину со счетов, но, отвратительно стартовав, он с каждым отрезком матча играл все лучше, и это закономерно завершилось вторым голом, когда он четким ударом низом завершил хорошую передачу вышедшего на замену Антона Зиньковского.

Сам Маркиньос впечатления оставил пока противоречивые. Отличный и неочевидный пас на Мартинса за спину Евгеньеву стал украшением первого тайма. Бразилец показал классную дистанционную скорость, когда после продольной передачи Медины вдоль бровки с полполя убежал один на один. Вот только правильное решение (пас на дальнюю штангу под удар набегавшего Виллиана Жозе, в какой был форме тот ни был) в этом эпизоде он принять не смог, а ткнул мяч в Ломаева. На целые отрезки Маркиньос пропадал с радаров. Тем не менее это явно не пустой игрок, сильные качества у него есть.

Футболисты «Спартака» Даниил Зорин и Кристофер Мартинс
Даниил Зорин и Кристофер Мартинс.
Фото ФК «Спартак»

Первый гол Зорина за «Спартак»

Однако чем дальше шла игра и не использовал свои моменты «Спартак» (впрочем, и у «Крыльев» на контратаках они возникали — это не «автобусная» история «Ахмата), тем больше сомнений было в том, что все это для него хорошо закончится. Но ситуацию изменила тройная замена, которую Деян Станкович совершил сразу после часа игры. Взять хотя бы статистику вышедших на поле игроков: Даниил Зорин — 1+1, Антон Зиньковский — две результативные передачи, Павел Мелешин — «кража» у Романа Евгеньева и предголевой пас на Зиньковского перед голом Медины.

Зорин за первые же две минуты на поле сделал в разы больше, чем Игнатов за час. Сначала — пас, который должен был стать предголевым (Мелешин чуть не успел на прострел Мартинса), второй, который стал голевым. Изумительный, в одно касание, на выход один на один. А как тонко перекинул Ломаева Мартинс! Забил тот, кто по такой игре и должен был забить. И подумалось о том, что Мартинса с его габаритами с «Ахматом» при позиционной атаке на поле и не хватило. А может, и Зорина с его умением коротенькими, до миллиметра рассчитанными передачами как скальпелем вспарывать чужую оборону.

А потом Зорин еще и отметился голом. Пробив низом, из-за штрафной, зряче, между ногами Романа Евгеньева, в ближний угол. Вот так надо выходить на замену, как этот 20-летний блондин. До него — 0:0. Он за полчаса — 1+1.

В послематчевом интервью Зорина, кажется, воспитанного, дисциплинированного («выполнял установку тренера») и уж точно не расхристанного и не наглого паренька, мне понравилась демонстрация игрового мышления. Про его первый гол за взрослый «Спартак» он сказал — решил бить в ближний угол, потому что передача шла слева, вратарь перемещался направо от него и Даня решил поймать его на противоходе. Что и удалось — для Ломаева направление удара оказалось неожиданным.

Эсекиэль Барко. Бонгонда — кошмар, Литвинов — лев, Барко — в тени. Наблюдения о «Спартаке» перед матчем в Самаре

Для Зорина стала очень полезной аренда в минское «Динамо», где юный футболист проявил себя как лидер и сыграл важнейшую роль в белорусском чемпионстве. Вопрос был в том, насколько успешно Даниил — при несомненном таланте — сможет перейти на следующий уровень. Пока утвердительно об этом говорить рано — все-таки не забудем, что шансом в стартовом составе на первый матч чемпионата в Оренбурге он не воспользовался. Но в Самаре он сделал это на все сто.

Зорину непросто будет отхватить себе большой пирог игрового времени в чемпионате, поскольку на его позиции играет Эсекиэль Барко. Но против «Крыльев» он показал важное умение — очень эффективно выходить на замену в непростой для команды ситуации. От внимания Станковича это точно не укрылось, и очень вероятно, что в РПЛ он будет поступать так же.

А то, как здорово сыграл Зорин за полчаса в этом матче, говорит как раз о том, насколько полезен для клубов нынешний формат Кубка России. Будь в нем только игры на вылет, 20-летний хавбек вряд ли получил бы шанс. Теперь же это произошло — и даст Бог, чтобы гол плюс пас Даниила запустили карьеру талантливого молодого футболиста.

Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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