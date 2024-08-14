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«Спартак» вторым составом убрал «Крылья». Лучшие — Мартинс и Зорин!

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в FONBET Кубке России
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин.
Фото ФК «Спартак»
Команда Станковича безупречна в Кубке.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
14 авг, 19:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:3
Спартак

Деян Станкович строит новый «Спартак» в условиях бесконечной ротации: только в четырех турах РПЛ серб использовал в старте 18 разных игроков. А в FONBET Кубке России состав перетряхивается еще мощнее.

С «Динамо» план сработал идеально: тренер проверил тех, кто получает меньше игрового времени в РПЛ, и с запасом забрал дерби.

В Самаре отдых получили Максименко и Бабич, Умяров и Рябчук, Зиньковский, Барко, Бонгонда и Угальде. Минус восемь человек основы, что активировало шансы для Маслова, Мартинса и экспериментального атакующего блока: Виллиану Жозе помогали Маркиньос, Медина и Игнатов. Даже удивительно, но на стиль и качество это не повлияло.

Эсекиэль Барко. Бонгонда — кошмар, Литвинов — лев, Барко — в тени. Наблюдения о «Спартаке» перед матчем в Самаре

Главное впечатление — насколько же этой команде комфортнее с соперником, который не окапывается у своих ворот, а бежит вперед, раскрывается и оставляет огромные зоны для подключения быстрых флангов.

Против «Крыльев» фактически второй состав красно-белых за полчаса создал больше голевых шансов, чем основа — за 90 минут с «Ахматом».

Абсолютное большинство атак разгонялись через правый фланг. Туда смещался Мартинс, который еще до перерыва наиграл на лучшего футболиста матча (цеплялся за мячи, выиграл всю борьбу и разгонял атаки), но запорол убойнейший момент, пробив над перекладиной после «парашюта» от Маркиньоса.

Бразилец, кстати, тоже отличился: вроде открывался между линиями и старался обострять, но в ключевой момент вместо того, чтобы разыграть выход «три в два», зачем-то решился на удар — и сделал это максимально нелепо. Завершил парад упущенных возможностей тайма Виллиан Жозе, который пальнул в облака после очередного прохода Мартинса (снова через правый фланг).

Для «Крыльев» такое количество опасных моментов у своих ворот — уже классика этого сезона. Оборона Осинькина и так ненадежна, а учитывая кубковую ротацию, состав позволял даже больше привычного. Но и огрызался впереди. Отметим Орозко, классно пробившего в дальний угол. Цыпченко, который врывался в зону Денисова, когда тот не успевал возвращаться из атаки. И Печенина с Дмитриевым, которые хлесткими выстрелами не давали Селихову скучать.

Загадка, как до 65-й минуты мы не увидели ни одного гола. Но то, что разницу в итоге сделал Мартинс, абсолютно заслужено и даже символично. Опорник, глядя на уровень реализации атакующих игроков, в решающий момент показал, как нужно завершать моменты. Открылся под передачу Зорина (Даниил за пару минут создал больше, чем Игнатов за час) и вместо удара на силу паненкой перекинул Ломаева. Просто браво!

С учетом матча с «Ахматом» «Спартак» слишком долго не мог трансформировать тотальное доминирование в результат и в Самаре, такое ощущение, наконец-то выдохнул. Психологически строить атаки стало гораздо легче — а команда Станковича даже не собиралась откатываться на свою половину и переходить на игру по счету. Поэтому забрала концовку.

Зиньковскому в этом сезоне прилично доставалось, но выход на замену в Самаре наконец-то получился удачным. За 28 минут Антон оформил два ассиста: сначала — Медине (Хесус пока забивает только в Кубке), а после и Зорину, который за это же время оформил гол плюс пас и произвел очень мощное впечатление.

3:0 — «Спартак» безупречен в Кубке России, а Станкович получил много новой информации о кандидатах в основу. И уверенно убрал «Крылья» — второй раз за девять дней.

Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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