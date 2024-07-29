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Сегодня, 12:30

Как же хочется, чтобы первое впечатление от вашей игры оказалось правильным, Эсекьель Барко!

«Спартак» обыграл «Химки» в матче 2-го тура РПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты «Спартака» Эсекиэль Барко и Никита Чернов
Эсекиэль Барко и Никита Чернов празднуют гол в матче против «Химок».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о дебютной победе «Спартака» Деяна Станковича.

Барко

Давайте уж, господа болельщики «Спартака», без экзальтации. Не тот случай, чтобы исходить на восторженные эпитеты после 3:1 с такими «Химками». Хотя, понятно, многие это делают. Но уместно вспомнили комментаторы: за «Спартак» в ворота «Химок» даже Павел Маслов с Павлом Мелешиным забивали, когда красно-белые пару лет назад 5:0 выиграли.

А тут и пропущенный в концовке гол, который украл «сухарь» у Александра Максименко (что для укрепления уверенности после ошибки в Оренбурге ему явно не повредило бы, недаром и Деян Станкович был крайне раздосадован после этого мяча) и крупную победу у команды. И действия всей группы обороны при незасчитанном, к счастью для красно-белых, мяче в их ворота в первом тайме. С таким соперником нужно скорее удивляться проблемам у «Спартака» до перерыва, чем голам во втором тайме. Даже если это мяч Бабича после углового, чего со «Спартаком» в прошлом чемпионате не случалось вообще ни разу.

По-настоящему порадовало у спартаковцев одно. Возникла надежда, что в лице Эсекьеля Барко появился футболист, который сможет вести игру команды. И на которого вообще будет хотеться персонально смотреть.

Полузащитника из «Ривер Плейт» три дня назад заявили — а тут тебе и первый за три года и четыре месяца (после гола Джордана Ларссона в марте 2021 года в ворота «Урала») мяч «Спартака» прямым ударом со штрафного. И каким! Да разве только это? А крученый выстрел с одной ноги над самой перекладиной и почти сразу же с другой — в штангу. И настырность, и постоянные грамотные открывания между линиями, и отсутствие жадности, быстрые и толковые пасы партнерам. Перечислять то, чем запомнился за эти 90 минут аргентинский живчик под пятым номером, можно долго.

Полузащитник Эсекиэль Барко (справа) забил со&nbsp;штрафного в&nbsp;дебютном матче за &laquo;Спартак&raquo;. Промес? Соболев? Барко! Новичок «Спартака» восхитил всех и помог разбить «Химки»

После потери Квинси Промеса в такой фигуре у «Спартака» была большая нужда. А по стилистике Барко больше напоминает Алекса, героя раннекарпинских времен стыка нулевых и десятых годов.

Впрочем, это не более чем свежие эмоции. По-настоящему судить можно будет лишь на дистанции. Но как же хочется, чтобы первое впечатление от вашей игры было правильным, Эсекьель! А то ведь Тео Бонгонда тоже начал в «Спартаке» так, что все за головы похватались — какую жемчужину привезли. Но дальше...

Барко как-то сразу связал на поле Бонгонду, Манфреда Угальде — да всю группу атаки. Костариканец — тот на радостях забил первый свой мяч в чемпионате за «Спартак», на что ему, в отличие от Эсекьеля, понадобилось не 48 минут, а вся весна плюс эти 48. Тем не менее рядом с Барко и на позиции центрфорварда он выглядел вполне органично. Хотя, повторяю, это — на фоне «Химок», а что будет против соперников посерьезнее, только предстоит увидеть.

Новичок &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко забил в&nbsp;Химках свой первый гол в&nbsp;России.

В первом тайме, однако, было «не все так однозначно» — нет, не по Барко (он и до перерыва был в порядке), а в целом. Да, «Спартак» играл активнее, создавал моменты, но к перерыву — 0:0. Более того, Лукас Вера сверхдальним и сверхточным ударом открыл счет. И ему-то уж больше всех было обидно, когда ВАР мяч отменил.

Впрочем, с одной из камер было явно видно, что сначала Антон Заболотный ударил по ноге Умярова, а потом уже по мячу. Так что отмена гола без вариантов. Но опять же — видно это только с одной камеры и под определенным углом, поэтому в данном случае предъявлять претензии главному арбитру Василию Казарцеву считаю неправильным. Это случай из тех, которые доказывают пользу видеоарбитров, в конкретном случае — Алексея Сухого.

Пенальти на Угальде в конце первого тайма тоже был стопроцентный — и теперь уже Казарцев, пожалуй, должен был увидеть такое сразу, о чем и профильные судейские Telegram-каналы пишут. Но рефери снова прибег к помощи Сухого, который опять помог Казарцеву избежать скандала. Защитник «Химок» Голубович явно не играл в мяч и не стоял на месте, а выставлял ногу навстречу (опять же после отличной мягкой «закидушки» Барко!) костариканцу.

Впрочем, и тут «Спартак» не забил — голкипер химчан Обухов потащил 11-метровый от Тео Бонгонды, причем африканец пробил-то неплохо — и достаточно сильно, и близко к углу. Не попал и Угальде на добивании. А учитывая, что «Спартак» — такая команда, от которой, что показал и матч с «Оренбургом», можно ожидать чего угодно, я в перерыве написал, что не удивлюсь ни победе «Химок», ни 3:0 в пользу красно-белых. Последнее спустя 34 минуты после той записи и случилось — правда, из-за гола Бутты Магомедова в самой концовке не удержалось.

Соболев

Напомню, что Александр Соболев решением клуба после матча с «Оренбургом» выведен из основного состава. Я узнал некоторые детали. Он тренируется без партнеров, но со специально выделенным ему тренером (отсутствие последнего — нарушение контракта). В «Спартак-2» его отправить не могли опять же, насколько мне известно, по условиям трудового соглашения: для этого нужно было письменное согласие игрока, которого он бы не дал. Казалось, при таких обстоятельствах мосты сожжены и переход в «Зенит» должен состояться со дня на день. Но пока этого не происходит.

Вообще, очаровательная мизансцена — футболист, как сообщает инсайдер Иван Карпов (и никто не опровергает), извинился перед Деяном Станковичем за плохую игру в Оренбурге и объяснил это тем, что все его мысли заняты трансфером в «Зенит». В ответ на что серб спокойно предложил ему в таком случае заниматься индивидуально — и Соболев согласился. После чего уже и появились слова Томаша Амарала об отстранении форварда от занятий с основным составом по решению клуба.

Деян Станкович и Александр Соболев
Деян Станкович и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

У меня возникает такой вопрос: а ДО игры этот разговор не мог состояться? Чтобы не было нужды ставить на календарный матч нападающего, чьи мысли заняты переходом в другую команду и связанными с этим бытовыми моментами. Если все так и было, то вопрос и к Соболеву, и к Станковичу. Почему Александр сам не подошел до «Оренбурга» к Деяну и честно не сказал, что не готов к матчу, поскольку его мысли далеко? Почему Станкович, прекрасно зная ситуацию в целом, не позаботился отдельно вызвать Соболева и спросить его один на один: «Саша, ты готов к игре?» Любой из этих двух шагов снял бы проблему заранее.

При этом вокруг Соболева и его ситуации, на мой взгляд, слишком много лишних разговоров и спекуляций. Так, футбольный агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат» заявил: «Зобнин лизнул фанатам, лозунги неприятно слышать. Соболев в тяжелом эмоциональном состоянии, и еще добивает капитан — гадский поступок».

Александр Соболев. Зачем вообще Соболев «Зениту»? Разбираем все варианты

Эта цитата, по моему мнению, больше говорит не о Зобнине и не о Соболеве, а о ее харизматичном авторе. При активном участии которого стремительно развалился «Спартак» Массимо Карреры, от основы которого только Зобнин сейчас и остался.

Роман, напомню, сказал: «Если футболист не хочет играть за «Спартак», то ему, наверное, просто не место в команде». С моей стороны Зобнину за это — только уважение. Хоть кто-то назвал вещи своими именами, что с сегодняшними действующими футболистами по сравнению с девяностыми и нулевыми годами случается крайне редко.

У меня такое ощущение, что игроки из других российских клубов (причем уже из абсолютно любых) идут в «Зенит» за чемпионством, как в магазин за продуктами. Лежит на полке, тебе его предлагают, причем еще и сами доплачивают — отчего бы не взять? Особенно охотно так поступают те, кто после трансфера уверенно садится на лавку, — а таких уже десятки. Более (чаще всего — принципиально) высокая зарплата плюс гарантированный на 99 процентов титул — поди плохо. Таких россиян, как Максим Глушенков, который, очевидно, перешел действительно за игрой и ростом, — единицы.

А для тех, кто не столь амбициозен, титулы потом, после неизбежного с таким подходом вылета из «Зенита», конвертируются в зарплату в следующих клубах — если, конечно, эти клубы российские. Все логично. Главное — в Питере на лавке слишком уж не пересидеть, а то так и играть разучиться недолго. Обо всем этом Соболеву, если переход все же состоится, тоже следует помнить.

Футболисты «Спартака» Роман Зобнин и Манфред Угальде
Роман Зобнин и Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игра Барко увела в тень проблемы в полузащите

Что же касается «Спартака» без Соболева, то с учетом Угальде, прихода из «Бетиса» Виллиана Жозе, возвращения из аренд Шамара Николсона (он уже тренируется с командой) и Павла Мелешина есть аж четыре опции на одно — а порой, возможно, на два места. Да, вряд ли тут есть топ-бомбардир, на счету которого по итогам первенства может оказаться 15-20 голов, но ту же двадцатку на всех они забить могут вполне. И о том же Шамаре, который в лиге 1 записал на свой счет четыре мяча за аутсайдера «Клермона», отзывы вполне неплохие — четыре во Франции вполне можно уподобить восьми, а то и десяти в нынешней РПЛ.

Игра Барко увела в тень проблему с другими полузащитниками в сегодняшнем «Спартаке». Вызывает некоторое недоумение то, что Станкович пока не дает игрового времени Руслану Литвинову и Даниилу Пруцеву. Наиль Умяров, напротив, пользуется его абсолютным доверием, что не больно подтверждается игрой. Да и капитан Роман Зобнин начал сезон далеко не так, как может. Средняя линия выглядит на текущий момент весьма проблемной, да и в обороне, как показал матч с «Оренбургом», бреши серьезны. Просто «Химки», за исключением Резиуана Мирзова в первом тайме, до спартаковской штрафной почти не доходили, чтобы это всерьез проверить.

Эсекиэль Барко. Наконец-то — «Спартак» впервые за три с лишним года забил со штрафного. Какую красоту положил новичок!

Да и четыре перестановки Станковича в стартовом составе (вместо Денисова, Медины, Зорина и Соболева — Рябчук, Игнатов, Барко и Угальде) говорят о том, что сербский тренер пока еще находится в серьезном поиске. Так или иначе, даже несмотря на победу в Химках, «Спартак» заработал в двух стартовых турах меньше очков, чем подразумевал его статус. Уж минимум четыре-то брать надо было, но «Оренбург» звучно щелкнул его по носу.

Хорошо, что этот щелчок в краткосрочном режиме привел не к панике, а к пробуждению. Но случилось бы оно, если бы не подоспела скорая помощь от Барко, — большой вопрос. Уже лишенный, однако, актуальности.

Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Эсекьель Барко
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