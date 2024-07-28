Промес? Соболев? Барко! Новичок «Спартака» восхитил всех и помог разбить «Химки»

Первая победа Станковича.

Обильные перестановки

В стартовом туре РПЛ «Спартак» стал частью первой сенсации чемпионата, всухую уступив «Оренбургу». Главный тренер красно-белых Деян Станкович удивил зрителей авантюрно высокой линией обороны и фразой о том, что команда не ожидала столь большого числа забросов за спины от соперника. Но пока никакой катастрофы не произошло: под эту ситуацию идеально подходит русская поговорка о первом блине — может, серб ее даже знает.

Станкович понимал: вторую осечку подряд допускать нельзя, тем более что календарь благоволил «Спартаку» и сейчас вновь отрядил ему в соперники номинального аутсайдера. Но нужны были изменения.

Одно из них коснулось Александра Соболева. Посреди недели спортивный директор клуба Томаш Амарал объявил об отстранении форварда от тренировок. Причину португалец не назвал, но любой, кто следит за инфополем премьер-лиги, может ее назвать: она связана с Санкт-Петербургом.

Соболев не попал в заявку «Спартака», зато в ней появился Виллиан Жозе. Другой новичок, Эсекиэль Барко, вообще оказался в стартовом составе уже через несколько дней после официального перехода. Но тут ничего удивительного: аргентинец уже больше недели тренируется в Москве и находится в хорошей форме, что доказал матч в Химках. Помимо Барко, Станкович отправил в основу Рябчука, Игнатова и Угальде, а также переместил на правый фланг Хлусевича.

Отмененный гол Веры, незабитый пенальти Бонгонды

Барко уже на 15-й секунде показал, что готов приносить пользу новой команде, заработав ранний фол. А впоследствии только наращивал степень восхищения фанатов его игрой: на 17-й минуте с места пробил чуть выше ворот, а следом попал в штангу после эффектного прохода. При этом аргентинец бил с разных ног — сперва с правой, а затем с левой.

Игра Барко могла очаровать всех, кроме «Химок»: команда Франка Артиги отвечала опасными ударами Веры и Мирзова, а на 41-й минуте забила. Правда, Василий Казарцев отменил гол Веры после просмотра повтора, углядев фол Заболотного в начале атаки.

А уже в добавленное время главному арбитру матча пришлось снова бежать к монитору: Голубович подставил подножку Угальде в своей штрафной, и Казарцев назначил пенальти. Однако Бонгонда его не реализовал: Обухов сыграл блестяще и ликвидировал даже добивание Угальде. Второй матч подряд в Химках не могут забить с точки.

Дебютный гол Угальде в РПЛ

Удивительно, как команды докатились до нулей к перерыву. Но было очевидно, что во втором тайме голы будут. Барко продолжал влюблять в свою игру болельщиков и на 49-й минуте сделал решительный шаг в сторону победы: уже в первом матче аргентинцу доверили штрафной, который он изумительно исполнил, открыв счет.

А следом случилось еще одно знаковое событие — наконец-то забил Угальде! 13-миллионный костариканец не мог отличиться в 13 подряд матчах чемпионата России, но в 14-м сделал это, замкнув прострел Бонгонды.

При счете 2:0 игра была сделана, да и «Химки» сникли. Если в первом тайме они атаковали примерно на том же уровне, что и «Спартак», то во втором почти не появлялись у ворот Максименко. А вот красно-белые продолжили давить, в том числе с помощью угловых. И один из них привел к крупному счету — Бабич забил третий.

Однако «Спартак» остался без разгрома, потому что в добавленное время вышедший на замену Магомедов сделал счет 1:3, хотя видеоарбитры долго вымеряли сантиметры между хавбеком «Химок» и Бабичем. Оказалось, что серб был ближе к своим воротам, поэтому Максименко остался без сухого матча. Станкович, к слову, был в ярости: он так отреагировал, будто «Спартак» упустил победу.

Но нет: красно-белые выиграли впервые при новом тренере и в хорошем настроении готовятся к кубковому дерби с «Динамо». Угальде забил, Барко ярко дебютировал, так что «Спартак» готов бороться за топ-3.