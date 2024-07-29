Лучшие игроки 2-го тура РПЛ: мощный дебют Барко, новое шоу Глушенкова и открытие сезона Бакаев

Традиционный рейтинг «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.

С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч. По итогам двух туров чарт лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:

Бителло — 7,5

Как и в первом туре, был одним из самых острых игроков на поле. Создавал много моментов против «Локомотива» и приплюсовал себе еще одну передачу — на роскошный гол Гагнидзе. Когда бразилец в форме, он — один из лучших на своей позиции в лиге.

Вендел — 7,5

Продолжает показывать невероятный уровень взаимопонимания с Глушенковым — в матче с «Рубином» Вендел снова отдал результативный пас на новичка «Зенита». В Казани помог забить и Педро, а теперь возглавляет список лучших ассистентов РПЛ — четыре голевые передачи в двух матчах.

Срджан Бабич — 7,0

«Спартак» дважды пропустил от «Химок» (один гол отменили), но вины Бабича в этих эпизодах нет. Зато серб забил один из трех голов команды и за счет этого получил высокую оценку.

Солтмурад Бакаев — 7,0

Скрытый герой старта сезона — оформил «гол плюс пас» с «Локомотивом» в первом туре, а во втором забил «Факелу» и помог «Акрону» одержать первую победу в РПЛ.

Эсекьель Барко — 7,0

Отличное начало от аргентинского новичка «Спартака» — много брал игру на себя и в итоге открыл счет в игре с «Химками», шикарно исполнив штрафной удар.

Максим Глушенков — 7,0

Глушенков продолжает улучшать личную статистику — на этот раз пострадал «Рубин». Максим открыл счет в матче, замкнув красивую комбинацию на дальней штанге, и трогательно поздравил маму с днем рождения.

Игорь Дивеев — 7,0

Один из ключевых игроков ЦСКА наконец снова в форме. Четко отработал во встрече с «Пари НН» и эффективно подключился на стандартное положение. Отличное выступление в юбилейном, 150-м матче в футболке армейцев.

Стефан Лончар — 7,0

К этому черногорцу из «Акрона» определенно стоит присмотреться — очень качественно действовал в центре поля и ассистировал Бакаеву на второй гол.

Милан Майсторович — 7,0

19-летний серб претендует на то, чтобы стать одним из важнейших футболистов центра поля «Динамо» в новом сезоне. Отыграл второй матч от свистка до свистка и забил победный гол «Локомотиву», подключившись на угловой.

Муми Нгамале — 7,0

Также отличился во встрече с «Локо», поставив в матче точку. Но в целом в первую очередь стоит отметить дриблинг Муми и постоянное желание играть на обострение.

Иван Обляков — 7,0

Один из лидеров ЦСКА был почти незаметен в первом туре, но с «Пари НН» показал отличный футбол и забил гол, записав на свой счет первый результативный балл в этом сезоне.

Максим Осипенко — 7,0

Очередная уверенная игра ростовского защитника. Не позволил «Крыльям Советов» у своих ворот практически ничего и отметился результативной передачей, протащив мяч до чужой штрафной и покатив на Ланговича.

Педро — 7,0

Молодой бразилец ярко ворвался в РПЛ в прошлом сезоне и сейчас осваивается в роли полноценного игрока старта. Забил во второй встрече подряд, правда, с «Рубином» в гол превратилась его подача на Кассьерру.

Роналдо — 7,0

Форвард «Ростова» снова показал запредельное желание вести борьбу с защитниками. Не выключался на протяжении всего матча и запустил победную атаку, обобрав соперника в центре поля и покатив на ход Голенкову.

Гиорги Шелия — 7,0

Грузинские вратари этим летом зажигают. Мамардашвили стал героем Евро, а Шелия сделал пять сейвов в игре с «Оренбургом» и помог «Ахмату» удержать нулевую ничью.