Лучшие игроки 2-го тура РПЛ: мощный дебют Барко, новое шоу Глушенкова и открытие сезона Бакаев
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.
С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч. По итогам двух туров чарт лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:
Бителло — 7,5
Как и в первом туре, был одним из самых острых игроков на поле. Создавал много моментов против «Локомотива» и приплюсовал себе еще одну передачу — на роскошный гол Гагнидзе. Когда бразилец в форме, он — один из лучших на своей позиции в лиге.
Вендел — 7,5
Продолжает показывать невероятный уровень взаимопонимания с Глушенковым — в матче с «Рубином» Вендел снова отдал результативный пас на новичка «Зенита». В Казани помог забить и Педро, а теперь возглавляет список лучших ассистентов РПЛ — четыре голевые передачи в двух матчах.
Срджан Бабич — 7,0
«Спартак» дважды пропустил от «Химок» (один гол отменили), но вины Бабича в этих эпизодах нет. Зато серб забил один из трех голов команды и за счет этого получил высокую оценку.
Солтмурад Бакаев — 7,0
Скрытый герой старта сезона — оформил «гол плюс пас» с «Локомотивом» в первом туре, а во втором забил «Факелу» и помог «Акрону» одержать первую победу в РПЛ.
Эсекьель Барко — 7,0
Отличное начало от аргентинского новичка «Спартака» — много брал игру на себя и в итоге открыл счет в игре с «Химками», шикарно исполнив штрафной удар.
Максим Глушенков — 7,0
Глушенков продолжает улучшать личную статистику — на этот раз пострадал «Рубин». Максим открыл счет в матче, замкнув красивую комбинацию на дальней штанге, и трогательно поздравил маму с днем рождения.
Игорь Дивеев — 7,0
Один из ключевых игроков ЦСКА наконец снова в форме. Четко отработал во встрече с «Пари НН» и эффективно подключился на стандартное положение. Отличное выступление в юбилейном, 150-м матче в футболке армейцев.
Стефан Лончар — 7,0
К этому черногорцу из «Акрона» определенно стоит присмотреться — очень качественно действовал в центре поля и ассистировал Бакаеву на второй гол.
Милан Майсторович — 7,0
19-летний серб претендует на то, чтобы стать одним из важнейших футболистов центра поля «Динамо» в новом сезоне. Отыграл второй матч от свистка до свистка и забил победный гол «Локомотиву», подключившись на угловой.
Муми Нгамале — 7,0
Также отличился во встрече с «Локо», поставив в матче точку. Но в целом в первую очередь стоит отметить дриблинг Муми и постоянное желание играть на обострение.
Иван Обляков — 7,0
Один из лидеров ЦСКА был почти незаметен в первом туре, но с «Пари НН» показал отличный футбол и забил гол, записав на свой счет первый результативный балл в этом сезоне.
Максим Осипенко — 7,0
Очередная уверенная игра ростовского защитника. Не позволил «Крыльям Советов» у своих ворот практически ничего и отметился результативной передачей, протащив мяч до чужой штрафной и покатив на Ланговича.
Педро — 7,0
Молодой бразилец ярко ворвался в РПЛ в прошлом сезоне и сейчас осваивается в роли полноценного игрока старта. Забил во второй встрече подряд, правда, с «Рубином» в гол превратилась его подача на Кассьерру.
Роналдо — 7,0
Форвард «Ростова» снова показал запредельное желание вести борьбу с защитниками. Не выключался на протяжении всего матча и запустил победную атаку, обобрав соперника в центре поля и покатив на ход Голенкову.
Гиорги Шелия — 7,0
Грузинские вратари этим летом зажигают. Мамардашвили стал героем Евро, а Шелия сделал пять сейвов в игре с «Оренбургом» и помог «Ахмату» удержать нулевую ничью.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0