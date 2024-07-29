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Сегодня, 14:30

Лучшие игроки 2-го тура РПЛ: мощный дебют Барко, новое шоу Глушенкова и открытие сезона Бакаев

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболист Эсекьель Барко, Максим Глушенков и Солтмурад Бакаев
Эсекьель Барко, Максим Глушенков и Солтмурад Бакаев.
Традиционный рейтинг «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.

С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч. По итогам двух туров чарт лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:

Лучшие футболисты РПЛ-2024/25 по итогам 2 туров

Бителло — 7,5

Как и в первом туре, был одним из самых острых игроков на поле. Создавал много моментов против «Локомотива» и приплюсовал себе еще одну передачу — на роскошный гол Гагнидзе. Когда бразилец в форме, он — один из лучших на своей позиции в лиге.

Вендел — 7,5

Продолжает показывать невероятный уровень взаимопонимания с Глушенковым — в матче с «Рубином» Вендел снова отдал результативный пас на новичка «Зенита». В Казани помог забить и Педро, а теперь возглавляет список лучших ассистентов РПЛ — четыре голевые передачи в двух матчах.

Максим Глушенков. Глушенков — главное оружие «Зенита» в чемпионской гонке. Их связка с Венделом завораживает

Срджан Бабич — 7,0

«Спартак» дважды пропустил от «Химок» (один гол отменили), но вины Бабича в этих эпизодах нет. Зато серб забил один из трех голов команды и за счет этого получил высокую оценку.

Солтмурад Бакаев — 7,0

Скрытый герой старта сезона — оформил «гол плюс пас» с «Локомотивом» в первом туре, а во втором забил «Факелу» и помог «Акрону» одержать первую победу в РПЛ.

Эсекьель Барко — 7,0

Отличное начало от аргентинского новичка «Спартака» — много брал игру на себя и в итоге открыл счет в игре с «Химками», шикарно исполнив штрафной удар.

Эсекиэль Барко и&nbsp;Никита Чернов празднуют гол в&nbsp;матче против &laquo;Химок&raquo;. Как же хочется, чтобы первое впечатление от вашей игры оказалось правильным, Эсекьель Барко!

Максим Глушенков — 7,0

Глушенков продолжает улучшать личную статистику — на этот раз пострадал «Рубин». Максим открыл счет в матче, замкнув красивую комбинацию на дальней штанге, и трогательно поздравил маму с днем рождения.

Игорь Дивеев — 7,0

Один из ключевых игроков ЦСКА наконец снова в форме. Четко отработал во встрече с «Пари НН» и эффективно подключился на стандартное положение. Отличное выступление в юбилейном, 150-м матче в футболке армейцев.

Стефан Лончар — 7,0

К этому черногорцу из «Акрона» определенно стоит присмотреться — очень качественно действовал в центре поля и ассистировал Бакаеву на второй гол.

Милан Майсторович — 7,0

19-летний серб претендует на то, чтобы стать одним из важнейших футболистов центра поля «Динамо» в новом сезоне. Отыграл второй матч от свистка до свистка и забил победный гол «Локомотиву», подключившись на угловой.

Лука Гагнидзе и&nbsp;Муми Нгамале празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. С такой обороной «Локо» будет страдать — «Динамо» разбило его без шестерых игроков старта

Муми Нгамале — 7,0

Также отличился во встрече с «Локо», поставив в матче точку. Но в целом в первую очередь стоит отметить дриблинг Муми и постоянное желание играть на обострение.

Иван Обляков — 7,0

Один из лидеров ЦСКА был почти незаметен в первом туре, но с «Пари НН» показал отличный футбол и забил гол, записав на свой счет первый результативный балл в этом сезоне.

Максим Осипенко — 7,0

Очередная уверенная игра ростовского защитника. Не позволил «Крыльям Советов» у своих ворот практически ничего и отметился результативной передачей, протащив мяч до чужой штрафной и покатив на Ланговича.

Андрей Лангович (&laquo;Ростов&raquo;) и&nbsp;Бенхамин Гарре (&laquo;Крылья Советов&raquo;). «Ростов» в порядке на старте сезона. У «Крыльев» — семь пропущенных за два матча

Педро — 7,0

Молодой бразилец ярко ворвался в РПЛ в прошлом сезоне и сейчас осваивается в роли полноценного игрока старта. Забил во второй встрече подряд, правда, с «Рубином» в гол превратилась его подача на Кассьерру.

Роналдо — 7,0

Форвард «Ростова» снова показал запредельное желание вести борьбу с защитниками. Не выключался на протяжении всего матча и запустил победную атаку, обобрав соперника в центре поля и покатив на ход Голенкову.

Гиорги Шелия — 7,0

Грузинские вратари этим летом зажигают. Мамардашвили стал героем Евро, а Шелия сделал пять сейвов в игре с «Оренбургом» и помог «Ахмату» удержать нулевую ничью.

Символическая сборная 2-го тура РПЛ по оценкам «СЭ»
Солтмурад Бакаев
Футбол
РПЛ
Максим Глушенков
Эсекьель Барко
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Как же хочется, чтобы первое впечатление от вашей игры оказалось правильным, Эсекьель Барко!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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