Наконец-то — «Спартак» впервые за три с лишним года забил со штрафного. Какую красоту положил новичок!
Что случилось
В матче 2-го тура российской премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Химки» — 3:1. Все голы уместились во второй тайм: сначала отличился новичок красно-белых Эсекьель Барко, затем Манфред Угальде и Срджан Бабич довели счет до крупного, а на 90-й минуте хавбек «Химок» Бутта Магомедов забил мяч престижа.
Особо стоит выделить первый гол «Спартака». На 49-й минуте Тео Бонгонда заработал штрафной недалеко от чужих ворот. К мячу подошел дебютант Барко и послал его точно в ближний верхний угол, благодаря чему москвичи открыли счет.
Что необычного в этом штрафном
Сам гол — просто красивый, но такие мячи в РПЛ периодически забивают. Однако для «Спартака» это знаковое событие, потому что его футболисты не могли реализовать штрафной в премьер-лиге целых 1228 дней! Последний раз подобное удавалось бывшему форварду «Спартака» Джордану Ларссону: в марте 2021 года швед поразил ворота «Урала» прямым ударом со штрафного.
Кто такой Барко
Барко — 25-летний аргентинский хавбек, которого «Спартак» в июле приобрел у «Ривер Плейт». По данным transfermarket.de, стоимость Эсекьеля составила 14 миллионов евро. В сезоне-2023/24 Барко провел 28 встреч в составе предыдущей команды, в которых забил два мяча. Красно-белые объявили о подписании трехлетнего контракта с новичком 25 июля.
Как он сыграл
В матче с «Химками» аргентинец вышел в центре поля, под нападающим, и мог забить еще в первом тайме, но попал в штангу. По данным WhoScored, в игре с подмосковным клубом Барко сделал 46 передач с точностью 96 процентов, в том числе — 24 паса в финальную треть поля. Также в активе южноамериканца три удара и один гол.
Что он сказал
Барко признан лучшим игроком встречи и после финального свистка дал интервью основному телевещателю, в котором поблагодарил одноклубников за удачный дебют:
— Очень доволен провести свой первый матч и забить мяч, — отметил аргентинец. — Это очень здорово, спасибо партнерам и команде. В момент со штрафным я понял, что могу пробить и исполнить этот удар. Рад, что он помог принести нам победу.
Когда играет «Спартак»
По итогам двух туров премьер-лиги «Спартак» набрал три очка и занимает место в середине таблицы. Следующую встречу красно-белые проведут в среду, 31 июля — примут столичное «Динамо» в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
13
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|1 : 3
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|0 : 0
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0