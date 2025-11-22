Романов — первый тренер «Спартака», победивший в дебютном матче с 2018 года. В последний раз с трех очков стартовал Кононов
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов победил в своем дебютном матче против ЦСКА — 1:0. Помимо очевидного успеха в дерби, эта игра стала знаковой еще по одной причине: за последние семь лет тренеры красно-белых не могли начать с победы.
Пугающая статистика
В матче 16-го тура РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА (1:0) вместе с и. о. главного тренера Вадимом Романовым. Последним специалистом, который начинал в клубе с победы, был Олег Кононов: он возглавил команду в ноябре 2018 года, когда красно-белые уверенно обыграли дома «Крылья Советов» со счетом 3:1.
После ухода Кононова в сентябре 2019-го командой руководили семь человек, включая временщиков. Статистика их дебютов пугающая: две ничьих, пять поражений и всего один забитый гол — в единственном матче при Сергее Кузнецове в ворота «Краснодара».
Любопытно, что эту статистику «Спартак» привел в программке субботнего дерби — будто бы в клубе знали, что в этот день серия прервется.
Успешное первое дерби — редкость для тренеров красно-белых
Более того, раньше у тренеров «Спартака» всегда возникали проблемы в дебютных матчах, когда первым соперником становился ЦСКА: при Паоло Ваноли красно-белые проиграли в 2022-м со счетом 0:2, при Александре Старкове в 2004-м — 1:2, при Антонине Фивебре в далеком 1936-м уступили ЦДКА — 0:3.
Вообще первые дерби с армейцами для тренеров-новичков красно-белых традиционно складываются неудачно. Только пяти специалистам, руководившим «Спартаком», удавалось обыграть ЦСКА в чемпионате России с первой попытки — Микаэлю Лаудрупу, Валерию Карпину, Мурату Якину, Массимо Каррере и Деяну Станковичу.
Из восьми последних тренеров «Спартака» в первом дерби чемпионата против ЦСКА побеждал только Станкович, в штаб которого входил Романов, а также сам Вадим Юрьевич.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|
7
|Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|
8
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|1 : 0
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|1 : 0
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|7
|1
|2