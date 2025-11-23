Футбол
Сегодня, 10:15

«Денисов выключил из игры Глебова. Женя Алдонин, держись!» Газзаев о дерби «Спартак» — ЦСКА

Газзаев поделился мнением о поражении ЦСКА от «Спартака»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, Дарья Исаева, «СЭ»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев — о поражении армейцев в дерби со «Спартаком» (0:1).
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
ЦСКА

— За несколько часов до начала дерби всех шокировала новость: бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин, игравший у вас, борется с тяжелой болезнью...

— Я, как и все остальные, ошарашен этим известием. Узнал, что Женю уже прооперировали. Теперь предстоит лечение... Очень грустно, но я желаю Евгению не терять веру в себя, в докторов. Женя всегда был примерным футболистом. Никогда к нему не возникало никаких вопросов по дисциплине, по режиму. Боец на поле. Очень положительный человек! Приятный, воспитанный. Тяжело осознавать, что сейчас ему непросто... Конечно, желаю ему только скорейшего выздоровления. Женя, держись! Мы все держим за тебя кулаки! Поможем.

Евгений Алдонин.Страшные новости: у Евгения Алдонина — рак желудка. ЦСКА и РПЛ открыли сбор на лечение легенды

— Перейдем к матчу. Ожидали большего от дерби? Маловато футбола?

— Не могу сказать, что матч меня разочаровал. Ни в коем случае! С первых же секунд почувствовал амбиции и красно-белых, и армейцев. Никто не хотел уступать и играть на ничью. Да, пожалуй, моментов и красивых комбинаций было не так много, как хотелось. Зато чувствовался нерв, напряжение. Единоборства, стычки. Настоящее дерби! От таких матчей тоже можно получать удовольствие.

— Результат закономерен?

— Я бы не сказал, что «Спартак» сегодня был значительно сильнее. Скорее подберу другое слово: свежее. Думаю, смена тренера положительно повлияла на микроклимат в команде. Хозяева вышли на поле с правильными эмоциями. Бились друг за друга и за Вадима Романова. Ну и впереди, пожалуй, «Спартак» был чуть острее, конкретнее, целостнее, больше создал.

— Что не получилось у ЦСКА?

— Во-первых, сказалась травма Кругового уже в начале встречи. В этом ЦСКА он играет одну из ключевых ролей. Заменить его оказалось не так-то просто. Поповичу по большому счету это не удалось. Во-вторых, наметилась тревожная тенденция.

— Какая?

— ЦСКА проигрывает уже третий матч после паузы на сборные. Значит, что-то было упущено в подготовке. Пять человек уезжало в нашу национальную команду. Сложилось впечатление, что не все они восстановились. Обляков, видимо, не до конца поправился после травмы. Был не так заметен. В общем, армейцы не смогли показать целостный футбол. Все как-то эпизодически...

— Какая позиция проседает в команде Челестини?

— Если ЦСКА намерен бороться за чемпионство, то, конечно, нужны форварды другого уровня. Сразу же на ум приходят нападающие калибра Вагнера, Жо, Олича. Но сейчас имеем то, что имеем. Сегодня армейцам явно не хватало остроты именно в завершающей стадии. Тот же Угальде гораздо больше напрягал защитников ЦСКА, все время был нацелен на удар, в первом тайме мог отличиться.

— По мнению Игоря Акинфеева, гол «Спартака» был забит с нарушением правил.

— Я тоже считаю, что Дмитриев блокировал Акинфеева в моменте с голом. Для меня это фол. Но есть же судья в поле — Карасев, видеоарбитры. Они все изучили и засчитали взятие ворот. Значит, по их трактовкам, фола не было... Хотя, повторюсь, на мой взгляд, вратаря ЦСКА блокировали.

— Как вам «Спартак» при Романове? Кто выделялся в составе красно-белых?

— О правильных эмоциях после смены наставника я уже сказал. Игру Угальде тоже отметил. Но, пожалуй, лучшим футболистом назову Денисова.

— Почему?

— Справиться с реактивным Глебовым не так-то просто. Но Денисову это сегодня точно удалось. Он фактически выключил молодого армейца из игры. Да и сам несколько раз эффективно подключился к атакам красно-белых по своему флангу, мог забить в концовке. Поэтому мой выбор пал на него.

Полузащитник ЦСКА Матия Попович и&nbsp;хавбек &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко.«Спартак» начал жизнь без Станковича с победного дерби! Угловой от Барко и гол Дмитриева не пустили ЦСКА на первое место

— Сегодня Вадим Романов сделал уверенный шаг к тому, чтобы избавиться от приставки «и.о.»?

— Посмотрим. Конечно, победить в первом же своем матче в дерби всея Руси — это уже определенная заявка. Сегодня игроки на поле и скамейка выглядели единым целым. Вы же помните, что сразу после забитого гола футболисты побежали праздновать этот успех с Вадимом Романовым. Показательно! Это говорит о хорошем микроклимате, о том, что футболисты приняли идеи нового тренера. Пусть пока и с приставкой «и.о».

Если Станкович уже в перерыве делал по три замены в каждом туре, то в этом дерби мы такой ротации не увидели. Романов угадал с составом, игроки четко выполняли его план.

Однако глобальных выводов делать пока не будем. Впереди у «Спартака» два матча в РПЛ и кубковое дерби с «Локо». Через неделю предстоит тяжелый выезд к «Балтике», где, кстати, москвичам не поможет Угальде, получивший сегодня желтую карточку. Серьезная потеря.

Я точно не вправе давать советы руководству «Спартака». Думаю, зимой оно все взвесит, оценит последние результаты перед паузой и примет решение по Романову.

Евгений Алдонин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
  • Independent forever

    Я, конечно, не футбольный судья, но что такое блокировка вратаря во вратарской(!), уверен, понимаю. На мой взгляд, было очевидное нарушение правил. В остальном, по игре, Спартак был интересней, что неудивительно- игроки там куда мастеровитие, чем у низкобюджетных армейцев, но на победу спартачи не наиграли, ничейный матч, если бы судьи не вмешались. По эпизоду с Круговым- 50/50, судьи опять проявили лояльность к Спартаку.

    23.11.2025

  • Pol Pol

    Всё как обычно, всё проще пареной репы, .... сперва дают интервью этого вон, доходяги думского, чье место .... по правде, откровенно говоря, .... вместо Алдоши ! Дай то Бог .... парню выкарабкатся ! А сразу после, не сёдня так завтрася, подскочит Плаксивый на Львовском автобусе и даст своё .... рюзюме ! Как все6гда полное искромётного юмора и помётных советов, мол ; - "Любите Спартак не в себе, а во мне !" А армейцы, ну что ж .... ну плохо ребята, оччччень плохо, раз вы вот этим студентам, прохладной жизни, не можите харю начистить !!! Команду - карикатуру, в которой во главе угла ... вечный бардак, при чём каждый год - другой, .... вы должны были делать в лёгкую, ни секунды не усомнимшись ! А вы .... засранцы, даже в такой период, не в силах им рога поотшибать ! Я очень .... не доволен, ну ооооочччень !

    23.11.2025

  • Иван

    да не так и плохо лысый судил

    23.11.2025

  • Vasilii22

    если вбежать и ударится в штангу- то можно штангу удалить!

    23.11.2025

  • Vasilii22

    а в ответ они выставили Карасева и Казарцева!

    23.11.2025

  • trops57

    Выключил из игры ЦСКА Карасёв, когда не удалил в начале игры Максименкова, за атаку Кругового. Спартак играл прилично и сбрасывать его в гонке за первенство, рановато

    23.11.2025

  • Иван

    у Спартака было пара ударов Барко из штрафной, Маркиньоса несколько. Угальде простил не попав в пустые. а что в ответ было опасного?

    23.11.2025

  • Фортель

    Мнение Газзаева очень ценно, как всегда. Жаль только, что он армеец, а значит - пристрастен. Гол забит был по всем правилам.

    23.11.2025

    • «Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены»
