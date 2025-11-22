Дмитриев отобрал у Барко чудо-гол в ворота Акинфеева! И стал первым россиянином, забившим за «Спартак» в сезоне
Похоже, курьезные голы — проклятие для ЦСКА в этом сезоне. В дерби со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ избежать его не удалось.
Магия Барко
До 43-й минуты дерби проходило без голов. А потом хозяева заработали угловой — и полузащитник Эсекьель Барко превратил его в чудо. Аргентинец закрутил мяч прямо в ворота, Игорь Акинфеев оказался бессилен.
Удар был настолько хитрым, что определить истинного автора гола оказалось непросто.
Первым претендентом был Барко — сначала по картинке показалось, что мяч никого не коснулся. Эсекьель на радостях даже поцеловал эмблему.
На повторе стало видно: мячу, возможно, помог полузащитник Игорь Дмитриев.
Пока красно-белые отмечали необычный гол, Акинфеев о чем-то долго спорил с арбитром Сергеем Карасевым. Но тот мнения не изменил.
Лига в итоге признала Дмитриева автором мяча. Интересно, что это первый российский гол «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее в чемпионате за красно-белых забивали только иностранцы — в общей сложности отличились 24 раза. Москвичи стали единственным клубом лиги, в составе которого футболисты с паспортом РФ не отличались в первом круге.
Второй курьез в сезоне
Так как гол записали на Дмитриева, Барко остался без «сухого листа» — как и Акинфеев. Но вряд ли легенде ЦСКА от этого спокойнее — пропущенный мяч все равно получился курьезным.
Армейцам в этом плане не везет — буквально в октябре свое «чудо» пропустил Владислав Тороп. В матче 12-го тура против «Локомотива» (0:3) сменщик Акинфеева прозевал удар Дмитрия Воробьева с нулевого угла.
Железнодорожники были в шоке — Алексей Батраков схватился за голову, а Александр Сильянов, судя по виду, вообще не поверил в случившееся.
Тороп покидал поле в шоке.
Впрочем, вратарь ЦСКА быстро пришел в себя — после чудо-гола Воробьева Владислав выдал в РПЛ три сухих матча подряд. Думается, на Акинфеева досадный пропущенный тоже не особенно повлияет.
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|
7
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
8
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|1 : 0
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|7
|1
|2