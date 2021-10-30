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«Локомотив» страдал, но дожал «Нижний» благодаря автоголу на 90+4-й. Гисдоль уже второй в РПЛ — после «Зенита»

Леонид Волотко
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 22:20
30 октября. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — «Локомотив» (Москва) — 1:2. Фото ФК «Локомотив»
30 октября. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — «Локомотив» (Москва) — 1:2. Фото ФК «Локомотив»
Теги:
Уникальная победа в Нижнем Новгороде — 2:1.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
13-й тур
«Нижний Новгород» — «Локомотив» (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Берковский, 31 (1:0). Жемалетдинов, 38 (1:1). Миладинович, 90+5 — в свои ворота (1:2).
«Нижний Новгород»: Синицын, Пенчиков, Каккоев, Кечкеш, Масоэро, Юлдошев, Ткачук, Калинский, Шарипов (Миладинович, 87), Берковский (Сулейманов, 71), Эннин (Балай, 78).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбус, Живоглядов (Ненахов, 77), Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский (Лисакович, 46), Марадишвили, Анджорин (Петров, 65), Бека-Бека, Керк.
Предупреждения: Марадишвили, 21. Анджорин, 51. Бека-Бека, 59. Калинский, 80. Рыбус, 85. Синицын, 90+2. Сулейманов, 90+3.
Судьи: Сухой (Люберцы). Мухтаров (Петрозаводск), Ковалев (Реутов).
ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Петросян (Бронницы).
30 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

Маркус Гисдоль меньше месяца в России, но казалось, что мы окончательно разобрались, каким будет новый «Локомотив»: скорее всего, пропустит, поэтому главная задача — забить как можно больше.

Команда выкрутила атакующие настройки на максимум в первом же матче Гисдоля — и красиво ушла с 0:2 от «Рубина». Дерзко сыграла против «Галатасарая», но во втором тайме осталась без сил и проиграла. А в понедельник уверенно справилась с «Сочи».

Но самые серьезные проблемы испытала в Нижнем Новгороде, где ей впервые пришлось отойти от нового стиля.

Под «Локо» Кержаков логично перестроил «Нижний» на пять защитников, отдал мяч (процент владения — 71 на 29 в пользу гостей) и ждал контрвыпадов. В таких условиях высокий прессинг просто не работал — «Локомотив» упирался в ультраплотную оборону и пробивался за счет позиционных атак. Скорости были невысокими, поэтому «Нижний» справлялся и практически не давал ничего создать. Зато неплохо выбегал в отрыв и ловил «Локо» на ошибках.

Они были ожидаемы, учитывая кадровый кризис. Например, Баринов все еще вынужден играть в центре защиты, а тот же Рыбус пока не набрал топ-форму после травмы: привез с «Галатасараем», а в Нижнем отдал голевую на Берковского. Прорыв Ильи, который принадлежит «Локомотиву», выглядел классно — но без обратного паса Мацея, выключившего и Баринова, и Бека-Бека, атака бы просто растворилась.

Каждый раз врезаясь в мощнейшую оборону «Нижнего», «Локо» увеличил число дальних ударов (8 из 12 были нанесены из-за пределов штрафной). И благодаря этому быстро сравнял — в эпизоде с голом Жемалетдинов быстро понял, что нет смысла пробиваться в штрафную, чуть отошел назад и пальнул из-под защитников.

Но больше таких моментов у «Локо» не было. С первых минут Гисдоль пробовал в роли центрфорварда Керка (Смолов остался в Москве из-за сомнительного теста на коронавирус). Жемалетдинов, Рыбчинский и Анджорин играли чуть ниже, а Марадишвили привыкал к роли второго опорного. Но уже в перерыве Маркус отправил Керка на привычный правый фланг, а вперед выпустил Лисаковича (вместо Рыбчинского). Лучше не стало и после ухода Анджорина — вышедший Петров все же слишком сырой для игры, в которой вся команда не очень представляет, как строить позиционные атаки и за счет чего дожать соперника уровня «Нижнего».

В классическом представлении гол на последних минутах — это результат мощнейшего навала, расстрела с любых позиций и создания топ-моментов. В Нижнем не было ничего подобного. Да, «Локо» контролировал мяч, но вообще не понимал, как монетизировать владение. А прямо перед голом чудом не пропустил: Жемалетдинов поскользнулся и подарил «Нижнему» убойную контратаку.

Автогол Миладиновича — итог стараний Бека-Бека, который разогнал атаку со своей половины, на рывке добежал до вратарской и нырнул перед мячом, смутив Синицына и защитника. И, конечно, результат дикого фарта, благодаря которому «Локомотив» обошел «Динамо» с ЦСКА и поднялся на второе место.

Впереди банды Гисдоля — только «Зенит». И битва со «Спартаком» в следующем туре. В Тушино точно будет бодрее, чем в Нижнем.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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