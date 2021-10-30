«Крылья» остановили очередного фаворита, «Краснодар» не смог обойти ЦСКА и «Динамо»

Краснодарцы набрали в двух последних домашних матчах всего одно очко.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

13-й тур

«Краснодар» — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)

Гол: Сарвели, 43.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Ионов, 61), Сорокин, Крыховяк, Кабелла, Классон (Ильин, 72), Вилена, Черников, Сперцян, Кайо, Кордоба.

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Н.Чернов, Солдатенков, Горшков, Бейл, Зиньковский (Витюгов, 80), Ежов (Зеффан, 84), Пруцев (Пиняев, 80), Иванисеня, Сергеев (Глушенков, 84), Сарвели (Цыпченко, 73).

Предупреждения: Иванисеня, 30. Сергеев, 45. Кабелла, 45+4. Ильин, 77. Витюгов, 90+1.

Удаление: Иванисеня, 89.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Кобзев, Мосякин (оба — Москва).

ВАР: Турбин (Дмитров). Березнов (Москва).

30 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Нынешние «Крылья Советов» чем-то напоминают те времена, когда «Краснодар» становился явлением в российском футболе. Та же смелость, стремление показывать интересный футбол и поставленная игра. То есть то, что, как принято говорить, вызывает симпатии нейтрального зрителя. Отсюда интерес к субботней игре, в которой ожидания в большей степени оправдывали подопечные Игоря Осинькина.

И если момент Зиньковского можно было посчитать случайностью, так как мяч прилетел на ногу полузащитнику от головы защитника «Краснодара», то следующая атака продемонстрировала серьезность намерений волжан. Тот же Зиньковский забросил мяч за спину допустившему ошибку Сорокину, и Ежов вывел на убойную позицию Сарвели. Можно лишь предположить, что тот такой щедрости от партнера не ожидал, ведь тот мог решать эпизод самостоятельно, и Сафонов выручил.

У «Краснодара» в атаке, напротив, мало что получалось. Кто-то в таких ситуациях начинает методично грузить мяч в штрафную с флангов, однако «быки» выбрали другой путь — дальние удары. Тон задал попавший в перекладину Вилена. Ее же коснулся мяч после штрафного в исполнении Сперцяна, и, наконец, удача улыбнулась Кайо. А точнее — Классону, который подставил ногу под удар бразильца и поставил Ломаева в тупик.

Только в этом эпизоде оказалось еще одно действующее лицо, и так как Кордоба находился в офсайде, в ситуацию вмешался ВАР. Евгений Кукуляк подсказку и аргументы видеоасситента выслушал, но решение принял, лишь самостоятельно изучив запись и посчитав, что нападающий создавал помехи вратарю. Получается, «Краснодар» получил двойной удар — его гол отменили, а еще это сбило ритм игры, так как судья принимал решение почти пять минут.

Этим, впрочем, объяснить ошибку Петрова в простой ситуации нельзя. Между тем она имела роковые последствия, так как получивший неожиданный подарок Сергеев вывел на пустые ворота Сарвели. И такие эпизоды стали одной из главных проблем для команды Виктора Гончаренко, потому что вскоре после начала второго тайма уже Сорокин, не глядя, решил сбросить мяч головой в сторону собственных ворот и организовал в итоге промахнувшемуся Сергееву чистый выход один на один.

Такие моменты по остроте выглядели весомее, чем все, что создал по умолчанию проводивший в атаке львиную долю времени «Краснодар». Только самое по себе давление ничего не значит и дивидендов не сулит, а уже упоминавшиеся дальние удары не становились для Ломаева проблемой. Даже в ситуации, когда мяч после атаки Крыховяка дважды коварно подскочил, ударившись о газон.

Поляк снова пытался вести за собой, став заметной фигурой и после увеличения силового давления на самарскую штрафную с выходом Илтина. Если бы не оказавшийся на пути мяча Солдатенков, Крыховяк мог сравнять счет, откликнувшись на подачу с правого фланга. Однако более важным кажется то, что данный эпизод не выглядел системным, и по сути это был единственный позиционный просчет обороны «Крыльев».

Гости выглядели командой, которая лучше подготовилась к конкретной игре. Они классно выходили из обороны, четко зная болевые точки краснодарской обороны, а у собственных ворот выбивали большинство традиционных козырей черно-зеленых. Кабелла, Сперцян и Классон не получали свободного пространства, а Кордоба постоянно был под присмотром. Даже Пиняев, которого принято ассоциировать с творческой игрой, по ходу ключевого отрезка пахал вместе со всеми в обороне за себя и за удаленного на последних минутах Иванисеню.

Но и момент в концовке для Глушенкова создал как раз Пиняев. А экс-спартаковец пожадничал с ответной передачей, загубив атаку.

Эту победу «Крылья» одновременно выстрадали и наиграли на три очка. Взлет Самары в таблице продолжается, тогда как не проигрывавший в чемпионате с августа «Краснодар» пережил черную неделю, после кубкового разгрома в дерби с «Кубанью» упустив возможность одним махом обойти ЦСКА и «Динамо». И это вторая подряд домашняя осечка после ничьей с «Уфой».