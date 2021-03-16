В «Спартак» отправляют 100-килограммового кузена Эменике из США. Кто он?

Рассказываем о возможном новичке красно-белых — 20-летнем нападающем «Барнсли» Дэриле Дике.

Брат из «Амкара»

Дике (на всех видеозаписях американские и британские комментаторы произносят его фамилию именно так, а не «Дайк») родился в Оклахоме, он младший из пятерых детей в семье, при этом все они занимаются спортом. Самый успешный из них — 34-летний Брайт. Он играл за сборную Нигерии, «Портленд Тимберс», «Торонто», а самое главное — за «Амкар»! В начале 2016-го грузный форвард приехал в Пермь, но уже весной покинул ее свободным агентом, сыграв всего в четырех матчах премьер-лиги.

Кузен из «Спартака»

Когда Брайт Дайк/Дике приехал в «Амкар», его постоянного спрашивали про двоюродного брата — Эммануэля Эменике. Очевидно, что и Дэрила, если он перейдет, будут спрашивать об экс-нападающем «Спартака». Правда, на поле они никогда не пересекались. Эменике вообще никогда не играл в США, а Дике там родился и воспитывался — сперва в Оклахоме, а затем в Вирджинии.

Гол в первом матче в основе

В американском спорте распространена система драфта, в том числе и в футболе. Дике выбрали в начале 2020 года в первом раунде под общим пятым номером. Новым клубом форварда стал «Орландо Сити», в котором сейчас играют Нани, Жоау Моутинью и Алешандре Пату.

Интересно, что Дике сразу заиграл в МЛС. Первые полгода ушли на пандемию, но уже летом Дэрил дебютировал за новую команду. В июле и августе МЛС проводила усеченный турнир на выбывание в окрестностях Орландо, на нем команда Дике дошла до финала, а сам форвард провел три матча в плей-офф. А уже в августе состоялся полноценный дебют Дике в МЛС, и он даже забил в первой встрече — в ворота «Интер Майами».

Прорыв

Дике моментально стал основным форвардом «Орландо» и во второй игре оформил дубль — принес победу над «Нэшвиллом». Из стартового состава он весь 2020 год почти не пропадал — постоянно играл на острие. В некоторых матчах — в паре с Нани. В итоге Дике собрал солидный урожай в 17 матчах МЛС — восемь голов и три голевые передачи. Правда, чемпионом «Орландо Сити» так и не стал — вылетел в четвертьфинале, проиграв «Нью-Ингланд Революшн».

Аренда в «Барнсли»

Зимой Дике отправился покорять Европу — на полгода форварда арендовал клуб чемпионшипа «Барнсли», который сейчас борется за выход в премьер-лигу. Причем скачок из середняков в шестерку «Барнсли» сделал в последние два месяца: Дике провел за команду девять матчей в чемпионшипе, в восьми из них она победила, а еще один раз сыграла вничью. Дэрил уже забил за «Барнсли» три мяча.

Сборная США

Дике — классический нападающий таранного типа. Мощный, достаточно техничный для своих габаритов. Его рост — 188 сантиметров, а вес — почти 100 кило. На сайте МЛС указано, что Дике весит 220 фунтов — это 99,8 килограмма.

Но мощь Дэрилу даже в плюс, и в сборной США это понимают. Вы наверняка слышали, что американцы всерьез намерены выиграть домашний чемпионат мира в 2026 году и уже сейчас готовят к нему амбициозную молодежь. Дике 2000 года рождения, к мировому первенству в США, Мексике и Канаде он будет в расцвете сил. И у него уже есть матч за национальную команду — в феврале Дике сыграл 25 минут в товарищеской встрече со сборной Тринидада и Тобаго.

Перспективы

Transfermarkt оценивает стоимость Дике в 5 миллионов евро, но, если верить слухам, «Орландо» зимой отказался продавать форварда клубу из топ-6 АПЛ за 10 миллионов долларов. Возможно, не зря — потенциал у Дике действительно высок. Сейчас в Америке пишут, что нападающий в сфере интересов «Брюгге» и «Спартака». Но на данный момент места в составе для Дике нет — Ларссон, Понсе и Соболев и так не вмещаются в основу. Но если кто-то уйдет — возможно.