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Семак может рвануть к титулу и уволить Гончаренко. У ЦСКА есть шанс вернуть интригу в РПЛ

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 00:10
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня состоится главная игра футбольной весны в России — армейцы примут чемпиона на своем поле.
ЦСКА — Зенит
ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.ЦСКА не проиграет «Зениту», «Динамо» наберет очки в Краснодаре. Прогнозы на 23-й тур РПЛ

ЦСКА против «Зенита», пожалуй, самое статусное соперничество в российском футболе за последнее десятилетие. Да, в плане эмоций это не дерби армейцев со «Спартаком» и не противостояние красно-белых с питерцами. Но начиная с переходного сезона-2011/12 «Зенит» выиграл четыре чемпионских титула, а ЦСКА — три. То есть семь из девяти возможных. Это больше, чем две трети. В таких условиях каждый матч между клубами становится особенным.

Предстоящая игра — не исключение. От нее в золотой гонке зависит очень многое. Тут даже говорить особенно ничего не нужно, достаточно просто посмотреть в турнирную таблицу. Победа «Зенита» вычеркивает ЦСКА из претендентов на первое место. Обратный результат закручивает интригу до предела. Ничья скорее в пользу гостей и «Спартака».

И тут важен еще вот какой момент. У команды Сергея Семака довольно простой календарь на финише: «Химки» (д), «Сочи» (г), «Краснодар» (г), «Ротор» (д), «Локомотив» (д), «Уфа» (г), «Тамбов» (г). Из топ-соперников — только «Локомотив», который весной очень хорош. Возможно, к ним можно было бы отнести и «Краснодар», но игры с «быками» в последнее время даются питерцам в целом легко, даже в гостях. Три очка, отобранных у ЦСКА, по сути, откроют сине-бело-голубым дорогу к третьему чемпионству подряд. Если по итогам этого тура сохранится «+4» от «Спартака», это даст «Зениту» право на осечку: можно делать ничью с «Локо» и в Краснодаре, и даже одно поражение не станет трагедией. В любом случае при равенстве очков с красно-белыми питерцы окажутся выше по результатам личных встреч.

13&nbsp;марта. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:1. Виктор Гончаренко (крайний справа).«Гончаренко — в отставку!» Терпение болельщиков ЦСКА лопнуло

Помимо чисто турнирной в матче есть еще одна интрига, пусть и не столь явная — будущее Виктора Гончаренко. После поражения в Туле по соцсетям прокатилась очередная волна хейта главного тренера ЦСКА. Его отставка казалась неминуемой в декабре — как писал «СЭ», лидеры команды не возражали бы против такого решения, а и.о. должен был стать Василий Березуцкий. Тогда Гончаренко выкрутился и даже вроде бы выиграл аппаратную войну.

Но на поле после рестарта дела идут так себе. Поражение от «Зенита» не только убивает надежды на титул, но и ставит под серьезную угрозу попадание в Лигу чемпионов. И это на фоне трансферной кампании на 30 миллионов евро летом и приобретения Саломона Рондона зимой. Впереди же — пауза на сборные. Как раз время для серьезных решений.

Следующий матч

Место: 3 | Очки: 40
ЦСКА
П В П В В
20:00 17/03/2021
- : -
+25 =17 -26 (82 - 84)
Место: 1 | Очки: 45
Зенит
В П Н П В
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
Н. Влашич
6.32
И. Акинфеев
6.12
К. Кучаев
5.97
А. Дзюба
6.20
С. Азмун
6.14
Ф. Малком
6.13
Травмы и дисквалификации
Б. Фукс
К. Набабкин
Мариу Фернандес
А. Дзагоев
М. Кержаков
С. Дриусси
Ф. Малком
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