Семак может рвануть к титулу и уволить Гончаренко. У ЦСКА есть шанс вернуть интригу в РПЛ

Сегодня состоится главная игра футбольной весны в России — армейцы примут чемпиона на своем поле.

ЦСКА против «Зенита», пожалуй, самое статусное соперничество в российском футболе за последнее десятилетие. Да, в плане эмоций это не дерби армейцев со «Спартаком» и не противостояние красно-белых с питерцами. Но начиная с переходного сезона-2011/12 «Зенит» выиграл четыре чемпионских титула, а ЦСКА — три. То есть семь из девяти возможных. Это больше, чем две трети. В таких условиях каждый матч между клубами становится особенным.

Предстоящая игра — не исключение. От нее в золотой гонке зависит очень многое. Тут даже говорить особенно ничего не нужно, достаточно просто посмотреть в турнирную таблицу. Победа «Зенита» вычеркивает ЦСКА из претендентов на первое место. Обратный результат закручивает интригу до предела. Ничья скорее в пользу гостей и «Спартака».

И тут важен еще вот какой момент. У команды Сергея Семака довольно простой календарь на финише: «Химки» (д), «Сочи» (г), «Краснодар» (г), «Ротор» (д), «Локомотив» (д), «Уфа» (г), «Тамбов» (г). Из топ-соперников — только «Локомотив», который весной очень хорош. Возможно, к ним можно было бы отнести и «Краснодар», но игры с «быками» в последнее время даются питерцам в целом легко, даже в гостях. Три очка, отобранных у ЦСКА, по сути, откроют сине-бело-голубым дорогу к третьему чемпионству подряд. Если по итогам этого тура сохранится «+4» от «Спартака», это даст «Зениту» право на осечку: можно делать ничью с «Локо» и в Краснодаре, и даже одно поражение не станет трагедией. В любом случае при равенстве очков с красно-белыми питерцы окажутся выше по результатам личных встреч.

Помимо чисто турнирной в матче есть еще одна интрига, пусть и не столь явная — будущее Виктора Гончаренко. После поражения в Туле по соцсетям прокатилась очередная волна хейта главного тренера ЦСКА. Его отставка казалась неминуемой в декабре — как писал «СЭ», лидеры команды не возражали бы против такого решения, а и.о. должен был стать Василий Березуцкий. Тогда Гончаренко выкрутился и даже вроде бы выиграл аппаратную войну.

Но на поле после рестарта дела идут так себе. Поражение от «Зенита» не только убивает надежды на титул, но и ставит под серьезную угрозу попадание в Лигу чемпионов. И это на фоне трансферной кампании на 30 миллионов евро летом и приобретения Саломона Рондона зимой. Впереди же — пауза на сборные. Как раз время для серьезных решений.