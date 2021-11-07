Накануне московского дерби вспоминаем, как легенда «Спартака» Илья Цымбаларь пытался реанимировать свою карьеру в «Локомотиве» Юрия Семина.

«Цыля вышел за «Спартак» в контрольном матче, и мы увидели: скорость и резкость пропали...»

По ходу сезона-1999 Илья Цымбаларь перестал проходить в основной состав «Спартака». Осенью главный тренер москвичей Олег Романцев принял решение расстаться со своим бывшим капитаном.

«Сейчас сложилось так, что Цымбаларь выглядит объективно слабее других футболистов, — объяснял журналистам Олег Иванович. — На левом краю Тихонов лучше по всем статьям, а на позиции под нападающими предпочтительнее смотрится молодой Безродный. Такому известному игроку, как Цымбаларь, не пристало сидеть на скамейке запасных. Тем более учитывая его возраст — как-никак Илье уже тридцать лет».

Впрочем, в январе 2000-го лучший футболист России-1995 получил еще один шанс, прибыв на сбор красно-белых. Но не сложилось.

— Помню, как Илья тогда ненадолго вернулся в «Спартак», — рассказывал корреспонденту «СЭ» бывший врач команды Юрий Васильков. — Провел одну-две тренировки — вроде ничего выглядел. А потом сыграл в контрольном матче, и мы увидели, что у него нет уже последней, пятой скорости. Резкость пропала. Он мог бы свободно играть в другой команде, но не в «Спартаке». В середине таблицы его бы просто на руках носили. А нам нужно было побеждать здесь и сейчас. У Ильи объективно уже не получалось... И он не обижался, все понимал. Неконфликтный человек, никогда не буянил. Себя не запускал. Не помню, чтобы его штрафовали за лишний вес. Жил своей жизнью. Глубоко семейный парень. Он ценил дружбу, никогда никого не подставлял и никого не предавал! Все равно карьера у Ильи очень счастливая. Его очень любили. Он до сих пор остается нашим светлым пятном. И так будет всегда...

«Ему есть о чем вспомнить за семь лет, проведенных в «Спартаке», — писал в те дни обозреватель «СЭ». — Гол в ворота итальянцев в финале чемпионата Европы-1996 и суперштрафной в игре Лиги чемпионов-1998/99 с «Реалом». Красивейший мяч с лета в золотом матче первенства-1996 против «Алании». Ну и, конечно, незабываемый пас Валерию Карпину в прошлогоднем победном матче на «Стад де Франс». Все это позволяет многим считать Цымбаларя сильнейшим футболистом «Спартака» 90-х годов. Болельщики красно-белых посвятили бывшему одесситу массу кричалок, и по популярности среди них он, пожалуй, вне конкуренции. Те фаны «Спартака», кто был воспитан на эстетике Гаврилова и Черенкова, к технарю и хитрецу Цыле всегда испытывали особо нежные чувства. Такой человек не должен был расставаться с клубом так, как это произошло. Да, Цымбаларь не ангел, но в любом случае он не заслужил такого финала в спартаковской карьере, как выставление на трансфер».

— Не считаете, что люди, которые столько сделали для «Спартака» — и вы, и Тихонов, — должны были уходить по-другому? — спросили Цымбаларя в 2003 году.

— (После паузы.) Как сложилось, так сложилось. Никаких обид на «Спартак» у меня нет.

А потом добавил: «Психологически чувствовал себя немного не в своей тарелке. Обстановка была уже не та, что прежде. Пришли молодежь, легионеры... Из той чудесной команды, с которой в середине 90-х мы навели шороху в Европе, не осталось практически никого».

Илья Цымбаларь. Фото Александр Вильф, —

Зачем он пошел в «Локо» при живом Лоськове?

У Ильи были варианты продолжения карьеры в Израиле, Турции и даже Японии. Его приглашали «Крылья Советов», но он в итоге остался в Москве, подписав однолетний контракт с «Локомотивом».

— Цымбаларь изъявил желание перейти в нашу команду, и мы с удовольствием ему такую возможность предоставили, — прокомментировал трансфер рулевой железнодорожников Юрий Семин. — Все остальное — с учетом высокой конкуренции в нашей средней линии — будет зависеть от самого игрока. Мы рады приобретению: футболист с таким именем и такой техникой не должен пропасть для российского футбола. Кроме того, Цымбаларь очень популярен в стране, и, надеюсь, с его помощью мы увеличим нашу болельщицкую аудиторию. И, наконец, опыт его выступлений на международной арене весьма пригодится нам во время предстоящего дебюта в Лиге чемпионов.

Далеко не все специалисты верили в эффективность такого альянса. Не было уверенности, что Цымбаларь с ходу отвоюет себе место в стартовом составе. На первый взгляд в «Локо» экс-спартаковца ждала незавидная участь — конкуренция за место «под нападающими» с Дмитрием Лоськовым. Показатели Лоськова в предыдущем сезоне — 14 голов и 14 результативных передач — весьма красноречивы (для сравнения: у Егора Титова было 11 + 11). При этом вариант с переводом Цымбаларя в нападение по большому счету исключался: в распоряжении Семина было четыре форварда, претендующих на две позиции впереди, — Терехин, Джанашия, Пименов, Булыкин. Кроме того, выздоровел еще и Гарас. «Челноком» на краю Цымбаларь быть уже не мог. А место опорного хавбека застолбил за собой Смертин.

Выходит, тупик? И все-таки один вариант, при котором Цымбаларь с Лоськовым могли сосуществовать на поле, имелся. Специалисты полагали, что «Локомотив» будет играть вообще без крайних полузащитников — их функции станут выполнять фланговые защитники Евсеев и Лаврик (или Соломатин), которым будет вменяться в обязанность бороздить всю бровку. При трех чистых центральных защитниках (предположительно — Чугайнов, Черевченко, Нижегородов) высвобождалась одна позиция инсайда. За нее-то и мог с Саркисяном и Харлачевым побороться Цымбаларь.

Илья Цымбаларь (второй справа). Фото Александр Вильф, —

Интересным мнением тогда поделился бывший нападающий «Спартака» Юрий Севидов:

— Сегодня «Локо» укомплектован как никакой другой клуб России, он единственный, кто способен реально составить конкуренцию «Спартаку». Приглашая Цымбаларя, мне кажется, железнодорожники держат в уме два варианта и ни при одном из них ничего не теряют. Илья — футболист умный, хитрый, а таких у нас дефицит. В «Локомотиве» он может стать игроком второго тайма, а команда с его помощью после перерыва получит возможность резко усиливать игру. Это первый вариант. В случае же, если у Цымбаларя что-то не получится, Семин постарается его засветить и продать на Запад. Думаю, последний вариант прорабатывал и «Спартак», который расстался с Цымбаларем не очень красиво.

— Почему с Цымбаларем подписано однолетнее соглашение? - спросили журналисты президента «Локомотива» Валерия Филатова.

— Мы не будем возражать, если он уже в середине сезона найдет выгодный зарубежный вариант. Все зависит от него — если условия личного контракта будут устраивать Цымбаларя, мы его отпустим вне зависимости от суммы трансфера. Но все же надеемся, что он сыграет за нас в Лиге чемпионов и своим опытом очень там поможет.

«Я не играл против «Спартака» по соглашению Семина и Романцева? Посмотрите рентгеновские снимки»

После сочинского сбора Семин признал, что в функциональном плане Цымбаларь пока явно далек от своего идеала:

— Он пропустил много времени, а потому готов сейчас на 40, максимум 50 процентов. Но я убедился, что в технике, в понимании футбола Цымбаларь остался прежним. Вижу, как он работает, а потому уверен, что к 24 марта сможет набрать нужные кондиции.

— И в игровом, и в физическом плане пока готов не больше чем на троечку, — согласился Цымбаларь. — Надеюсь, как только подтяну физические кондиции, придет и остальное. Осталось немного: примерно килограмм лишнего веса. В «Локомотиве» больший акцент на использование дальних передач. В «Спартаке» же основа игрового почерка — мелкий и средний пас. На сегодня это единственное серьезное отличие, которое я уловил.

Его дебют за железнодорожников состоялся 24 марта в дерби с ЦСКА (1:0). Илья вышел на поле всего на 15 минут и не успел себя толком проявить. В стартовом составе в середине поля Семин сделал ставку на Лоськова, под которым расположились Смертин и Дроздов. На краях полузащиты действовали Евсеев и Соломатин.

Первый блин получился комом. За отведенное ему время Цымбаларь надорвал икроножную мышцу. По оценке врача «Локо» Александра Ярдошвили, на возвращение в строй 30-летнему полузащитнику должно было потребоваться не меньше десяти дней.

Хавбек пропустил встречу с «Крыльями» 1 апреля. 8-го же числа должно было состояться дерби со «Спартаком». Интрига, согласитесь, нешуточная: Цымбаларь против своей бывшей команды, легендой которой он стал. Однако Илья не успел до конца восстановиться, а возможно, еще не был психологически готов к игре против красно-белых.

Далеко не все верили тогда в версию, что Цымбаларь пропускает дерби исключительно из-за травмы:

— Многие уверены, что ваша травма — не более чем хитрый трюк, повод оправдать отсутствие в матче со «Спартаком». Может, на самом деле существует джентльменское соглашение Олега Романцева и Юрия Семина о том, что вы на поле не появитесь?

— Интересно, кто распускает эти слухи. Если и вы не верите, что травма у меня настоящая, поезжайте в ЦИТО и посмотрите рентгеновские снимки.

— А почему о ней стало известно только через несколько дней после игры с ЦСКА?

— За те пятнадцать минут, что я провел тогда на поле, никаких болезненных ощущений не возникало. А на обследование поехал уже после выходных, в понедельник. Тогда-то и выяснилось: в какой-то момент я надорвал икроножную мышцу.

— У вас остались серьезные стимулы продолжать выступления на высоком уровне?

— Во-первых, мне еще не надоело играть. Во-вторых, хочу как можно быстрее набрать прежнюю форму, чтобы вновь получать удовольствие от футбола. А в-третьих, если в России я уже выиграл все, то в Европе еще ничего. Пора восполнить этот пробел.

Илья Цымбаларь. Фото Александр Вильф, —

Гол в финале Кубка. «Как только начинаешь говорить — заканчиваешь играть»

Увы, Цымбаларь так и не вышел на свой прежний уровень. Вот оценки «СЭ» его игре за «Локо» в чемпионате России.

С «Факелом» (1:0) — 5.5: «Обратил на себя внимание лишь на исходе встречи, когда фирменным трюком, имитацией фола со стороны опекуна, заставил арбитра назначить штрафной».

С «Торпедо» (1:1) — 5.5: «Экс-спартаковцу явно не хватало скорости, в созидательном плане не преуспел. Совершил несколько эффективных подкатов».

С «Ростельмашем» (0:0) — 6.0: «Особой остроты в атаке не создал. Имел два неплохих момента, в одном из которых пытался головой замкнуть подачу углового. Боролся за мяч, но действовал с большим процентом брака».

Матч второго круга против «Спартака» он вновь пропустил.

— Жаль, что в безобидной ситуации на тренировке, совершая подкат, получил травму колена Цымбаларь, для которого мы наконец нашли постоянную позицию на поле, — констатировал Семин. — И вдвойне обидно, что он второй раз не сможет выйти на поле в матче против «Спартака».

В чемпионатах России Илья лишь однажды сыграл против «Спартака» — в октябре 2001-го, уже будучи футболистом «Анжи». А вот болельщики одесского «Черноморца» со стажем наверняка помнят его великолепный гол в ворота красно-белых в апреле 1990 года.

Статистика Ильи в играх за железнодорожников в чемпионате России довольно скромная: 10 матчей, 0 голов, 0 результативных передач.

Однако утверждать, что его пребывание в составе «Локомотива» прошло бесследно, конечно, нельзя. Цымбаларь внес значительный вклад в победу красно-зеленых над ЦСКА в финале Кубка России (3:2 д.в.).

При счете 2:1 в пользу команды Семина армейцы получили право на стандарт. После штрафного, поданного с левого края Хомухой, у ворот железнодорожников возникла куча-мала. Но спустя секунды мяч нашел Цымбаларя — он был единственным, кто не вернулся в свою штрафную. И тут выяснилось, что у ЦСКА игроков, оставшихся в обороне, не было вовсе. Поскольку Цымбаларь получил мяч на своей половине, офсайда не было — он в гордом одиночестве пробежал две трети поля. И с каким-то издевательским изяществом обыграл Окрошидзе. 3:1!

В тот день экс-спартаковец временами играл с прежним блеском. Четко выполнил установку тренера, снабжая форвардов острыми пасами.

После завоевания девятого титула в своей российской карьере полузащитник от общения с журналистами отказался. А на вопрос, что заставило его взять обет молчания, в шутку сказал: «Как только начинаешь говорить — заканчиваешь играть».

«Было тяжко — я никогда в жизни столько не бегал. Мы с Семиным оба ошиблись»

В августе 2000-го Цымбаларь летал в Саудовскую Аравию, где в течение нескольких дней вел переговоры с чемпионом этой страны клубом «Аль-Наср» (кстати, в этой команде в свое время немного поиграл знаменитый болгарский форвард Христо Стоичков), а также передал аравийцам кассету с записью игр Валерия Кечинова. Однако по ряду вопросов между сторонами возникли разногласия, после чего Цымбаларь отправился домой. Интерес к нему проявляли и в Израиле, был вариант с китайским клубом, но Илья так никуда и не уехал.

В конце сезона у него закончился контракт с «Локомотивом», и вскоре он на правах свободного агента перешел в «Анжи».

— Цымбаларь — это ваша ошибка? — спросили тогда Юрия Семина.

— Ни в коем случае. Цымбаларь внес немалый вклад в победу в Кубке России. К сожалению, потом на него обрушились травмы, после которых он так и не смог набрать форму. Могу сказать, что особых претензий к Цымбаларю у меня нет.

А вот Валерий Филатов высказался жестче: «На определенном этапе он нам помог, в частности в Кубке России. А почему Цымбаларь весь сезон не играл так, как умеет? По-моему, он просто не хотел особо напрягаться. Во всяком случае, я не видел у него огромного желания выкладываться на сто процентов».

Так почему же легенда «Спартака» не заиграла в «Локомотиве»? Сам Цымбаларь дал исчерпывающий ответ на этот вопрос.

«В «Локомотиве» не принят индивидуальный подход — либо ты устраиваешь, либо нет, — так объяснял свой невысокий КПД Цымбаларь в интервью «СЭ» уже после завершения игровой карьеры. — Силовая борьба, длинные передачи... Я не вписался. Был постоянный дискомфорт — по игровой тактике. Хочу дать короткий пас, а наш игрок ждет длинный, потому что в «Локомотиве» так заведено. Было тяжко — я никогда в жизни столько не бегал. Мы с Семиным оба ошиблись, каждый по-своему. Кроме «Локомотива» приглашал меня еще Газзаев в «Динамо» — туда я не пошел как раз по этой причине. Все знают, какие у Валерия Георгиевича предсезонки. Сплошной атлетизм... Я просто физически не выдержал бы. В «Локомотиве» столкнулся с тем же. И я, и Семин понимали, что так лучше для всех. Мы до сих пор в нормальных отношениях, я даже на базу иногда приезжаю. Гена Нижегородов женат на сестре моей жены — беру у него пропуска на стадион. А когда Юрия Палыча встречаю, долго и по-доброму разговариваем. Никаких проблем. «Локомотив» — тоже моя команда. Не только полгода жизни...

Футбольной общественности, болельщикам тяжело было свыкнуться с мыслью, что Цымбаларя больше нет в «Спартаке», и это порождало немало курьезных случаев.

— Уже выступал за «Локомотив», на игре в Нижнем Новгороде выпускают вместо меня Харлачева, и диктор объявляет: «В команде «Спартак» замена...» Слышали бы вы тот хохот на трибунах! А у меня немножко екнуло внутри... — вспоминал Илья. — В Махачкале поначалу случалось слышать: «Сегодня «Спартак» играет? А что Цымбаларь здесь делает?»