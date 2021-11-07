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В Стамбуле «Локо» сделал первый шаг в новую жизнь. Сможет ли в Тушине сделать второй?

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 09:00
«Галатасарай» — «Локомотив» — 1:1. Игроки российской команды празднуют забитый мяч. Фото AFP
«Галатасарай» — «Локомотив» — 1:1. Игроки российской команды празднуют забитый мяч. Фото AFP
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Игорь Рабинер — о команде Маркуса Гисдоля перед встречей со «Спартаком».
Спартак — Локомотив
&laquo;Галатасарай&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Скандал в Лиге Европы: «Локо» грозит техническое поражение или переигровка с «Галатасараем». Все из-за судьи

Многим не понравилось, что я в целом с пониманием отнёсся к отставке Николича и к назначению немца (фамилия в данном случае была не слишком важна), который смотрит с Рангником в одном направлении. Эти люди посчитали мою позицию лоялистской к руководству «Локо», хотя я объяснял, что связка спортивного директора (каковым по факту является Рангник) и главного тренера — важнейшая вещь для успеха команды, а с Николичем Рангник смотрит на футбол совсем по-разному.

Юрий Сёмин в нашем разговоре пару дней назад в ответ на мой вопрос о его отношении к замене Николича на Гисдоля сказал, что пока не находит ответа, где логика решения и в чем тут интересы футбола. И это при том, что к своему сменщику Николичу он относился безо всяких симпатий.

Вы знаете мое отношение к Юрию Палычу — но считаю, что тут он не прав. Потому что есть тут и логика, и интересы футбола. Справедливости по отношению к Николичу и его работе, наверное, нет. Но с чего мы взяли, что футбол, результаты и менеджерские решения в нем — это вообще про справедливость?

Я и сам, честно говоря, не знал тренера Гисдоля. И не пытался сделать вид, что знаю, начитавшись всяких ресурсов. Это теперь все по его биографии изучили тот факт, что он — спринтер, что и сам Маркус не стал скрывать. Но мы же знаем, что в современном футболе количество спринтов важнее, чем общий объём пробега.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; перед матчем против &laquo;Лестера&raquo; в&nbsp;Лиге Европы. «Спартак» лучше «Зенита» в Европе. Но что не так в РПЛ?

Так вот, после лютого матча и дурдома в хорошем смысле на последних минутах в Стамбуле, ответьте на пару вопросов.

1) За каким футболом вам интереснее наблюдать (если даже сопоставить одинаковые результаты) — за тем, что закончился 1:1 дома с «Марселем» или 1:1 в гостях с «Галатасараем»?

2) При каком футболе игроки быстрее будут прогрессировать, а значит, позволять клубу хорошо заработать на своей продаже — при рисковом, наглом, до какой-то степени безбашенном при Гисдоле или осторожном, да, волевом, но явно перестраховочном при Николиче?

3) Теперь вы понимаете, зачем «Локо» купил Бека-Бека и Марадишвили? И про Тикнизяна скоро поймёте.

Мне забавно читать, что Николича нужно назначать в «Спартак». Во-первых, этого не будет, потому что за ним стоит Тимур Гурцкая — персона нон-грата для Федуна и Заремы. Во-вторых, такой футбол точно не зайдёт болельщикам красно-белых.

Какое-то время повосхищаются умением отыгрываться на последних минутах, вытаскивать проигранные матчи, — а потом захочется выигранных. Захочется зрелища. А это точно не про Марко. Он и сам не скрывал это в интервью Нобеля, когда напрямую уличил во вранье Кикнадзе (тогда ещё возглавлявшего клуб): погуглите, мол, говорил ли я хоть раз в жизни об атакующем футболе.

Он честный и хороший мужик, Марко Николич. И тем внушает к себе большую человеческую симпатию. Но боюсь, что его тренерский потолок в более конкурентных чемпионатах, чем Сербия и Венгрия, достаточно ограничен.

Руй Витория. «Следующий тренер «Спартака» будет понимать, что он идет на суицидальную работу — сложную и недолгую». Геркус — о нестабильности красно-белых

Был бы рад ошибиться — посмотрим дальше за его карьерой, которая, возможно, не меньше, чем у Миодрага Божовича, будет связана с Россией, где он заполучил очень приличную репутацию.

Но более агрессивный и доминирующий футбол Гисдоля (ну, или Рангника — Гисдоля, если хотите) — это история не про голый результат и не про единство в коллективе, а про стабильно яркое зрелище в целом и прогресс отдельных игроков в частности.

«Локомотив» перед туром делил 2-3 места с «Сочи» и уже играет в футбол по Гисдолю — хотя прагматик Николич, сменив Сёмина, доехал тогда до серебра на его составе и игре. Сегодня — важнейший для обеих команд матч со «Спартаком».

Две выездных ничьих, по 1:1 в Турции и Англии, добыты полярными футбольными философиями. В связи с этим особенно интересно, как сыграет «Спартак» — с «Локомотивом"-то более или менее понятно. Очень хочется примерно такой зарубы на встречных курсах, как в Стамбуле.

А вам?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Игорь Рабинер все материалы автора

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