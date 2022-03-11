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Сегодня, 11:30

Финансовые проблемы, закрытый аэропорт, новый вектор? Почему «Краснодар» потерял тренера и легионеров

Константин Алексеев рассказал о ситуации в «Краснодаре»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Футболисты «Краснодара».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Гжегож Крыховяк, Кайо, Егор Сорокин и Урош Спаич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Инсайды «СЭ».

Парадокс. Самый нестабильный, по мнению общественности, клуб последних лет — «Спартак» — сохраняет иностранного тренера и всех легионеров. Включая Жиго, который мог воспользоваться решением ФИФА о «каникулах» до 30 июня и раньше времени присоединиться к будущему клубу — «Марселю». При том что летом все равно уезжать, а красно-белые в сезоне претендуют только на Кубок.

Зато самый устойчивый «Краснодар» разом потерял и весь тренерский штаб, и обойму легионеров, выставив против «Урала» состав из девяти россиян, белоруса Мартыновича и игрока сборной Армении Сперцяна, родившегося в Ставрополе.

Первая реакция на сообщения из Краснодара была такой: это только начало, за ними последуют остальные. Тем более что чуть раньше уехал Гисдоль. Но шло время, а во всех 16 клубах РПЛ в сумме до сегодняшнего дня было еще только две потери легионеров из дальнего зарубежья — шведы Дагерстоль из «Химок» да Бьернстрем из «Арсенала».

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Значит, в «Краснодаре» какая-то экстраординарная ситуация. В чем она заключается? Один информированный источник рассказал мне, что ситуация действительно не шла с одной стороны — легионерской. Куда важнее ответные действия владельца клуба Сергея Галицкого. Якобы когда возник вопрос, что делать дальше, президент предложил вариант с временной приостановкой контрактов. До лучших времен.

Мол, по бизнесмену весьма прилично ударили последние санкции — заморозка многих российских счетов в европейских банках.

Еще один важный фактор — закрытый аэропорт в Краснодаре. Если в других клубах (кроме «Ростова», откуда тоже потянулись легионеры) иностранцы знают, что в любой момент могут улететь, то у «быков» ситуация немного другая. Из-за чего давление со стороны родных гораздо выше.

Гжегож Крыховяк, Кайо, Егор Сорокин и Урош Спаич. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Гжегож Крыховяк, Кайо, Егор Сорокин и Урош Спаич.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Да и цепная реакция сработала. Начало специальной военной операции, закрытие аэропорта, решение уйти всего тренерского штаба, плюс Галицкий не стал прикладывать усилий, чтобы сохранить команду — все эти факторы и привели к тому, что у «Краснодара» теперь самая российская команда. Из настоящих легионеров остался только Крыховяк, да и тот пропустил последний матч.

Проверка подтвердила, что все обстояло примерно так, но тут важны акценты. Да, финансовая неопределенность присутствует, но в нынешних условиях это нормально. Да, уговоров легионеров остаться не было, но и с инициативой расстаться клуб на них не выходил. Иностранцам сказали: не можем прогнозировать, что будет дальше, решайте сами. Те под нажимом родных решили приостановить контракты. У Рамиреса и Классона, скажем, жены беременные, им нужно спокойствие, так что фактор отсутствия рейсов во всей истории стал ключевым. Плюс у шведа и так заканчивался контракт, который он не планировал продлевать. Такая же ситуация с Кабелла. Эти два футболиста на три месяца раньше срока покинули клуб.

А все остальные, включая серьезно травмированного Кордобу, который и так бы не играл, вполне охотно вернутся в клуб летом, если ситуация стабилизируется, а аэропорт откроется.

При этом, по нашим данным, Крыховяк не был зачинщиком бунта, как об этом писали в Telegram-каналах. Напротив, когда остальные легионеры в раздевалке обсуждали ситуацию, поляк демонстративно ушел на тренировку. Матч с «Уралом» Гжегож пропустил из-за небольших проблем с коленом.

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Что касается Даниэля Фарке, то главный тренер тяжело переживал расставание. За несколько месяцев он успел прикипеть к команде, однако все помощники и их семьи настаивали на отъезде, а оставаться без штаба немец не захотел. При этом после победы над «Уралом» прислал большое сообщение с поздравлениями футболистам и тренерскому штабу.

«Быки» сейчас стараются во всем искать позитив. Уехали легионеры, зато больше шансов сможет получать собственная молодежь. Она закалится в РПЛ за оставшиеся туры, так что летом клуб не планирует никого покупать на место ушедших. Мечта Галицкого об 11 воспитанниках становится ближе.

Гжегож Крыховяк
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Химки
Сергей Галицкий
ФИФА
12
9
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
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 1 : 0
26.02 14:00
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Сочи

 8
П
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Краснодар

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 11 1 3
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