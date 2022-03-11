Финансовые проблемы, закрытый аэропорт, новый вектор? Почему «Краснодар» потерял тренера и легионеров
Парадокс. Самый нестабильный, по мнению общественности, клуб последних лет — «Спартак» — сохраняет иностранного тренера и всех легионеров. Включая Жиго, который мог воспользоваться решением ФИФА о «каникулах» до 30 июня и раньше времени присоединиться к будущему клубу — «Марселю». При том что летом все равно уезжать, а красно-белые в сезоне претендуют только на Кубок.
Зато самый устойчивый «Краснодар» разом потерял и весь тренерский штаб, и обойму легионеров, выставив против «Урала» состав из девяти россиян, белоруса Мартыновича и игрока сборной Армении Сперцяна, родившегося в Ставрополе.
Первая реакция на сообщения из Краснодара была такой: это только начало, за ними последуют остальные. Тем более что чуть раньше уехал Гисдоль. Но шло время, а во всех 16 клубах РПЛ в сумме до сегодняшнего дня было еще только две потери легионеров из дальнего зарубежья — шведы Дагерстоль из «Химок» да Бьернстрем из «Арсенала».
Значит, в «Краснодаре» какая-то экстраординарная ситуация. В чем она заключается? Один информированный источник рассказал мне, что ситуация действительно не шла с одной стороны — легионерской. Куда важнее ответные действия владельца клуба Сергея Галицкого. Якобы когда возник вопрос, что делать дальше, президент предложил вариант с временной приостановкой контрактов. До лучших времен.
Мол, по бизнесмену весьма прилично ударили последние санкции — заморозка многих российских счетов в европейских банках.
Еще один важный фактор — закрытый аэропорт в Краснодаре. Если в других клубах (кроме «Ростова», откуда тоже потянулись легионеры) иностранцы знают, что в любой момент могут улететь, то у «быков» ситуация немного другая. Из-за чего давление со стороны родных гораздо выше.
Да и цепная реакция сработала. Начало специальной военной операции, закрытие аэропорта, решение уйти всего тренерского штаба, плюс Галицкий не стал прикладывать усилий, чтобы сохранить команду — все эти факторы и привели к тому, что у «Краснодара» теперь самая российская команда. Из настоящих легионеров остался только Крыховяк, да и тот пропустил последний матч.
Проверка подтвердила, что все обстояло примерно так, но тут важны акценты. Да, финансовая неопределенность присутствует, но в нынешних условиях это нормально. Да, уговоров легионеров остаться не было, но и с инициативой расстаться клуб на них не выходил. Иностранцам сказали: не можем прогнозировать, что будет дальше, решайте сами. Те под нажимом родных решили приостановить контракты. У Рамиреса и Классона, скажем, жены беременные, им нужно спокойствие, так что фактор отсутствия рейсов во всей истории стал ключевым. Плюс у шведа и так заканчивался контракт, который он не планировал продлевать. Такая же ситуация с Кабелла. Эти два футболиста на три месяца раньше срока покинули клуб.
А все остальные, включая серьезно травмированного Кордобу, который и так бы не играл, вполне охотно вернутся в клуб летом, если ситуация стабилизируется, а аэропорт откроется.
При этом, по нашим данным, Крыховяк не был зачинщиком бунта, как об этом писали в Telegram-каналах. Напротив, когда остальные легионеры в раздевалке обсуждали ситуацию, поляк демонстративно ушел на тренировку. Матч с «Уралом» Гжегож пропустил из-за небольших проблем с коленом.
Что касается Даниэля Фарке, то главный тренер тяжело переживал расставание. За несколько месяцев он успел прикипеть к команде, однако все помощники и их семьи настаивали на отъезде, а оставаться без штаба немец не захотел. При этом после победы над «Уралом» прислал большое сообщение с поздравлениями футболистам и тренерскому штабу.
«Быки» сейчас стараются во всем искать позитив. Уехали легионеры, зато больше шансов сможет получать собственная молодежь. Она закалится в РПЛ за оставшиеся туры, так что летом клуб не планирует никого покупать на место ушедших. Мечта Галицкого об 11 воспитанниках становится ближе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7