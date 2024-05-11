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Новый кошмар «Ростова». Незабитый пенальти, два удаления и третье поражение подряд — что это было?

«Ростов» проиграл «Рубину» в матче РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Рубина» празднуют гол в ворота «Ростова».
Фото ФК «Рубин»
А ведь могли приблизиться к топ-5.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
3:1
Ростов

«Ростов» выглядел образцово после рестарта — больше месяца никто не мог победить южан в РПЛ. Валерий Карпин стал лучшим тренером марта, на эту же награду он претендовал в апреле, несмотря на разгромное поражение от «Спартака» (1:5). А вот в мае что-то сломалось — желто-синие вылетели из Кубка, уступив дома «Балтике», следом проиграли «Локомотиву» в чемпионате.

Все можно было исправить, обыграв прямого конкурента по турнирной таблице — «Рубин». Казанцы в последнее время разогнались — не уступили ЦСКА и «Локомотиву», а «Зенит» и вовсе победили на выезде (2:0). Непростой соперник, да и от результата матча многое зависело — победитель максимально бы приблизился к топ-5, так что игра ожидалась интересная. Но все пошло не по плану.

Уже на первой минуте знаменитый короткий розыгрыш ростовчан чуть их не подвел — Никита Медведев выкатил пас на Йочича, и тот едва не забил в пустые ворота. В середине первого тайма вратарь гостей снова ошибся, что едва не стоило «Ростову» пенальти — но повезло.

Не повезло команде Карпина через пять минут, когда давно напрашивавшийся гол «Рубина» все же случился — после подачи с углового отличился Мацей Рыбус. Еще через восемь минут вновь со стандарта (ох и любят же их казанцы!) преимущество удвоил Александр Мартынович. На перерыв команды ушли с более чем ясным раскладом.

Спустя час игрового времени Карпин решился на тройную замену — выпустил на поле Ланговича, Комарова и Эль-Аскалани. С заменами тренер «угадал» в отрицательную сторону — на 70-й минуте Андрей Лангович привез третий гол «Рубина» (именно передачу правого защитника перехватил Руслан Безруков, после чего и был забит мяч), на 75-й удалился Комаров, а на 86-й — египетский левый защитник.

Как бы довершая все невезение, которое выпало ростовчанам, на 81-й минуте защитник Осипенко не реализовал пенальти. Всего второй раз за карьеру — а ведь Максим считается образцовым пенальтистом (11 забитых) и штатным исполнителем «Ростова».

Гол Кирилла Щетинина затерялся в этом параде неудачи, да и толку от него в итоге не было — оставшись в большинстве, «Рубин» спокойно довел дело до победы.

Теперь команда Рашида Рахимова после серии из пяти матчей без поражений уверенно метит в топ-5. «Ростову» же предстоит крепко задуматься — откуда взялось такое невезение (поражение в Казани — третье подряд, включая Кубок) и что с ним теперь делать?

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Кирилл Щетинин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
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