Новый кошмар «Ростова». Незабитый пенальти, два удаления и третье поражение подряд — что это было?
«Ростов» выглядел образцово после рестарта — больше месяца никто не мог победить южан в РПЛ. Валерий Карпин стал лучшим тренером марта, на эту же награду он претендовал в апреле, несмотря на разгромное поражение от «Спартака» (1:5). А вот в мае что-то сломалось — желто-синие вылетели из Кубка, уступив дома «Балтике», следом проиграли «Локомотиву» в чемпионате.
Все можно было исправить, обыграв прямого конкурента по турнирной таблице — «Рубин». Казанцы в последнее время разогнались — не уступили ЦСКА и «Локомотиву», а «Зенит» и вовсе победили на выезде (2:0). Непростой соперник, да и от результата матча многое зависело — победитель максимально бы приблизился к топ-5, так что игра ожидалась интересная. Но все пошло не по плану.
Уже на первой минуте знаменитый короткий розыгрыш ростовчан чуть их не подвел — Никита Медведев выкатил пас на Йочича, и тот едва не забил в пустые ворота. В середине первого тайма вратарь гостей снова ошибся, что едва не стоило «Ростову» пенальти — но повезло.
Не повезло команде Карпина через пять минут, когда давно напрашивавшийся гол «Рубина» все же случился — после подачи с углового отличился Мацей Рыбус. Еще через восемь минут вновь со стандарта (ох и любят же их казанцы!) преимущество удвоил Александр Мартынович. На перерыв команды ушли с более чем ясным раскладом.
Спустя час игрового времени Карпин решился на тройную замену — выпустил на поле Ланговича, Комарова и Эль-Аскалани. С заменами тренер «угадал» в отрицательную сторону — на 70-й минуте Андрей Лангович привез третий гол «Рубина» (именно передачу правого защитника перехватил Руслан Безруков, после чего и был забит мяч), на 75-й удалился Комаров, а на 86-й — египетский левый защитник.
Как бы довершая все невезение, которое выпало ростовчанам, на 81-й минуте защитник Осипенко не реализовал пенальти. Всего второй раз за карьеру — а ведь Максим считается образцовым пенальтистом (11 забитых) и штатным исполнителем «Ростова».
Гол Кирилла Щетинина затерялся в этом параде неудачи, да и толку от него в итоге не было — оставшись в большинстве, «Рубин» спокойно довел дело до победы.
Теперь команда Рашида Рахимова после серии из пяти матчей без поражений уверенно метит в топ-5. «Ростову» же предстоит крепко задуматься — откуда взялось такое невезение (поражение в Казани — третье подряд, включая Кубок) и что с ним теперь делать?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
7
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3