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Сегодня, 20:30

«Спартак» — «Краснодар»: гол Николсона правильно отменен

Арбитры правильно отменил гол Николсона в матче РПЛ «Спартак» — «Краснодар»
Александр Бобров
Шеф-редактор
13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар». Момент в штрафной «быков» с рукой Шамара Николсона.

На 56-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» нападающий красно-белых Шамар Николсон забил гол, который через некоторое время был отменен после вмешательства видеоассистентов Владимира Москалева и Валерия Данченко.

Они заметили, что перед тем, как отправить мяч в сетку, спартаковец подыграл себе правой рукой. Взятие ворот в такой ситуации засчитывать нельзя.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
4
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Федор Смолов

Федор Смолов

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 9
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
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Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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