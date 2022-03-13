На 56-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» нападающий красно-белых Шамар Николсон забил гол, который через некоторое время был отменен после вмешательства видеоассистентов Владимира Москалева и Валерия Данченко.

Они заметили, что перед тем, как отправить мяч в сетку, спартаковец подыграл себе правой рукой. Взятие ворот в такой ситуации засчитывать нельзя.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».