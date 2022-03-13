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Судейство

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Зарема Салихова: «Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились»

Зарема Салихова раскритиковала судей матча «Спартак» — «Краснодар»
Зарема Салихова.
Фото РИА Новости

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова осталась недовольна судейством в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Отменные голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско. Также кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты. Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то», — сказала Салихова журналистам.

В матче против «Краснодара» судьи отменили два гола «Спартака». В обоих случаях это произошло после вмешательства ВАР. В первом тайме был отменен гол Зелимхана Бакаева из-за того, что арбитры зафиксировали офсайд у Шамара Николсона, который сделал пас Бакаеву. Во втором тайме судьи отменили гол Николсона, поскольку он подыграл себе рукой перед тем, как забить в ворота Матвея Сафонова.

Главным судьей матча был Евгений Кукуляк, его ассистенты — Кирилл Большаков и Михаил Иванов. Владимир Москалев был видеоарбитром, его помощником являлся Валерий Данченко.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, «Краснодар» — пятый.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
20
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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